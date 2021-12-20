Индекс оливье: Сколько стоят ингредиенты для главного новогоднего салата

Наверняка даже тот, кто не особенно часто готовит, без запинки сможет назвать хотя бы тройку обязательных ингредиентов салата оливье. И если насчет селедки под шубой вкусы многих расходятся, то пару ложек оливье в канун Нового года съедает, должно быть, каждый россиянин. Салат имеет длинную историю, которая началась, как принято считать, в 1894 году с петербургского журнала «Наша пища», и с тех пор его рецепт многократно менялся и до революции, и в советское, и в наше с вами время.

The Village решил составить индекс оливье, чтобы выяснить, где в 2021 году выгоднее купить продукты для самого популярного новогоднего блюда и во сколько обойдется каждый ингредиент в московских супермаркетах, в том числе в онлайн-версиях.

Согласно официальной статистике, в 2020 году средняя стоимость оливье в Москве равнялась примерно 539 рублям 90 копейкам в расчете на традиционный рецепт: