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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Рейтинг: В каких городах России сильнее всего подорожало жилье

Рейтинг: В каких городах России сильнее всего подорожало жилье

Поставщики: Цены на вина из Нового света вырастут на 30 %

Поставщики: Цены на вина из Нового света вырастут на 30 %

H&M поднимет цены на оставшиеся товары

H&M поднимет цены на оставшиеся товары

Цены на ягоды и фрукты в Москве упали до 40 %

Цены на ягоды и фрукты в Москве упали до 40 %

Исследование: Цены на телефоны вернулись к уровню начала февраля

Исследование: Цены на телефоны вернулись к уровню начала февраля

Гречка подешевела на 13 %
27 мая 2022

Гречка подешевела на 13 %

В России резко выросли цены на соль
26 мая 2022

В России резко выросли цены на соль

С начала 2022 года продукты подорожали на 9,99 %
7 апреля 2022

С начала 2022 года продукты подорожали на 9,99 %

Как поменялись цены на овощи, фрукты и молочные продукты
Список
6 апреля 2022

Как поменялись цены на овощи, фрукты и молочные продукты

Новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 %
4 апреля 2022

Новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 %

В России начал падать спрос на сахар
30 марта 2022

В России начал падать спрос на сахар

22 марта 2022

Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы. Вероятно, из-за подорожания бумаги

Кинотеатры заморозили цены на билеты
21 марта 2022

Кинотеатры заморозили цены на билеты

На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время
На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время
На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время

На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время

Сколько стоит жизнь на Курилах
Сколько стоит жизнь на Курилах Жилье, которое выдержит цунами, поездка с одного острова на другой и рыбные деликатесы
Сколько стоит жизнь на Курилах

Сколько стоит жизнь на Курилах
Жилье, которое выдержит цунами, поездка с одного острова на другой и рыбные деликатесы

Сколько стоит жизнь в Египте
Сколько стоит жизнь в Египте Полулегальный бизнес, жилье в закрытых нетуристических районах и утренний кофе с доставкой
Сколько стоит жизнь в Египте

Сколько стоит жизнь в Египте
Полулегальный бизнес, жилье в закрытых нетуристических районах и утренний кофе с доставкой

Что подорожало в последнее время и почему
Что подорожало в последнее время и почему Капуста, косметика, книги, автомобили, лимоны и другие товары, которые становятся не по карману россиянам
Что подорожало в последнее время и почему

Что подорожало в последнее время и почему
Капуста, косметика, книги, автомобили, лимоны и другие товары, которые становятся не по карману россиянам

22 января 2022

Правительство поручило ФАС проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Если вы привились «Спутником V»
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Если вы привились «Спутником V»

За год «Сельдь под шубой» подорожала на 16 %
21 декабря 2021

За год «Сельдь под шубой» подорожала на 16 %

Индекс оливье: Сколько стоят ингредиенты для главного новогоднего салата
Индекс оливье: Сколько стоят ингредиенты для главного новогоднего салата
Индекс оливье: Сколько стоят ингредиенты для главного новогоднего салата

Индекс оливье: Сколько стоят ингредиенты для главного новогоднего салата

25 октября 2021

Автомобили подорожали примерно на 20 % с начала 2021 года

Цена на футболки и джинсы возрастет
29 сентября 2021

Цена на футболки и джинсы возрастет

Впервые за 10 лет гречка в России стоит больше 100 рублей за килограмм
20 сентября 2021

Впервые за 10 лет гречка в России стоит больше 100 рублей за килограмм

Прогноз
22 июля 2021

Одежда и обувь подорожают осенью

Сколько стоит жизнь в Мирном
Сколько стоит жизнь в Мирном Зарплаты в «Алросе», дома на краю карьера и якутский театр, который ничем не уступает якутскому кино‎
Сколько стоит жизнь в Мирном

Сколько стоит жизнь в Мирном
Зарплаты в «Алросе», дома на краю карьера и якутский театр, который ничем не уступает якутскому кино‎

«Коммерсантъ»: С августа в России подорожает хлеб
19 июля 2021

«Коммерсантъ»: С августа в России подорожает хлеб

Сколько стоит жизнь на Мальте
Сколько стоит жизнь на Мальте Покупка европейского паспорта, местные слоеные пирожки и морские прогулки
Сколько стоит жизнь на Мальте

Сколько стоит жизнь на Мальте
Покупка европейского паспорта, местные слоеные пирожки и морские прогулки

Сколько на самом деле стоит вылечить зуб
Сколько на самом деле стоит вылечить зуб Мы узнали, почему так дорого
Сколько на самом деле стоит вылечить зуб

Сколько на самом деле стоит вылечить зуб
Мы узнали, почему так дорого

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация

Исследование
9 декабря 2020

Цены на новостройки в Подмосковье растут быстрее, чем в Москве

27 октября 2020

Цены на приложения в App Store вырастут из-за курса валют

14 октября 2020

Продукты Apple в России подорожали после очередной презентации компании

Разрешить повышение цен на некоторые жизненно важные лекарства
Предложение дня
13 октября 2020

Разрешить повышение цен на некоторые жизненно важные лекарства

Из-за пандемии Москва опустилась в конец рейтинга городов по росту цен на жилье

Санкт-Петербург держится в первой десятке

Из-за пандемии Москва опустилась в конец рейтинга городов по росту цен на жилье

Районы старой Москвы с самым дешевым жильем

И насколько они дороже соседнего Подмосковья

Районы старой Москвы с самым дешевым жильем

ФАС не разрешила «Яндексу» купить агрегатор такси «Везет»

Компании не согласны с ведомством

ФАС не разрешила «Яндексу» купить агрегатор такси «Везет»

Московские дома с самыми дорогими и дешевыми квартирами

И где квадратный метр дорожает быстрее всего

Московские дома с самыми дорогими и дешевыми квартирами

Стоимость билетов на поезда заморозили

Рейсов будет меньше, но цены повышать не станут

Стоимость билетов на поезда заморозили

Как обвал рубля повлияет на стоимость авиабилетов?

И стоит ли закупаться билетами на будущее

Как обвал рубля повлияет на стоимость авиабилетов?

Мэрия закупила медицинские маски по завышенным ценам

И продает их в социальных аптеках еще дороже

Мэрия закупила медицинские маски по завышенным ценам

Россияне стали меньше экономить

Все из-за роста реальных доходов населения

Россияне стали меньше экономить

Страны с самым дешевым и дорогим бензином в Европе

Выгоднее всего заправляться в России и Казахстане

Страны с самым дешевым и дорогим бензином в Европе

Регионы России с самыми дешевыми и дорогими ресторанами

За обедом — в Тулу, за ужином — в Ингушетию

Регионы России с самыми дешевыми и дорогими ресторанами

На сколько подорожала Москва за десять лет
На сколько подорожала Москва за десять лет Кофе, транспорт, бигмак и интернет: что стало дороже, а что — дешевле
На сколько подорожала Москва за десять лет

На сколько подорожала Москва за десять лет
Кофе, транспорт, бигмак и интернет: что стало дороже, а что — дешевле

Что изменится в России в 2020 году
Что изменится в России в 2020 году Новые налоги, правила и цены
Что изменится в России в 2020 году

Что изменится в России в 2020 году
Новые налоги, правила и цены

Проезд в подмосковных электричках подорожает с января

Примерно на 3 %

Проезд в подмосковных электричках подорожает с января

Как изменились цены на квартиры рядом с новыми станциями МЦД

Выяснили аналитики «Яндекс.Недвижимости»

Как изменились цены на квартиры рядом с новыми станциями МЦД

Сколько будут стоить абонементы на МЦД?

Например, месяц обойдется в 2 570 рублей

Сколько будут стоить абонементы на МЦД?

«Автодор» рассказал, сколько будет стоить проезд по трассе М-11 между Москвой и Петербургом

Тарифы будут зависеть от типа транспортного средства и даты поездки. Водители с транспондерами смогут сэкономить

«Автодор» рассказал, сколько будет стоить проезд по трассе М-11 между Москвой и Петербургом

Комиксы набирают популярность в России

Растет не только спрос, но и предложение

Комиксы набирают популярность в России

В России резко подорожал хлеб

Цены на хлеб в 2019 году растут быстрее инфляции

В России резко подорожал хлеб

«Девяток» яиц: Объем упаковки российских товаров уменьшился за шесть лет до 20 %

Цены при этом менялись незначительно

«Девяток» яиц: Объем упаковки российских товаров уменьшился за шесть лет до 20 %

Россияне стали больше тратить на отпуск

Средний чек вырос на 42 %

Россияне стали больше тратить на отпуск

«Ведомости»: Власти не будут продлевать соглашение о контроле цен на топливо

Нефтяные компании на словах пообещали контролировать стоимость бензина

«Ведомости»: Власти не будут продлевать соглашение о контроле цен на топливо

Минстрой опроверг пересчет цен на отопление в зависимости от этажности (обновлено)

Ранее сообщалось, что тем, кто живет на 1−4 этажах, придется платить больше

Минстрой опроверг пересчет цен на отопление в зависимости от этажности (обновлено)

В мае цены на бензин выросли на 17,5 %

Стоимость сырой нефти увеличилась на 4,5 %

В мае цены на бензин выросли на 17,5 %

Правительство не станет вводить НДС на самолеты

Необходимое условие — внесение в государственный реестр гражданских воздушных судов

Правительство не станет вводить НДС на самолеты

Ретейлеры откажутся от скидок из-за высоких ставок по обработке платежей банками

Кроме того, это приведет к росту цен

Ретейлеры откажутся от скидок из-за высоких ставок по обработке платежей банками

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ