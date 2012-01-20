JOSEPH США

2 ноября 2011

«За такие деньги в якобы пятизвездочном отеле могло бы быть гораздо лучше. Душ не работал, но даже после жалобы его не починили. Матрас как будто набили соломой, очень неудобно — спина болела каждое утро. Не знаю, как там они стирают постельное белье, но у всех в нашей группе пошла сыпь по всему телу. Воздух невозможно сухой, и ничего с этим не поделать, окна тоже нельзя открыть. У моей жены каждое утро шла кровь носом. Больше 4 часов никто из нас не спал. Очень счастливы вернуться обратно в Штаты».