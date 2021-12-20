Индекс оливье: Сколько стоят ингредиенты для главного новогоднего салата
Наверняка даже тот, кто не особенно часто готовит, без запинки сможет назвать хотя бы тройку обязательных ингредиентов салата оливье. И если насчет селедки под шубой вкусы многих расходятся, то пару ложек оливье в канун Нового года съедает, должно быть, каждый россиянин. Салат имеет длинную историю, которая началась, как принято считать, в 1894 году с петербургского журнала «Наша пища», и с тех пор его рецепт многократно менялся и до революции, и в советское, и в наше с вами время.
The Village решил составить индекс оливье, чтобы выяснить, где в 2021 году выгоднее купить продукты для самого популярного новогоднего блюда и во сколько обойдется каждый ингредиент в московских супермаркетах, в том числе в онлайн-версиях.
Согласно официальной статистике, в 2020 году средняя стоимость оливье в Москве равнялась примерно 539 рублям 90 копейкам в расчете на традиционный рецепт:
Ингредиенты
Майонез — 250 г
Яйца — 4 шт.
Колбаса — 500 г
Картофель — 400 г
Свежие огурцы — 4 шт. (360 г)
Горошек — 400 г
Морковь — 120 г
Мы ориентировались на следующий перечень продуктов: килограмм охлажденной куриной грудки, килограмм картофеля, килограмм моркови, килограмм репчатого лука и килограмм свежих огурцов, по банке маринованных огурцов (порядка 600–700 граммов) и зеленого горошка (порядка 300–400 граммов), десяток куриных яиц категории С1 и пачку майонеза (около 400 миллилитров). Поскольку в супермаркете «Глобус гурмэ» не нашлось десятка яиц именно категории С1, мы взяли стоимость упаковки из девяти штук той же категории. Цены актуальны на 19 декабря 2021 года.
В 2021 году, согласно нашим подсчетам, среди выбранных популярных супермаркетов и служб доставки оливье обойдется москвичам в среднем в 1 170 рублей 95 копеек.
«Ашан», Сокольники
ул. Верхняя Красносельская, 3а
1 кг филе куриной грудки «Первая свежесть» — 360 рублей
1 кг среднеплодных пупырчатых огурцов — 190 рублей
1 кг белого картофеля — 40 рублей
1 кг моркови — 30 рублей
1 кг репчатого лука — 30 рублей
1 банка маринованных огурцов «Скатерть-самобранка», 680 г — 141 рубль
1 банка консервированного зеленого горошка Green Ray, 420 г — 63 рубля
Десяток куриных яиц С1 «Ашан Деревенское» — 88 рублей
Упаковка майонеза «Провансаль» Mr. Ricco Organic — 92 рубля
Итого: 1 034 рубля
«Пятерочка»
ул. Псковская, 5, корп. 1
1 кг филе куриной грудки «Петелинка» — 359,99 рубля
1 кг среднеплодных колючих огурцов — 72,50 рубля
1 кг отечественного картофеля — 69,98 рубля
1 кг моркови — 14,49 рубля
1 кг репчатого лука — 22,99 рубля
1 банка маринованных корнишонов Global Village, 720 мл — 92,99 рубля
1 банка консервированного зеленого горошка «Сад и огород», 400 г — 58,99 рубля
Десяток куриных столовых яиц С1 «Красная цена» — 78,99 рубля
Упаковка майонеза «Провансаль» «Селяночка» — 74,99 рубля
Итого: 845 рублей 91 копейка
«Дикси»
Славянский б-р, 9, корп. 1
1 кг филе охлажденной куриной грудки — 298,60 рубля
1 кг среднеплодных гладких огурцов — 125 рублей
1 кг белого картофеля — 37 рублей
1 кг моркови — 32 рубля
1 кг репчатого лука — 24 рубля
1 банка маринованных огурцов по-деревенски «6 соток», 720 г — 155 рублей
1 банка зеленого горошка из мозговых сортов «Фрау Марта», 370 г — 81 рубль
Десяток куриных яиц С1 «Деревенские напевы» — 91 рубль
Упаковка майонеза «Оливковый» «Махеевъ» — 108 рублей
Итого: 951 рубль 60 копеек
«Магнит»
Славянский б-р, 13
1 кг филе охлажденной куриной грудки «Куриное царство», 1 100 г — 341 рубль
1 кг короткоплодных пупырчатых огурцов — 130 рублей
1 кг картофеля — 35 рублей
1 кг моркови — 28 рублей
1 кг репчатого лука — 22 рублей
1 банка маринованных огурцов «Кубань продукт» — 85 рублей
1 банка зеленого горошка «Моя цена» — 27 рублей
Десяток куриных яиц С1 «Волжское утро» — 82 рубля
Упаковка майонеза «Провансаль оливковый» «Ряба» — 110 рублей
Итого: 860 рублей
«Магнолия»
ул. Покровка, 43, стр. 2
1 кг филе охлажденной куриной грудки — 269 рублей
1 кг огурцов ТСХ — 239 рублей
1 кг картофеля — 39,90 рубля
1 кг моркови — 29,90 рубля
1 кг репчатого лука — 27,90 рубля
1 банка маринованных деликатесных огурцов «Хороший день» — 99,90 рубля
1 банка молодого зеленого горошка Bonduelle — 123 рубля
Десяток столовых куриных яиц С1 «Окское» — 102,90 рубля
Упаковка майонеза «Провансаль классический» «Московский провансаль», 390 мл — 99,90 рубля
Итого: 1 031 рубль 40 копеек
«Азбука вкуса»
Ленинский пр-т., 34/1
900 г филе грудки цыпленка без кожи на кости «Домашняя курочка» — 296,10 рубля
1 кг короткоплодных огурцов — 398 рублей
1 кг картофеля — 68 рублей
1 кг моркови «Наша ферма» — 86 рублей
1 кг репчатого лука — 54 рубля
1 банка маринованных огурцов «Павловские» — 192 рубля
1 банка консервированного зеленого горошка Visciano — 155 рублей
Десяток куриных яиц С1 с омега-3 «Просто азбука» — 141 рубль
Упаковка майонеза «Провансаль» с маслом авокадо «Слобода» — 123 рубля
Итого: 1 154 рубля 10 копеек
«Глобус гурмэ»
1 кг филе куриной охлажденной грудки «Честная ферма» — 675 рублей
1 кг корнишонов — 570 рублей
1 кг картофеля — 75 рублей
1 кг мытой импортной моркови — 97 рублей
1 кг репчатого лука — 59 рублей
1 банка огурцов по-деревенски с хреном и смородиной «Лукашинские» — 212 рублей
1 банка консервированного зеленого горошка экстра Valgri — 219 рублей
9 куриных яиц С1 от кур на свободном выгуле «Птицеферма Федоровская» — 168 рублей
Две упаковки майонеза «Слобода» на перепелиных яйцах по 200 г — 132 рубля
Итого: 2 207 рублей
«Яндекс.Лавка»
(цены на продукты, а также стоимость доставки может отличаться в разных районах)
834 г филе куриной грудки «Наша птичка» — 299 рублей
900 г (две упаковки по 450 г) короткоплодных огурцов — 290 рублей
1 кг молодого азербайджанского картофеля — 99 рублей
1 кг моркови — 79 рублей
1 кг репчатого лука — 79 рублей
1 банка корнишонов Iska Classic с зеленью — 95 рублей
1 банка консервированного зеленого горошка «Дядя Ваня» — 89 рублей
Десяток куриных яиц С1 «Из Лавки» — 99 рублей
Упаковка майонеза «Классический» Calve — 95 рублей
Итого: 1 224 рубля
«Самокат»
(цены на продукты, а также стоимость доставки может отличаться в разных районах)
2 упаковки филе куриной грудки «Петелинка» (нарезанной кубиками) по 450 г — 360 рублей
900 г (две упаковки по 450 г) короткоплодных бугорчатых огурцов «Зеленый стандарт» — 290 рублей
1 кг* красного картофеля в сетке — 109,50 рубля
* Из упаковки весом 2 килограмма.
1 кг моркови — 79 рублей
1 кг репчатого лука в сетке — 57 рублей
1 банка корнишонов с зеленью «Самокат» — 115 рублей
1 банка консервированного зеленого горошка Globus — 69 рублей
Десяток столовых куриных яиц С1 от кур свободного выгула «Самокат» — 132 рубля
Упаковка майонеза «Провансаль» «Ряба» — 99 рублей
Итого: 1 310 рублей 50 копеек
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