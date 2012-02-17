Информационный телеканал «Москва-24», который начал вещание осенью на месте «Столицы», запустил серию роликов с иностранцами. Герои объяснят, почему приехали сюда и за что полюбили город. Заканчивается каждый ролик словами «Добро пожаловать в Москву!» на русском и родном для героя языке.

Напомним, в последнее время рекламную кампанию города активно ведет столичный департамент по туризму. Всю осень по заказу ведомства на канале BBC выходили ролики — рассчитаны они были на иностранных туристов, но запомнились разве что фразой «кант вейт» балерины Светланы Захаровой. «Москва-24» делает видео прежде всего для самих москвичей. Как рассказал The Village главный продюсер канала Евгений Бекасов, они должны показать столицу как многоконфессиональный и многоязычный город. Телеканал BBC показал 4 ролика о Москве



Француженка Мари приехала в Москву учиться в театральной школе. На фоне Большого театра она рассказывает, где выучила русский язык и почему хочет, чтобы ее друзья непременно побывали здесь.

Архитектор Папу Прадьюмна приехал из Калькутты и живет здесь уже три года. У храма Христа Спасителя он говорит, что сочетание традиционной и современной архитектуры напоминает ему родную Индию.

Итальянка Ирен Мускара восхищается Государственной библиотекой имени Ленина. Она проводит небольшую экскурсию и рассказывает, как пишет диплом.

Чарльз Набута из Сан-Диего. Ему очень нравится русский снег, русские горячие блины и он мечтает научиться кататься на коньках.