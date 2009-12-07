Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Новую Третьяковку закроют на пять лет (обновлено)

Проект здания разрабатывает архитектор Рем Колхас

Новую Третьяковку закроют на пять лет (обновлено)

В Гостином дворе откроется арт-квартал с галереями ЦДХ

Первая Московская художественная ярмарка начнет работать 11 июля

В Гостином дворе откроется арт-квартал с галереями ЦДХ

В Центре документального кино покажут фильм о расстройстве множественной личности

Картина Ольги Львовой «Людно внутри» выйдет в прокат 4 июля

В Центре документального кино покажут фильм о расстройстве множественной личности

В ЦДХ пройдет выставка дизайнерской мебели Wood Works

Также на экспозиции пройдут лекции и дизайнерский конкурс

В ЦДХ пройдет выставка дизайнерской мебели Wood Works

В ЦДХ на Крымском Валу откроется юбилейная ярмарка Non/fiction

Лекции и презентации литературных новинок пройдут с 28 ноября по 2 декабря

В ЦДХ на Крымском Валу откроется юбилейная ярмарка Non/fiction

В ЦДХ пройдет выставка-ярмарка старинных книг и вещей

Там можно будет найти редкие издания, старинные игрушки, украшения и посуду

В ЦДХ пройдет выставка-ярмарка старинных книг и вещей

В ЦДХ откроется выставка анонимных художников Art for Art

Посетить экспозицию можно будет с 21 по 28 октября

В ЦДХ откроется выставка анонимных художников Art for Art

Здание ЦДХ полностью перейдет под контроль Третьяковки в конце марта 2019 года

Директор ЦДХ Василий Бычков заявил, что объединение прекращает свое существование

Здание ЦДХ полностью перейдет под контроль Третьяковки в конце марта 2019 года

Николай Дроздов проведет в ЦДХ лекцию о жизни на Марсе

Мероприятие состоится завтра в 20:00

Николай Дроздов проведет в ЦДХ лекцию о жизни на Марсе

Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХ
Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХ Разбираемся, почему можно провести масштабную выставку работ мировой звезды стрит-арта без его согласия
Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХ

Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХ
Разбираемся, почему можно провести масштабную выставку работ мировой звезды стрит-арта без его согласия

Организаторы выставки Бэнкси подтвердили ее проведение без разрешения художника

Ранее Бэнкси сообщил, что не имеет отношения к экспозиции в ЦДХ

Организаторы выставки Бэнкси подтвердили ее проведение без разрешения художника

ЦДХ открыл предпродажу билетов на первую в России выставку Бэнкси

В Москву привезут около 100 экспонатов британского художника

ЦДХ открыл предпродажу билетов на первую в России выставку Бэнкси

Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке

В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева

Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке

В ЦДХ привезут 60 работ Бэнкси

Выставка британского уличного художника запланирована на июнь

В ЦДХ привезут 60 работ Бэнкси

В ЦДХ представят археологические находки «Моей улицы»

За два года программы на улицах города археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

В ЦДХ представят археологические находки «Моей улицы»

ЦДХ станет единым пространством с Новой Третьяковкой

В процессе реконструкции здания на Крымском Валу между ними уберут стену

ЦДХ станет единым пространством с Новой Третьяковкой

Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» посвятили китайской лирике

Мероприятия пройдут в ЦДХ, ГМИИ и Музее Москвы

Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» посвятили китайской лирике

В октябре в ЦДХ пройдет выставка «Московская старина»

В экспозицию вошли старинные предметы быта

В октябре в ЦДХ пройдет выставка «Московская старина»

В ЦДХ обнаружили часть похищенной коллекции культурных ценностей

Ее стоимость оценивается в 41,8 миллиона рублей

В ЦДХ обнаружили часть похищенной коллекции культурных ценностей

В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works

Дизайнеры представят штучные предметы дизайна

В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works

У Центрального дома художника могут смениться владельцы

Было установлено, что «Международная конфедерация союзов художников» нарушает закон

У Центрального дома художника могут смениться владельцы

Скидки в All Saints, армейская классика adidas и Escentric Molecules с нотами марихуаны
Скидки в All Saints, армейская классика adidas и Escentric Molecules с нотами марихуаны А еще распродажа в Cocos Moscow, сервис аренды платьев и мастер-класс по оживлению денима
Скидки в All Saints, армейская классика adidas и Escentric Molecules с нотами марихуаны

Скидки в All Saints, армейская классика adidas и Escentric Molecules с нотами марихуаны
А еще распродажа в Cocos Moscow, сервис аренды платьев и мастер-класс по оживлению денима

Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works
Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works C 12 по 14 мая в ЦДХ соберутся дизайн-бюро и мастерские, работающие с деревом
Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works

Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works
C 12 по 14 мая в ЦДХ соберутся дизайн-бюро и мастерские, работающие с деревом

В ЦДХ пройдет ярмарка «Московская старина»

Мероприятие пройдет в субботу и воскресенье

В ЦДХ пройдет ярмарка «Московская старина»

В ЦДХ пройдёт кинофестиваль Living Architectures

Здесь покажут четыре французских документальных фильма об архитектуре

В ЦДХ пройдёт кинофестиваль Living Architectures

В ЦДХ пройдёт ярмарка «Московская старина»

Всего ожидается более 200 торговцев стариной

В ЦДХ пройдёт ярмарка «Московская старина»

В ЦДХ пройдёт Московская ярмарка старины

Ярмарка пройдёт 27 и 28 февраля

В ЦДХ пройдёт Московская ярмарка старины

Фестиваль немецкого кино, концерты Lust for Youth и IAMX, а также ещё 11 событий
Фестиваль немецкого кино, концерты Lust for Youth и IAMX, а также ещё 11 событий Выставка эскизов советских мультфильмов и новый фестиваль лейбла Motherland — среди заметных событий выходных
Фестиваль немецкого кино, концерты Lust for Youth и IAMX, а также ещё 11 событий

Фестиваль немецкого кино, концерты Lust for Youth и IAMX, а также ещё 11 событий
Выставка эскизов советских мультфильмов и новый фестиваль лейбла Motherland — среди заметных событий выходных

В ЦДХ открылась литературная ярмарка Non/fiction

Ярмарка работает с 14:00 до 19:00 25 ноября и с 11:00 до 19:00 26–29 ноября

В ЦДХ открылась литературная ярмарка Non/fiction

Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать

Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать
The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками

Книжная ярмарка non/fiction в снимках Instagram Звезды, инсталляции, очереди и самые необычные стенды на книжной ярмарке non/fiction, проходящей с 27 ноября по 1 декабря в ЦДХ.

Книжная ярмарка non/fiction в снимках Instagram

В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction

Днём 27 ноября в Москве в пятнадцатый раз открылась книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.

В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction

Со здания ЦДХ убрали рекламу «Росгосстраха»

Рекламную конструкцию «Росгосстрах» демонтировали с крыши Центрального дома художника.

Со здания ЦДХ убрали рекламу «Росгосстраха»

V Московская биеннале современного искусства в снимках Instagram Мировые звезды, русская матерщина, обнаженка, звери, смерть и Путин — что фотографируют москвичи на биеннале современного искусства.

V Московская биеннале современного искусства в снимках Instagram

В ЦДХ открылся книжный фестиваль

Международный открытый книжный фестиваль пройдёт в Москве в восьмой раз.

В ЦДХ открылся книжный фестиваль

События недели: Pet Shop Boys, Лана Дель Рей и Beat Film Festival
События недели: Pet Shop Boys, Лана Дель Рей и Beat Film Festival Дайджест городских событий этой недели: «Зелёная неделя» в парке Горького, книжный фестиваль в ЦДХ, концерт Хью Лори и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Pet Shop Boys, Лана Дель Рей и Beat Film Festival

События недели: Pet Shop Boys, Лана Дель Рей и Beat Film Festival
Дайджест городских событий этой недели: «Зелёная неделя» в парке Горького, книжный фестиваль в ЦДХ, концерт Хью Лори и ещё несколько событий из календаря The Village.

Архитектурную премию Archiprix International впервые вручат в Москве

В рамках «Арх Москвы» впервые пройдёт международный конкурс городских дизайнеров Archiprix International.

Архитектурную премию Archiprix International впервые вручат в Москве

Выходные в городе: 8−10 февраля
Выходные в городе: 8−10 февраля Фестиваль роботов, ночь мюзиклов, романтический маркет, чтения «Букводома», день рождения Barry Bar и ещё несколько заметных выставок и вечеринок.
Выходные в городе: 8−10 февраля

Выходные в городе: 8−10 февраля
Фестиваль роботов, ночь мюзиклов, романтический маркет, чтения «Букводома», день рождения Barry Bar и ещё несколько заметных выставок и вечеринок.

События недели: Фестиваль «Арт-мейнстрим», Le Picnic Valentine's Market и концерт Chinawoman
События недели: Фестиваль «Арт-мейнстрим», Le Picnic Valentine's Market и концерт Chinawoman Дайджест городских событий этой недели: выставки «Рабочие и колхозницы» и «Фотография будущего», гастроли кинофестиваля Саленто и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Фестиваль «Арт-мейнстрим», Le Picnic Valentine's Market и концерт Chinawoman

События недели: Фестиваль «Арт-мейнстрим», Le Picnic Valentine's Market и концерт Chinawoman
Дайджест городских событий этой недели: выставки «Рабочие и колхозницы» и «Фотография будущего», гастроли кинофестиваля Саленто и ещё несколько событий из календаря The Village.

События недели: Toro y Moi, выставка Нэн Хувер и спектакль Петра Мамонова
События недели: Toro y Moi, выставка Нэн Хувер и спектакль Петра Мамонова Дайджест городских событий этой недели: арт-битва снеговиков во Дворце пионеров, выставка конкурса «Золотая черепаха» и ещё несколько мероприятий из календаря The Village.
События недели: Toro y Moi, выставка Нэн Хувер и спектакль Петра Мамонова

События недели: Toro y Moi, выставка Нэн Хувер и спектакль Петра Мамонова
Дайджест городских событий этой недели: арт-битва снеговиков во Дворце пионеров, выставка конкурса «Золотая черепаха» и ещё несколько мероприятий из календаря The Village.

События недели: Роден, Placebo и праздник урожая LavkaLavka
События недели: Роден, Placebo и праздник урожая LavkaLavka Дайджест городских событий этой недели: Moscow Art Week, фестиваль французского романтического кино в «35 мм» и ещё пять мероприятий из календаря The Village.
События недели: Роден, Placebo и праздник урожая LavkaLavka

События недели: Роден, Placebo и праздник урожая LavkaLavka
Дайджест городских событий этой недели: Moscow Art Week, фестиваль французского романтического кино в «35 мм» и ещё пять мероприятий из календаря The Village.

События недели: Летние кинопоказы, Монмартр на «Флаконе» и концерт Регины Спектор
События недели: Летние кинопоказы, Монмартр на «Флаконе» и концерт Регины Спектор Дайджест городских событий этой недели: День Франции на дизайн-заводе «Флакон», мастер-классы в летнем «Пионере», биеннале молодого искусства и ещё три мероприятия из календаря The Village.
События недели: Летние кинопоказы, Монмартр на «Флаконе» и концерт Регины Спектор

События недели: Летние кинопоказы, Монмартр на «Флаконе» и концерт Регины Спектор
Дайджест городских событий этой недели: День Франции на дизайн-заводе «Флакон», мастер-классы в летнем «Пионере», биеннале молодого искусства и ещё три мероприятия из календаря The Village.

Гид по выставкам: «Фестиваль новой культуры»
Гид по выставкам: «Фестиваль новой культуры» В рамках художественной ярмарки «Арт-Москва» с 21 по 25 сентября на территории ЦДХ пройдёт второй «Фестиваль новой культуры». The Village составил подробный гид по событию.
Гид по выставкам: «Фестиваль новой культуры»

Гид по выставкам: «Фестиваль новой культуры»
В рамках художественной ярмарки «Арт-Москва» с 21 по 25 сентября на территории ЦДХ пройдёт второй «Фестиваль новой культуры». The Village составил подробный гид по событию.

Новое место: «Буфет» при ЦДХ
Новое место: «Буфет» при ЦДХ Московские рестораторы, Митя Борисов и Дмитрий Ямпольский, открыли на месте столовой при ЦДХ новое место — «Буфет».
Новое место: «Буфет» при ЦДХ

Новое место: «Буфет» при ЦДХ
Московские рестораторы, Митя Борисов и Дмитрий Ямпольский, открыли на месте столовой при ЦДХ новое место — «Буфет».

Главное на неделе: события с 29 ноября по 5 декабря Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, фестиваль театров танца «ЦЕХ» и выставка Сола Лейтера

Главное на неделе: события с 29 ноября по 5 декабря

ЦДХ простоит еще как минимум три года Власти Москвы как минимум в течение трех лет не будут заниматься реорганизацией Центрального дома художника

ЦДХ простоит еще как минимум три года

Чит-Чат: Люди на Non Fiction
Чит-Чат: Люди на Non Fiction Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В этот раз, оказавшись в ЦДХ на «Ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction», основной контингент которой составляют молодые девочки и взрослые бородатые мужчины, мы расспросили их о том, пользуются ли они электронными читалками, считают ли себя интеллектуалами, и что же вообще означает термин «нон-фикшн».
Чит-Чат: Люди на Non Fiction

Чит-Чат: Люди на Non Fiction
Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В этот раз, оказавшись в ЦДХ на «Ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction», основной контингент которой составляют молодые девочки и взрослые бородатые мужчины, мы расспросили их о том, пользуются ли они электронными читалками, считают ли себя интеллектуалами, и что же вообще означает термин «нон-фикшн».