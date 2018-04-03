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«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках

«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках

Изгнание бесов и запрет Гарри Поттера: «Я все детство провела в церкви, где было, как в секте»
Изгнание бесов и запрет Гарри Поттера: «Я все детство провела в церкви, где было, как в секте»
Изгнание бесов и запрет Гарри Поттера: «Я все детство провела в церкви, где было, как в секте»

Изгнание бесов и запрет Гарри Поттера: «Я все детство провела в церкви, где было, как в секте»

Почему РПЦ освящает ядерное оружие?

Отвечает глава патриаршей комиссии по делам семьи

Почему РПЦ освящает ядерное оружие?
Отвечает глава патриаршей комиссии по делам семьи

Протоиерей РПЦ — о необходимости бояться не коронавируса, а бога

По словам Смирнова, вирус не способен отобрать жизнь

Протоиерей РПЦ — о необходимости бояться не коронавируса, а бога
По словам Смирнова, вирус не способен отобрать жизнь

Протоиерей РПЦ — об отношении к женщинам в гражданском браке как к «бесплатным проституткам»

По мнению представителя церкви, мужчины не воспринимают их как жен

Протоиерей РПЦ — об отношении к женщинам в гражданском браке как к «бесплатным проституткам»
По мнению представителя церкви, мужчины не воспринимают их как жен

Византийский храм среди панелек. Как так вышло?

Византийский храм среди панелек. Как так вышло?«Мусоропровод. Соседи приличные. Из окна вид на собор»

Византийский храм среди панелек. Как так вышло?

Византийский храм среди панелек. Как так вышло?
«Мусоропровод. Соседи приличные. Из окна вид на собор»

Крещенские купания в снимках инстаграма

Прорубь безо льда, но все равно холодно

Крещенские купания в снимках инстаграма
Прорубь безо льда, но все равно холодно

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Участникам предлагают прожить месяц на острове

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Участникам предлагают прожить месяц на острове

Священника вынудили написать объяснительную после поддержки фигурантов «московского дела»

В Русской православной церкви заверили, что наказывать за коллективное письмо никого не будут

Священника вынудили написать объяснительную после поддержки фигурантов «московского дела»
В Русской православной церкви заверили, что наказывать за коллективное письмо никого не будут

РПЦ организует лекции и экскурсии по музеям Москвы для слабослышащих

Просветительский проект выиграл грант мэра

РПЦ организует лекции и экскурсии по музеям Москвы для слабослышащих
Просветительский проект выиграл грант мэра

Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты

Речь идет о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», которую снесли в 1933 году

Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты
Речь идет о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», которую снесли в 1933 году

В каких регионах Церкви не хватает храмов?

Наибольший дефицит в Новосибирской епархии

В каких регионах Церкви не хватает храмов?
Наибольший дефицит в Новосибирской епархии

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху

Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху
Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца

В Северном Бутове построят самый большой храм с элементами модерна и хай-тека

Строительство на деньги прихожан и спонсоров займет два года

В Северном Бутове построят самый большой храм с элементами модерна и хай-тека
Строительство на деньги прихожан и спонсоров займет два года

«Канары»: Четыре истории о жизни на Канонерском острове

«Канары»: Четыре истории о жизни на Канонерском островеСтарожил и новосел, артист Мариинки и рэпер — о повседневности самого странного острова Петербурга

«Канары»: Четыре истории о жизни на Канонерском острове

«Канары»: Четыре истории о жизни на Канонерском острове
Старожил и новосел, артист Мариинки и рэпер — о повседневности самого странного острова Петербурга

Руины снесенной в начале XX века церкви в центре Москвы

Археологи также обнаружили фрагмент мозаики с крыльями ангела

Руины снесенной в начале XX века церкви в центре Москвы
Археологи также обнаружили фрагмент мозаики с крыльями ангела

Священнослужитель РПЦ — о ненадобности профилактики ВИЧ

Информирование о заболевании в России в церкви объясняют деятельностью Запада

Священнослужитель РПЦ — о ненадобности профилактики ВИЧ
Информирование о заболевании в России в церкви объясняют деятельностью Запада

Как петербургский священник открыл при храме зоопарк с крокодилами
Как петербургский священник открыл при храме зоопарк с крокодилами История «потерянного рая» в храме святителя Спиридона в Ораниенбауме
Как петербургский священник открыл при храме зоопарк с крокодилами

Как петербургский священник открыл при храме зоопарк с крокодилами
История «потерянного рая» в храме святителя Спиридона в Ораниенбауме

На что живут священники
На что живут священники Карьера в церкви, продажа свечей и стоимость освящения вертолета
На что живут священники

На что живут священники
Карьера в церкви, продажа свечей и стоимость освящения вертолета

Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич?
Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич? Священник рассказывает, как есть кулич и можно ли это делать неправославным
Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич?

Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич?
Священник рассказывает, как есть кулич и можно ли это делать неправославным

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