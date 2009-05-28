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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько денег средний турист тратит в Москве за сутки

Обычно в столицу приезжают на 2,5 дня

Сколько денег средний турист тратит в Москве за сутки

В Москве появятся туристические проездные

Билет на трое суток будет стоить 400 рублей, а на семь суток — 800 рублей

В Москве появятся туристические проездные

Болельщикам Олимпиады сделают скидки на московские экскурсии

Московские культурно-экскурсионные площадки готовят скидки для болельщиков сочинских Игр.

Болельщикам Олимпиады сделают скидки на московские экскурсии

Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах
Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах The Village выяснил, в каких московских отелях Библию по умолчанию кладут в номера.
Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах

Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах
The Village выяснил, в каких московских отелях Библию по умолчанию кладут в номера.

Туристов подумывают снабдить планшетами

«Центральный телеграф» хочет раздавать туристам планшеты со специальными приложениями для ориентирования по городу и вызова такси.

Туристов подумывают снабдить планшетами

На тротуарах нарисуют разметку для туристов

Для московских туристов сделают разметку на асфальте.

На тротуарах нарисуют разметку для туристов

В Москве появятся информационные стенды для туристов

В 2013 году в Москве установят стенды с информацией для туристов о ближайших ресторанах, музеях, парках и гостиницах.

В Москве появятся информационные стенды для туристов

Цифра дня: Сколько туристов посетили Москву в 2012 году

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с главами диппредставительств в России рассказал, что общее число туристов, приехавших в Москву в 2012 году, стало рекордным для города за всю его историю.

Цифра дня: Сколько туристов посетили Москву в 2012 году

Euronews снял ролик о московском метро

По заказу столичного комитета по туризму международный телеканал снял две пятиминутные передачи о Москве. Первую, посвящённую столичному метро, уже показали.

Euronews снял ролик о московском метро

«Москва-24» снимает город глазами иностранцев Папу Прадьюмна хвалит архитектуру, Ирен Мускара восхищена Ленинкой, Чарльз Набута ест блины — телеканал «Москва-24» запустил ролики, в которых иностранцы признаются в любви городу.

«Москва-24» снимает город глазами иностранцев

Жалобное лицо: Иностранцы о московских гостиницах
Жалобное лицо: Иностранцы о московских гостиницах Каменные матрасы и проститутки в холле, сигаретный дым и невыносимое пекло в комнатах — The Village изучил отзывы на сайте Booking.com и узнал, на что жалуются иностранцы в столичных гостиницах.
Жалобное лицо: Иностранцы о московских гостиницах

Жалобное лицо: Иностранцы о московских гостиницах
Каменные матрасы и проститутки в холле, сигаретный дым и невыносимое пекло в комнатах — The Village изучил отзывы на сайте Booking.com и узнал, на что жалуются иностранцы в столичных гостиницах.

Туристы Москвы получат свою полицию Помогать туристам в городе будет специальная патрульно-постовая служба, обученная законам, английскому и хорошо ориентирующаяся в столице.

Туристы Москвы получат свою полицию

Билеты в музей для иностранцев будут стоить как для россиян Департамент культуры отказывается от нормы, когда билет для иностранных граждан стоит дороже, чем для соотечественников.

Билеты в музей для иностранцев будут стоить как для россиян

В центре Москвы откроют 18 новых гостиниц Часть новых отелей столичное правительство решило открыть в перестроенных офисных комплексах.

В центре Москвы откроют 18 новых гостиниц

Итоги недели: Туризм в Москве
Итоги недели: Туризм в Москве На минувшей неделе в Москве заработал первый call-центр для иностранных туристов. The Village посмотрел, что ещё предпринимают столичные власти для привлечения иностранцев.
Итоги недели: Туризм в Москве

Итоги недели: Туризм в Москве
На минувшей неделе в Москве заработал первый call-центр для иностранных туристов. The Village посмотрел, что ещё предпринимают столичные власти для привлечения иностранцев.

Эксперимент The Village: Call-центр для туристов в Москве
Эксперимент The Village: Call-центр для туристов в Москве С сегодняшнего дня в Москве работает бесплатная горячая линия для иностранных туристов. The Village решил провести эксперимент и позвонил по указанному номеру от лица туриста.
Эксперимент The Village: Call-центр для туристов в Москве

Эксперимент The Village: Call-центр для туристов в Москве
С сегодняшнего дня в Москве работает бесплатная горячая линия для иностранных туристов. The Village решил провести эксперимент и позвонил по указанному номеру от лица туриста.

На BBC появился новый рекламный ролик Москвы В распоряжении The Village оказался второй видеоролик с рекламой Москвы, который сейчас транслирует телеканал BBC, — его главной героиней стала балерина Светлана Захарова.

На BBC появился новый рекламный ролик Москвы

Московские власти представили три варианта сайта для туристов
Московские власти представили три варианта сайта для туристов В распоряжении The Village оказались три проекта будущего сайта для иностранных туристов, который сейчас разрабатывает департамент информационных технологий Москвы.
Московские власти представили три варианта сайта для туристов

Московские власти представили три варианта сайта для туристов
В распоряжении The Village оказались три проекта будущего сайта для иностранных туристов, который сейчас разрабатывает департамент информационных технологий Москвы.

В центре Москвы установили 100 указателей на английском языке Чтобы иностранные туристы легче ориентировались на улицах Москвы, возле главных достопримечательностей установили красно-белые указатели на английском языке.

В центре Москвы установили 100 указателей на английском языке

Москва выпустит для туристов путеводители с QR-кодами За 32 миллиона рублей власти хотят сделать путеводители, фотоальбомы и туристические карты на английском языке с QR-кодами, интегрированными с Google Maps.

Москва выпустит для туристов путеводители с QR-кодами

Мнение: Майя Ломидзе, глава Ассоциации туроператоров, о развитии туризма в Москве Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе — о новой городской программе «Развитие туризма» и о том, почему на самом деле иностранцы не едут в Москву.

Мнение: Майя Ломидзе, глава Ассоциации туроператоров, о развитии туризма в Москве

За рубежом запустят рекламу Москвы Столичные власти решили запустить рекламно-информационную кампанию для привлечения туристов.

За рубежом запустят рекламу Москвы

Для iPad и iPhone создадут туристические приложения по Москве К чемпионату мира по футболу 2018 года власти намерены развить систему навигации для иностранных туристов

Для iPad и iPhone создадут туристические приложения по Москве

Эксперимент The Village: Говорят ли московские полицейские по-английски? The Village решил выяснить, знают ли российские полицейские английский язык, придумал две типичные ситуации, в которых могут оказаться иностранцы в Москве, и опросил 35 полицейских в центре столицы.

Эксперимент The Village: Говорят ли московские полицейские по-английски?

В Москве появится более 100 указателей для туристов До конца августа в туристических зонах столицы установят 135 указателей и табло на латинице

В Москве появится более 100 указателей для туристов

В Парке Горького появится пляж Этим летом в ЦПКиО им. Горького планируют открыть пляж и установить деревянные лежаки

В Парке Горького появится пляж

В центре Москвы создадут стоянки для туристических автобусов Автобусы с туристами смогут останавливаться около достопримечательностей и парковаться на специальных стоянках

В центре Москвы создадут стоянки для туристических автобусов

В 2010 году Москву посетили 3 млн туристов За 9 месяцев 2010 года Москву посетили 3 069 279 туристов. Это на 17,12% больше, чем за аналогичный период 2009 года

В 2010 году Москву посетили 3 млн туристов

В столице создадут пешеходный маршрут до «Москва-Сити» Власти города готовы утвердить проект планировки туристического маршрута «Нескучный сад — «Москва-Сити»

В столице создадут пешеходный маршрут до «Москва-Сити»

Любите ли Вы Москву? Конечно же, для каждого гордого россиянина любовь к столице-это вопрос, не поддающийся какому-либо сомнению. Мы можем ее недолюбливать и вообще говорить что нам хочется, но тем не менее, факт остается фактом, в столицу тянутся все, невзирая на некую неприязнь отдельных людей. Причин для неприязни у российских граждан может быть предостаточно, но сегодня хотелось бы поговорить о том...

Любите ли Вы Москву?