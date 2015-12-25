«Церковь — открытый, гостеприимный дом»:
Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»
Протоиерей РПЦ — о необходимости бояться не коронавируса, а бога
По словам Смирнова, вирус не способен отобрать жизнь
Протоиерей РПЦ — об отношении к женщинам в гражданском браке как к «бесплатным проституткам»
По мнению представителя церкви, мужчины не воспринимают их как жен
Византийский храм среди панелек. Как так вышло?«Мусоропровод. Соседи приличные. Из окна вид на собор»
Византийский храм среди панелек. Как так вышло? «Мусоропровод. Соседи приличные. Из окна вид на собор»
Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Участникам предлагают прожить месяц на острове
Священника вынудили написать объяснительную после поддержки фигурантов «московского дела»
В Русской православной церкви заверили, что наказывать за коллективное письмо никого не будут
РПЦ организует лекции и экскурсии по музеям Москвы для слабослышащих
Просветительский проект выиграл грант мэра
Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты
Речь идет о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», которую снесли в 1933 году
Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху
Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца
В Северном Бутове построят самый большой храм с элементами модерна и хай-тека
Строительство на деньги прихожан и спонсоров займет два года
«Канары»: Четыре истории о жизни на Канонерском островеСтарожил и новосел, артист Мариинки и рэпер — о повседневности самого странного острова Петербурга
«Канары»: Четыре истории о жизни на Канонерском острове Старожил и новосел, артист Мариинки и рэпер — о повседневности самого странного острова Петербурга
Руины снесенной в начале XX века церкви в центре Москвы
Археологи также обнаружили фрагмент мозаики с крыльями ангела
Священнослужитель РПЦ — о ненадобности профилактики ВИЧ
Информирование о заболевании в России в церкви объясняют деятельностью Запада
Как петербургский священник открыл при храме зоопарк с крокодилами История «потерянного рая» в храме святителя Спиридона в Ораниенбауме
Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич? Священник рассказывает, как есть кулич и можно ли это делать неправославным
Сколько россиян соблюдают Великий пост
Почти все граждане ответили отрицательно, несмотря на то что являются православными
Лодки или грибы: Самая необычная церковь РоссииКак пятидесятники достроили позднесоветский фабричный музей под Петербургом в пропорциях золотого сечения
Лодки или грибы: Самая необычная церковь России Как пятидесятники достроили позднесоветский фабричный музей под Петербургом в пропорциях золотого сечения
Патриарх Кирилл — о главной миссии девушек
Ранее он сравнил воспитание детей с отношением Бога к человеку
РПЦ претендует еще на тысячу зданий в Москве
Юристы патриархии получают проценты с каждого объекта, которому удается найти коммерческое применение
У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу
До конца 2019 года там появятся скульптуры всех предстоятелей РПЦ
Глава Киевского патриархата написал письмо с просьбой о примирении с РПЦ
В нем Филарет выступает за восстановление «евхаристического и молитвенного общения»
Власти отреставрируют единственную в Москве англиканскую церковь
С просьбой об этом к правительству столицы обратился патриарх Кирилл
Представитель РПЦ — о сохранении предпосылок к революции
По мнению Александра Щипкова, проблемы столетней давности актуальны до сих пор
В Кремле построят подземный музей за миллиард рублей
Музей создадут на базе фундамента храма Чуда Михаила Архангела
Московский собор Петра и Павла передадут Евангелическо-лютеранской церкви
Пастор храма назвал это решение первым шагом к возвращению верующим религиозных зданий по всей стране
РПЦ разработала для школьников курс о семейной жизни
Священники расскажут старшеклассникам о семейных ценностях, «свойственных отечественной культуре»
Здание «Союзмультфильма» передадут РПЦ до конца года
Глава Росимущества сообщил, что подписал приказ о передаче здания
Противники «Матильды» обратились к Путину
Активисты просят Путина вмешаться и не допустить выход фильма на экраны
Россияне стали больше доверять армии и ФСБ
В то же время доверие граждан к правительству, суду и Церкви снизилось
РПЦ — о бактериальном анализе церковных икон
В Церкви исследование студентки Британской высшей школы дизайна назвали незаконным и неуместным
«Я провела бактериальный анализ московских икон» Студентка «Британки» — о диалоге науки и искусства в России и патогенных микроорганизмах, живущих в церквях
Церковь обучит сотрудников МЧС православной культуре
Особое внимание уделят развитию духовности и традиционных нравственных ценностей
Здание храма Николая Чудотворца в Хамовниках передали РПЦ
Церковь является памятником московской архитектуры XVII века
РПЦ создаст видеогиды по монастырям для слабослышащих
Съемки одного из монастырей уже начались
Святые угодники: Кто и как зарабатывает на мощах Кто организовывает привозы и как устроен черный рынок мощей
Святые угодники: Кто и как зарабатывает на мощах
Кто организовывает привозы и как устроен черный рынок мощей
В России прошла защита первой диссертации по теологии
Защита сопровождалась дискуссией об использовании личного опыта веры при написании научной работы
Власти Москвы выделят 300 миллионов на реставрацию 15 религиозных объектов
С 2016 года ежегодные субсидии религиозным организациям увеличились с 200 до 300 миллионов рублей
Антрополог Жанна Кормина — о том, зачем РПЦ новые и старые храмы Почему православные верующие — это меньшинство, и станет ли их больше с передачей Исаакиевского собора РПЦ
РПЦ — о решении суда уничтожить Библию по «закону Яровой»
Такие действия представители церкви назвали «большим перегибом»
РПЦ — о «Матильде» Алексея Учителя (обновлено)
С критикой картины выступил епископ Тихон Шевкунов
«Христос является либералом»: Священники — против закона об оскорбленных чувствах Оппоненты РПЦ, участвовавшие в петербургском пикете за отмену статьи 148 УК, ответили на вопросы The Village
РПЦ — о возможном запрете рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»
По словам представителя организации, нельзя запретить художнику «черпать вдохновение в Священном Писании»
Представитель РПЦ — о запрете бэби-боксов
Владимир Легойда уточнил, что внутри церкви существуют разные мнения о проблеме
Патриарх Кирилл подписал обращение за запрет абортов
Авторы петиции предлагают запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности
Снижать зарплаты врачам за проведение абортов
С предложением выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов
Всеволод Чаплин — о необходимости убийств
В интервью «Эхо Москвы» протоиерей раскритиковал гуманизм
В главной церкви сайентологов в Москве проходят обыски
У здания сайентологов на Таганке стоит полицейский автобус, входы перекрыты
Одобрение роли церкви в развитии России достигло максимума
Большая часть населения считает, что церковь влияет на государство ровно на столько, на сколько нужно
Построить храмы вместо снесённых киосков в Москве (обновлено)
С таким предложением выступили в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства
Москвич-пастафарианец сфотографировался на права в дуршлаге
Он стал первым россиянином, получившим права с такой фотографией
Протоиерей Чаплин — о скором уходе патриарха Кирилла
Бывший глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом усомнился в способности патриарха выражать коллективное мнение