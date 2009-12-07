Новую Третьяковку закроют на пять лет (обновлено)
Проект здания разрабатывает архитектор Рем Колхас
В Гостином дворе откроется арт-квартал с галереями ЦДХ
Первая Московская художественная ярмарка начнет работать 11 июля
В Центре документального кино покажут фильм о расстройстве множественной личности
Картина Ольги Львовой «Людно внутри» выйдет в прокат 4 июля
В ЦДХ пройдет выставка дизайнерской мебели Wood Works
Также на экспозиции пройдут лекции и дизайнерский конкурс
В ЦДХ на Крымском Валу откроется юбилейная ярмарка Non/fiction
Лекции и презентации литературных новинок пройдут с 28 ноября по 2 декабря
В ЦДХ пройдет выставка-ярмарка старинных книг и вещей
Там можно будет найти редкие издания, старинные игрушки, украшения и посуду
В ЦДХ откроется выставка анонимных художников Art for Art
Посетить экспозицию можно будет с 21 по 28 октября
Здание ЦДХ полностью перейдет под контроль Третьяковки в конце марта 2019 года
Директор ЦДХ Василий Бычков заявил, что объединение прекращает свое существование
Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХ Разбираемся, почему можно провести масштабную выставку работ мировой звезды стрит-арта без его согласия
Организаторы выставки Бэнкси подтвердили ее проведение без разрешения художника
Ранее Бэнкси сообщил, что не имеет отношения к экспозиции в ЦДХ
ЦДХ открыл предпродажу билетов на первую в России выставку Бэнкси
В Москву привезут около 100 экспонатов британского художника
Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке
В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева
В ЦДХ представят археологические находки «Моей улицы»
За два года программы на улицах города археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов
ЦДХ станет единым пространством с Новой Третьяковкой
В процессе реконструкции здания на Крымском Валу между ними уберут стену
Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» посвятили китайской лирике
Мероприятия пройдут в ЦДХ, ГМИИ и Музее Москвы
В октябре в ЦДХ пройдет выставка «Московская старина»
В экспозицию вошли старинные предметы быта
В ЦДХ обнаружили часть похищенной коллекции культурных ценностей
Ее стоимость оценивается в 41,8 миллиона рублей
В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works
Дизайнеры представят штучные предметы дизайна
У Центрального дома художника могут смениться владельцы
Было установлено, что «Международная конфедерация союзов художников» нарушает закон
Скидки в All Saints, армейская классика adidas и Escentric Molecules с нотами марихуаны А еще распродажа в Cocos Moscow, сервис аренды платьев и мастер-класс по оживлению денима
Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works C 12 по 14 мая в ЦДХ соберутся дизайн-бюро и мастерские, работающие с деревом
В ЦДХ пройдёт кинофестиваль Living Architectures
Здесь покажут четыре французских документальных фильма об архитектуре
Фестиваль немецкого кино, концерты Lust for Youth и IAMX, а также ещё 11 событий Выставка эскизов советских мультфильмов и новый фестиваль лейбла Motherland — среди заметных событий выходных
В ЦДХ открылась литературная ярмарка Non/fiction
Ярмарка работает с 14:00 до 19:00 25 ноября и с 11:00 до 19:00 26–29 ноября
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками
В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction
Днём 27 ноября в Москве в пятнадцатый раз открылась книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.
Со здания ЦДХ убрали рекламу «Росгосстраха»
Рекламную конструкцию «Росгосстрах» демонтировали с крыши Центрального дома художника.
В ЦДХ открылся книжный фестиваль
Международный открытый книжный фестиваль пройдёт в Москве в восьмой раз.
События недели: Pet Shop Boys, Лана Дель Рей и Beat Film Festival Дайджест городских событий этой недели: «Зелёная неделя» в парке Горького, книжный фестиваль в ЦДХ, концерт Хью Лори и ещё несколько событий из календаря The Village.
Архитектурную премию Archiprix International впервые вручат в Москве
В рамках «Арх Москвы» впервые пройдёт международный конкурс городских дизайнеров Archiprix International.