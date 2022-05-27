Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы. Вероятно, из-за подорожания бумаги
Сколько стоит жизнь на Курилах Жилье, которое выдержит цунами, поездка с одного острова на другой и рыбные деликатесы
Сколько стоит жизнь в Египте Полулегальный бизнес, жилье в закрытых нетуристических районах и утренний кофе с доставкой
Что подорожало в последнее время и почему Капуста, косметика, книги, автомобили, лимоны и другие товары, которые становятся не по карману россиянам
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Если вы привились «Спутником V»
Сколько стоит жизнь в Мирном Зарплаты в «Алросе», дома на краю карьера и якутский театр, который ничем не уступает якутскому кино
Сколько стоит жизнь на Мальте Покупка европейского паспорта, местные слоеные пирожки и морские прогулки
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация
Из-за пандемии Москва опустилась в конец рейтинга городов по росту цен на жилье
Санкт-Петербург держится в первой десятке
Московские дома с самыми дорогими и дешевыми квартирами
И где квадратный метр дорожает быстрее всего
Мэрия закупила медицинские маски по завышенным ценам
И продает их в социальных аптеках еще дороже
Страны с самым дешевым и дорогим бензином в Европе
Выгоднее всего заправляться в России и Казахстане
Регионы России с самыми дешевыми и дорогими ресторанами
За обедом — в Тулу, за ужином — в Ингушетию
На сколько подорожала Москва за десять лет Кофе, транспорт, бигмак и интернет: что стало дороже, а что — дешевле
Как изменились цены на квартиры рядом с новыми станциями МЦД
Выяснили аналитики «Яндекс.Недвижимости»
«Автодор» рассказал, сколько будет стоить проезд по трассе М-11 между Москвой и Петербургом
Тарифы будут зависеть от типа транспортного средства и даты поездки. Водители с транспондерами смогут сэкономить
«Девяток» яиц: Объем упаковки российских товаров уменьшился за шесть лет до 20 %
Цены при этом менялись незначительно
«Ведомости»: Власти не будут продлевать соглашение о контроле цен на топливо
Нефтяные компании на словах пообещали контролировать стоимость бензина
Минстрой опроверг пересчет цен на отопление в зависимости от этажности (обновлено)
Ранее сообщалось, что тем, кто живет на 1−4 этажах, придется платить больше
Правительство не станет вводить НДС на самолеты
Необходимое условие — внесение в государственный реестр гражданских воздушных судов
Ретейлеры откажутся от скидок из-за высоких ставок по обработке платежей банками
Кроме того, это приведет к росту цен