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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Протодиакона Кураева оштрафовали за пост с ссылкой на текст «Медузы»

Протодиакона Кураева оштрафовали за пост с ссылкой на текст «Медузы»

«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках

«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках

Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»
Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»
Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»

Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»

Почему РПЦ освящает ядерное оружие?

Отвечает глава патриаршей комиссии по делам семьи

Почему РПЦ освящает ядерное оружие?

Протоиерей РПЦ — о необходимости бояться не коронавируса, а бога

По словам Смирнова, вирус не способен отобрать жизнь

Протоиерей РПЦ — о необходимости бояться не коронавируса, а бога

Протоиерей РПЦ — об отношении к женщинам в гражданском браке как к «бесплатным проституткам»

По мнению представителя церкви, мужчины не воспринимают их как жен

Протоиерей РПЦ — об отношении к женщинам в гражданском браке как к «бесплатным проституткам»

Византийский храм среди панелек. Как так вышло?

Византийский храм среди панелек. Как так вышло?«Мусоропровод. Соседи приличные. Из окна вид на собор»

Византийский храм среди панелек. Как так вышло?

Византийский храм среди панелек. Как так вышло?
«Мусоропровод. Соседи приличные. Из окна вид на собор»

Крещенские купания в снимках инстаграма

Прорубь безо льда, но все равно холодно

Крещенские купания в снимках инстаграма

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Участникам предлагают прожить месяц на острове

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Священника вынудили написать объяснительную после поддержки фигурантов «московского дела»

В Русской православной церкви заверили, что наказывать за коллективное письмо никого не будут

Священника вынудили написать объяснительную после поддержки фигурантов «московского дела»

РПЦ организует лекции и экскурсии по музеям Москвы для слабослышащих

Просветительский проект выиграл грант мэра

РПЦ организует лекции и экскурсии по музеям Москвы для слабослышащих

Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты

Речь идет о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», которую снесли в 1933 году

Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты

В каких регионах Церкви не хватает храмов?

Наибольший дефицит в Новосибирской епархии

В каких регионах Церкви не хватает храмов?

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху

Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху

В Северном Бутове построят самый большой храм с элементами модерна и хай-тека

Строительство на деньги прихожан и спонсоров займет два года

В Северном Бутове построят самый большой храм с элементами модерна и хай-тека

«Канары»: Четыре истории о жизни на Канонерском острове

«Канары»: Четыре истории о жизни на Канонерском островеСтарожил и новосел, артист Мариинки и рэпер — о повседневности самого странного острова Петербурга

«Канары»: Четыре истории о жизни на Канонерском острове

«Канары»: Четыре истории о жизни на Канонерском острове
Старожил и новосел, артист Мариинки и рэпер — о повседневности самого странного острова Петербурга

Руины снесенной в начале XX века церкви в центре Москвы

Археологи также обнаружили фрагмент мозаики с крыльями ангела

Руины снесенной в начале XX века церкви в центре Москвы

Священнослужитель РПЦ — о ненадобности профилактики ВИЧ

Информирование о заболевании в России в церкви объясняют деятельностью Запада

Священнослужитель РПЦ — о ненадобности профилактики ВИЧ

Как петербургский священник открыл при храме зоопарк с крокодилами
Как петербургский священник открыл при храме зоопарк с крокодилами История «потерянного рая» в храме святителя Спиридона в Ораниенбауме
Как петербургский священник открыл при храме зоопарк с крокодилами

Как петербургский священник открыл при храме зоопарк с крокодилами
История «потерянного рая» в храме святителя Спиридона в Ораниенбауме

На что живут священники
На что живут священники Карьера в церкви, продажа свечей и стоимость освящения вертолета
На что живут священники

На что живут священники
Карьера в церкви, продажа свечей и стоимость освящения вертолета

Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич?
Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич? Священник рассказывает, как есть кулич и можно ли это делать неправославным
Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич?

Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич?
Священник рассказывает, как есть кулич и можно ли это делать неправославным

Сколько россиян соблюдают Великий пост

Почти все граждане ответили отрицательно, несмотря на то что являются православными

Сколько россиян соблюдают Великий пост

Лодки или грибы: Самая необычная церковь России

Лодки или грибы: Самая необычная церковь РоссииКак пятидесятники достроили позднесоветский фабричный музей под Петербургом в пропорциях золотого сечения

Лодки или грибы: Самая необычная церковь России

Лодки или грибы: Самая необычная церковь России
Как пятидесятники достроили позднесоветский фабричный музей под Петербургом в пропорциях золотого сечения

Патриарх Кирилл — о главной миссии девушек

Ранее он сравнил воспитание детей с отношением Бога к человеку

Патриарх Кирилл — о главной миссии девушек

РПЦ претендует еще на тысячу зданий в Москве

Юристы патриархии получают проценты с каждого объекта, которому удается найти коммерческое применение

РПЦ претендует еще на тысячу зданий в Москве

У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу

До конца 2019 года там появятся скульптуры всех предстоятелей РПЦ

У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу

Глава Киевского патриархата написал письмо с просьбой о примирении с РПЦ

В нем Филарет выступает за восстановление «евхаристического и молитвенного общения»

Глава Киевского патриархата написал письмо с просьбой о примирении с РПЦ

РПЦ — о войне с деятелями культуры

В Церкви настроены на диалог

РПЦ — о войне с деятелями культуры

Власти отреставрируют единственную в Москве англиканскую церковь

С просьбой об этом к правительству столицы обратился патриарх Кирилл

Власти отреставрируют единственную в Москве англиканскую церковь

Представитель РПЦ — о сохранении предпосылок к революции

По мнению Александра Щипкова, проблемы столетней давности актуальны до сих пор

Представитель РПЦ — о сохранении предпосылок к революции

В Кремле построят подземный музей за миллиард рублей

Музей создадут на базе фундамента храма Чуда Михаила Архангела

В Кремле построят подземный музей за миллиард рублей

Московский собор Петра и Павла передадут Евангелическо-лютеранской церкви

Пастор храма назвал это решение первым шагом к возвращению верующим религиозных зданий по всей стране

Московский собор Петра и Павла передадут Евангелическо-лютеранской церкви

РПЦ разработала для школьников курс о семейной жизни

Священники расскажут старшеклассникам о семейных ценностях, «свойственных отечественной культуре»

РПЦ разработала для школьников курс о семейной жизни

Здание «Союзмультфильма» передадут РПЦ до конца года

Глава Росимущества сообщил, что подписал приказ о передаче здания

Здание «Союзмультфильма» передадут РПЦ до конца года

Противники «Матильды» обратились к Путину

Активисты просят Путина вмешаться и не допустить выход фильма на экраны

Противники «Матильды» обратились к Путину

Россияне стали больше доверять армии и ФСБ

В то же время доверие граждан к правительству, суду и Церкви снизилось

Россияне стали больше доверять армии и ФСБ

РПЦ — о бактериальном анализе церковных икон

В Церкви исследование студентки Британской высшей школы дизайна назвали незаконным и неуместным

РПЦ — о бактериальном анализе церковных икон

«Я провела бактериальный анализ московских икон»
«Я провела бактериальный анализ московских икон» Студентка «Британки» — о диалоге науки и искусства в России и патогенных микроорганизмах, живущих в церквях
«Я провела бактериальный анализ московских икон»

«Я провела бактериальный анализ московских икон»
Студентка «Британки» — о диалоге науки и искусства в России и патогенных микроорганизмах, живущих в церквях

Церковь обучит сотрудников МЧС православной культуре

Особое внимание уделят развитию духовности и традиционных нравственных ценностей

Церковь обучит сотрудников МЧС православной культуре

Здание храма Николая Чудотворца в Хамовниках передали РПЦ

Церковь является памятником московской архитектуры XVII века

Здание храма Николая Чудотворца в Хамовниках передали РПЦ

РПЦ создаст видеогиды по монастырям для слабослышащих

Съемки одного из монастырей уже начались

РПЦ создаст видеогиды по монастырям для слабослышащих

В Москве обнаружили руины четырех древних церквей

Их уничтожили в 1920–30-е годы

В Москве обнаружили руины четырех древних церквей

Святые угодники: Кто и как зарабатывает на мощах

Святые угодники: Кто и как зарабатывает на мощах Кто организовывает привозы и как устроен черный рынок мощей

Святые угодники: Кто и как зарабатывает на мощах

Святые угодники: Кто и как зарабатывает на мощах
Кто организовывает привозы и как устроен черный рынок мощей

В России прошла защита первой диссертации по теологии

Защита сопровождалась дискуссией об использовании личного опыта веры при написании научной работы

В России прошла защита первой диссертации по теологии

Власти Москвы выделят 300 миллионов на реставрацию 15 религиозных объектов

С 2016 года ежегодные субсидии религиозным организациям увеличились с 200 до 300 миллионов рублей

Власти Москвы выделят 300 миллионов на реставрацию 15 религиозных объектов

Антрополог Жанна Кормина — о том, зачем РПЦ новые и старые храмы
Антрополог Жанна Кормина — о том, зачем РПЦ новые и старые храмы Почему православные верующие — это меньшинство, и станет ли их больше с передачей Исаакиевского собора РПЦ
Антрополог Жанна Кормина — о том, зачем РПЦ новые и старые храмы

Антрополог Жанна Кормина — о том, зачем РПЦ новые и старые храмы
Почему православные верующие — это меньшинство, и станет ли их больше с передачей Исаакиевского собора РПЦ

РПЦ — о решении суда уничтожить Библию по «закону Яровой»

Такие действия представители церкви назвали «большим перегибом»

РПЦ — о решении суда уничтожить Библию по «закону Яровой»

РПЦ — о «Матильде» Алексея Учителя (обновлено)

С критикой картины выступил епископ Тихон Шевкунов

РПЦ — о «Матильде» Алексея Учителя (обновлено)

«Христос является либералом»: Священники — против закона об оскорбленных чувствах
«Христос является либералом»: Священники — против закона об оскорбленных чувствах Оппоненты РПЦ, участвовавшие в петербургском пикете за отмену статьи 148 УК, ответили на вопросы The Village
«Христос является либералом»: Священники — против закона об оскорбленных чувствах

«Христос является либералом»: Священники — против закона об оскорбленных чувствах
Оппоненты РПЦ, участвовавшие в петербургском пикете за отмену статьи 148 УК, ответили на вопросы The Village

РПЦ — о возможном запрете рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

По словам представителя организации, нельзя запретить художнику «черпать вдохновение в Священном Писании»

РПЦ — о возможном запрете рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

Представитель РПЦ — о запрете бэби-боксов

Владимир Легойда уточнил, что внутри церкви существуют разные мнения о проблеме

Представитель РПЦ — о запрете бэби-боксов

Патриарх Кирилл подписал обращение за запрет абортов

Авторы петиции предлагают запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности

Патриарх Кирилл подписал обращение за запрет абортов

Снижать зарплаты врачам за проведение абортов

С предложением выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов

Снижать зарплаты врачам за проведение абортов

Всеволод Чаплин — о необходимости убийств

В интервью «Эхо Москвы» протоиерей раскритиковал гуманизм

Всеволод Чаплин — о необходимости убийств

В главной церкви сайентологов в Москве проходят обыски

У здания сайентологов на Таганке стоит полицейский автобус, входы перекрыты

В главной церкви сайентологов в Москве проходят обыски

Одобрение роли церкви в развитии России достигло максимума

Большая часть населения считает, что церковь влияет на государство ровно на столько, на сколько нужно

Одобрение роли церкви в развитии России достигло максимума

Построить храмы вместо снесённых киосков в Москве (обновлено)

С таким предложением выступили в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства

Построить храмы вместо снесённых киосков в Москве (обновлено)

Чаплина исключили из Совета при президенте России

Его место в совете занял Владимир Легойда

Чаплина исключили из Совета при президенте России

Москвич-пастафарианец сфотографировался на права в дуршлаге

Он стал первым россиянином, получившим права с такой фотографией

Москвич-пастафарианец сфотографировался на права в дуршлаге

Протоиерей Чаплин — о скором уходе патриарха Кирилла

Бывший глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом усомнился в способности патриарха выражать коллективное мнение

Протоиерей Чаплин — о скором уходе патриарха Кирилла

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ