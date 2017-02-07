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Новости

Для школьников запустили бесплатный онлайн-марафон подготовки к ЕГЭ

Еще есть месяц, чтобы улучшить свои знания

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Новости

Для школьников запустили бесплатный онлайн-марафон подготовки к ЕГЭ Еще есть месяц, чтобы улучшить свои знания

Новости

Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом

Социальная дистанция и полная изоляция

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Новости

Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом Социальная дистанция и полная изоляция

Новости

Годовые контрольные работы в школах перенесли на осень

В новом учебном году их оценивать не будут — они нужны, чтобы оценить уровень подготовки учеников

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Новости

Годовые контрольные работы в школах перенесли на осень В новом учебном году их оценивать не будут — они нужны, чтобы оценить уровень подготовки учеников

Новости

В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России

Лидером остается МГУ, но лучшая динамика — у ВШЭ

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Новости

В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России Лидером остается МГУ, но лучшая динамика — у ВШЭ

Новости

Родители будут получать пуш-уведомления об оценках детей

Досье на ребенка будет приходить каждый вечер

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Новости

Родители будут получать пуш-уведомления об оценках детей Досье на ребенка будет приходить каждый вечер

Новости

«Яндекс.Репетитор» запустил тест для подготовки к ЕГЭ по математике

Школьники смогут оценить свои знания и получить полезные рекомендации

0
Новости

«Яндекс.Репетитор» запустил тест для подготовки к ЕГЭ по математике Школьники смогут оценить свои знания и получить полезные рекомендации

Московское образование в цифрах
ПРОМО
Московское образование в цифрахОтветы на ваши «сколько» и «зачем»
Московское образование в цифрах
Спецпроекты
ПРОМО

Московское образование в цифрах Ответы на ваши «сколько» и «зачем»

Новости

Стоимость обучения в российских вузах выросла на 19 % за год

В прошлом году сумма увеличилась на 14 %

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Новости

Стоимость обучения в российских вузах выросла на 19 % за год В прошлом году сумма увеличилась на 14 %

Новости

Вместо звонков в школах Москвы начали включать классическую и поп-музыку

Ученики слушают «Ночных снайперов», «Би-2» и Мадонну

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Новости

Вместо звонков в школах Москвы начали включать классическую и поп-музыку Ученики слушают «Ночных снайперов», «Би-2» и Мадонну

Новости

Сколько россиян не могут работать или учиться без интернета

И для чего соискателям нужен доступ к Сети

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Новости

Сколько россиян не могут работать или учиться без интернета И для чего соискателям нужен доступ к Сети

Новости

Не лишать стипендии студентов-троечников, работающих по специальности

С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по финансовому рынку

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Новости

Не лишать стипендии студентов-троечников, работающих по специальности С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по финансовому рынку

Новости

В России изменили правила сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Для учеников 9-х классов станет обязательным собеседование по русскому языку

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Новости

В России изменили правила сдачи ЕГЭ и ОГЭ Для учеников 9-х классов станет обязательным собеседование по русскому языку

Новости

Детский сад в смартфоне «Сказбука»

Для дошкольников подготовили мини-игры по математике, чтению и английскому языку

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Новости

Детский сад в смартфоне «Сказбука» Для дошкольников подготовили мини-игры по математике, чтению и английскому языку

Надо ли запрещать смартфоны в школах?
Реакция
Надо ли запрещать смартфоны в школах?Нейропсихолог, семейный психотерапевт и учителя — о пользе и вреде гаджетов для детей
2
Надо ли запрещать смартфоны в школах?
Реакция

Надо ли запрещать смартфоны в школах? Нейропсихолог, семейный психотерапевт и учителя — о пользе и вреде гаджетов для детей

Новости

Сколько россиян хотят запретить школьникам пользоваться смартфонами

Только 17 % россиян высказались против ограничений

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Новости

Сколько россиян хотят запретить школьникам пользоваться смартфонами Только 17 % россиян высказались против ограничений

Новости

Музей Москвы объявил детскую программу на новый учебный год

Участников ждут занятия по истории и живописи, а также кино- и театральные кружки

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Новости

Музей Москвы объявил детскую программу на новый учебный год Участников ждут занятия по истории и живописи, а также кино- и театральные кружки

Новости

Как собаки помогают студентам справиться со стрессом

Ученые подтвердили пользу пет-терапии во время сессии

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Как собаки помогают студентам справиться со стрессом Ученые подтвердили пользу пет-терапии во время сессии

Новости

Отменить занятия в школе по субботам

Шестидневка мешает детям проводить достаточно времени с семьей

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Отменить занятия в школе по субботам Шестидневка мешает детям проводить достаточно времени с семьей

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Самые привлекательные вузы по версии Tinder

Их учащиеся получают больше всего лайков в приложении

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Самые привлекательные вузы по версии Tinder Их учащиеся получают больше всего лайков в приложении

«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителем
Личный опыт
«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителемАвтор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» — про современных восьмиклассников, Ивангая и работу в женском коллективе
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«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителем
Личный опыт

«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителем Автор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» — про современных восьмиклассников, Ивангая и работу в женском коллективе

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