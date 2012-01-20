Жалобное лицо: Иностранцы о московских гостиницах Каменные матрасы и проститутки в холле, сигаретный дым и невыносимое пекло в комнатах — The Village изучил отзывы на сайте Booking.com и узнал, на что жалуются иностранцы в столичных гостиницах.
ГОСТИНИЦА «НАЦИОНАЛЬ»
ANA
США
«Очень старый отель, все холлы и коридоры пропитаны сигаретным дымом. Комната милая, но кондиционер не работал, к моему удивлению, они отключают его с сентября по май. В комнате не было сигаретного дыма, но было очень жарко! И окна не открывались. Обслуживающий персонал был любезен, но лишь некоторые говорили по-английски, и то очень плохо. Кстати, вообще очень сложно найти в России кого-то, кто говорит по-английски. Рекомендуются гиды, но это очень дорого при заказе в отеле! Всё в отеле было очень дорогим, кухня была хорошей, но здесь разрешено курить в обеденном зале, это отвратительно!»
SOO
Гонконг
«Обслуживающий персонал не очень дружелюбен. Вообще-то они словно соучастники стараются обирать туристов. Это большой минус, по сравнению с их прекрасным местонахождением и исторической атмосферой».
RADISSON SLAVYANSKAYA HOTEL
SJ
Великобритания
«Оформление комнат старовато и уже ветшает, однако… прожженные сигаретами ковры, слоящаяся краска в ванной и вокруг окон… Цены можно сравнить с ценами „Украины“ или "Золотого кольца", но оформление и обстановка не могут сравниться... Это намек на ремонт, „Рэдиссон“».
АНОНИМ
Великобритания
«Цены невероятно высокие, но сам отель ничем особенным не выделяется. Вы платите за какую-то эксклюзивность и больше ничего. Мы пошли в буфет завтракать, не имея возможности узнать цену заранее, и получили чек на 2 500 рублей (больше 50 фунтов за двоих!). Возможно, здесь останавливались президенты США, но я больше не хотел бы».
ОТЕЛЬ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
АНОНИМ
Эстония
«Меня попросили расплатиться сразу после приезда. Взяли 3 000 рублей, чтобы я мог пользоваться мини-баром. Персонал был услужлив, но мог бы быть лучше! Мои почтовые сообщения в бизнес-центре отеля как-то не доходили до адресатов, и еще я так и не смог распечатать нужные мне материалы».
AJAY
Канада
«Недружелюбие на ресепшене, не смогли найти адаптер для моего компьютера, с трудом говорят по-английски, нет утюга в комнате, нет специализированных услуг для туристов, слишком дорого для этого типа отелей. Я бы не рекомендовал другим и, конечно, сам больше не буду здесь останавливаться».
«КОСМОС»
LUIGI
Италия
«Я опытный путешественник, но надо сказать, что никогда не видел такого ужасного отношения со стороны персонала. Грубое, наглое, без улыбок и малейшего желания помочь клиентам».
АНОНИМ
США
«Во-первых, месторасположение отеля неудачно, очень далеко от центра города. Во-вторых, отель совершенно безлик, простоват и холоден. Все рестораны в отеле чрезмерно дороги, предложения не стоят цены. Нет бесплатного Wi-Fi в комнатах. Но хуже всего — спокойно разгуливающие в холле проститутки».
MICHEL
Венесуэла
«Менеджеры на ресепшене не должны отдавать предпочтение русскоговорящим клиентам перед иностранцами. Всякий раз, когда я стоял на ресепшене и входил какой-нибудь русский, они сразу переключали всё внимание на него, а мне приходилось ждать дальше».
HILTON MOSCOW LENINGRADSKAYA
АНОНИМ
Австрия
«Нет „Кока-Колы“. Только „Пепси“».
АНОНИМ
Италия
«Платить за интернет в 2011 году — это какое-то увлекательное возвращение в доисторические времена! Я отдал 20 евро за сорок минут интернета! Это вопрос не денег, а принципа. Пожалуйста, не останавливайтесь в этом отеле».
ОТЕЛЬ «ИЗМАЙЛОВО ГАММА»
АНОНИМ
Нидерланды
«Я был здесь уже пять раз, в пяти разных комнатах, и у всех кроватей проблемы с качеством. Через некоторое время вы чувствуете, как железные конструкции впиваются в тело. А я вешу (всего лишь) 78 кг. Добавьте еще 5 см чего-нибудь для мягкости, и проблема будет решена».
MUSTAFA
Турция
«В комнатах просто пекло! Внутри было 34 градуса, хотя на улице температура была всего 30! Кондиционера нет, так что или убедитесь, что за окном не жарко, или уж готовьтесь потеть, как будто сидите в сауне».
ОТЕЛЬ «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ»
АНОНИМ
Германия
«Очень хорошее расположение, чистые и опрятные комнаты, пунктуальное и безукоризненное обслуживание. Немецкий менеджмент сумел придать дух 15-летнему отелю. Можно назвать это „quadratisch, praktisch, gut“, но немного забыли о творчестве и силе воображения. „Скучный“ — так вернее всего можно описать это здание на берегу Москвы-реки. Если вы ищете настоящую русскую душу, то это не то место. Пожилому немецкому туристу понравится здесь больше, нежели молодой паре туристов, заехавшей в Москву на романтический уик-энд. Да, кстати, если захотите пойти в ресторан, будьте готовы насладиться скромным выбором обычных блюд и по таким ценам, как будто там столуются нефтяные олигархи (а их там нет, будьте уверены!)».
«МЕТРОПОЛЬ»
JUSTINE
США
«Я пытался купить билет в Большой театр, и заявленная в отеле цена была в два раза выше той, которую назвали в театре, когда я сам купил там билет. Я понимаю, что отель берет себе комиссию, но комиссия 100 % — это уж слишком».
JOSEPH
США
«За такие деньги в якобы пятизвездочном отеле могло бы быть гораздо лучше. Душ не работал, но даже после жалобы его не починили. Матрас как будто набили соломой, очень неудобно — спина болела каждое утро. Не знаю, как там они стирают постельное белье, но у всех в нашей группе пошла сыпь по всему телу. Воздух невозможно сухой, и ничего с этим не поделать, окна тоже нельзя открыть. У моей жены каждое утро шла кровь носом. Больше 4 часов никто из нас не спал. Очень счастливы вернуться обратно в Штаты».
ОТЕЛЬ «ЮНОСТЬ»
RICHARD
Великобритания
«Это можно считать ретро-шиком — отель с интересным холлом в духе советской эпохи, даже с портретом товарища Брежнева (покойся с миром). Обслуживание тоже несколько советское, с перебиванием делающих заказы постояльцев и жесткими правилами: не заказывать еду/напитки в ресторане после 21:45 и завтраки до 7:30 утра!»
TIM
Германия
«В отеле в городе, который пытается привлечь иностранных туристов, никто не говорит ни на каком языке, кроме русского. Комнаты не очень чистые, кровати — как камень, и еще никак нельзя отрегулировать температуру в номере — она всегда в районе 40 градусов. Можно, конечно, открыть окно, но там вообще-то минус 16».
«ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ»
SERGEY
Германия
«Нет беспроводного интернета в номерах. Темный интерьер в комнатах и особенно в ванной. Типичные для отелей советской эпохи вещи: нет стола в комнате (для тех, кто собирается поработать). Если окна выходят на улицу, а вам хочется некоторое время спокойно поработать или расслабиться, не открывайте окно: снаружи очень шумно».
Отзывы собирала Анна Волкова
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Комментарии
Валерия, а, может, дело не в идиотизме, а в уровне бюджетов на командировки у иностранных граждан и ожиданий за свои деньги получить привычный сервис? Когда по работе нужно было бронировать гостиницы европейским партнерам, неоднократно сталкивалась с проблемой, что в пределах делового центра Москвы на сумму $100 за ночь ничего достойного не удавалось найти. А Marriott Royal Aurora или Intercontinental - это уже от $300...
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