Для школьников запустили бесплатный онлайн-марафон подготовки к ЕГЭ
Еще есть месяц, чтобы улучшить свои знания
Для школьников запустили бесплатный онлайн-марафон подготовки к ЕГЭ Еще есть месяц, чтобы улучшить свои знания
Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом
Социальная дистанция и полная изоляция
Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом Социальная дистанция и полная изоляция
Годовые контрольные работы в школах перенесли на осень
В новом учебном году их оценивать не будут — они нужны, чтобы оценить уровень подготовки учеников
Годовые контрольные работы в школах перенесли на осень В новом учебном году их оценивать не будут — они нужны, чтобы оценить уровень подготовки учеников
В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России
Лидером остается МГУ, но лучшая динамика — у ВШЭ
В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России Лидером остается МГУ, но лучшая динамика — у ВШЭ
Родители будут получать пуш-уведомления об оценках детей
Досье на ребенка будет приходить каждый вечер
Родители будут получать пуш-уведомления об оценках детей Досье на ребенка будет приходить каждый вечер
«Яндекс.Репетитор» запустил тест для подготовки к ЕГЭ по математике
Школьники смогут оценить свои знания и получить полезные рекомендации
«Яндекс.Репетитор» запустил тест для подготовки к ЕГЭ по математике Школьники смогут оценить свои знания и получить полезные рекомендации
Московское образование в цифрах Ответы на ваши «сколько» и «зачем»
Стоимость обучения в российских вузах выросла на 19 % за год
В прошлом году сумма увеличилась на 14 %
Стоимость обучения в российских вузах выросла на 19 % за год В прошлом году сумма увеличилась на 14 %
Вместо звонков в школах Москвы начали включать классическую и поп-музыку
Ученики слушают «Ночных снайперов», «Би-2» и Мадонну
Вместо звонков в школах Москвы начали включать классическую и поп-музыку Ученики слушают «Ночных снайперов», «Би-2» и Мадонну
Сколько россиян не могут работать или учиться без интернета
И для чего соискателям нужен доступ к Сети
Сколько россиян не могут работать или учиться без интернета И для чего соискателям нужен доступ к Сети
Не лишать стипендии студентов-троечников, работающих по специальности
С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по финансовому рынку
Не лишать стипендии студентов-троечников, работающих по специальности С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по финансовому рынку
В России изменили правила сдачи ЕГЭ и ОГЭ
Для учеников 9-х классов станет обязательным собеседование по русскому языку
В России изменили правила сдачи ЕГЭ и ОГЭ Для учеников 9-х классов станет обязательным собеседование по русскому языку
Детский сад в смартфоне «Сказбука»
Для дошкольников подготовили мини-игры по математике, чтению и английскому языку
Детский сад в смартфоне «Сказбука» Для дошкольников подготовили мини-игры по математике, чтению и английскому языку
Надо ли запрещать смартфоны в школах? Нейропсихолог, семейный психотерапевт и учителя — о пользе и вреде гаджетов для детей
Сколько россиян хотят запретить школьникам пользоваться смартфонами
Только 17 % россиян высказались против ограничений
Сколько россиян хотят запретить школьникам пользоваться смартфонами Только 17 % россиян высказались против ограничений
Музей Москвы объявил детскую программу на новый учебный год
Участников ждут занятия по истории и живописи, а также кино- и театральные кружки
Музей Москвы объявил детскую программу на новый учебный год Участников ждут занятия по истории и живописи, а также кино- и театральные кружки
Как собаки помогают студентам справиться со стрессом
Ученые подтвердили пользу пет-терапии во время сессии
Как собаки помогают студентам справиться со стрессом Ученые подтвердили пользу пет-терапии во время сессии
Отменить занятия в школе по субботам
Шестидневка мешает детям проводить достаточно времени с семьей
Отменить занятия в школе по субботам Шестидневка мешает детям проводить достаточно времени с семьей
Самые привлекательные вузы по версии Tinder
Их учащиеся получают больше всего лайков в приложении