В Москве появятся туристические проездные
Билет на трое суток будет стоить 400 рублей, а на семь суток — 800 рублей
Болельщикам Олимпиады сделают скидки на московские экскурсии
Московские культурно-экскурсионные площадки готовят скидки для болельщиков сочинских Игр.
Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах The Village выяснил, в каких московских отелях Библию по умолчанию кладут в номера.
Туристов подумывают снабдить планшетами
«Центральный телеграф» хочет раздавать туристам планшеты со специальными приложениями для ориентирования по городу и вызова такси.
На тротуарах нарисуют разметку для туристов
Для московских туристов сделают разметку на асфальте.
В Москве появятся информационные стенды для туристов
В 2013 году в Москве установят стенды с информацией для туристов о ближайших ресторанах, музеях, парках и гостиницах.
Цифра дня: Сколько туристов посетили Москву в 2012 году
Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с главами диппредставительств в России рассказал, что общее число туристов, приехавших в Москву в 2012 году, стало рекордным для города за всю его историю.
Euronews снял ролик о московском метро
По заказу столичного комитета по туризму международный телеканал снял две пятиминутные передачи о Москве. Первую, посвящённую столичному метро, уже показали.