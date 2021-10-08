The Village и искусствовед оценивают «Остров фортов» в КронштадтеМилитари-урбанистика от Ксении Шойгу
The Village и искусствовед оценивают «Остров фортов» в Кронштадте Милитари-урбанистика от Ксении Шойгу
Программа «Архитекторы.рф» запустила онлайн-курс о том, как вовлекать жителей в жизнь города
Москва вошла в топ-20 высокотехнологичных городов Европы
В пятерке лидеров Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин
Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай
«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы
Moscow Urban Forum перенесли на следующий год (обновлено)
Все запланированные выступления состоятся
«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета
Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров
В Москве запустят проект «Маршрут построен» об архитектурном наследии города
С бесплатными лекциями и фотовыставкой
«Стрелка» запускает новую программу бесплатных интенсивов на платформе «Архитекторы.рф»
Поучиться смогут специалисты со всей России
Руины и плиточка: Что случилось с Новой Ладогой Хроники беспощадного урбанизма на примере маленького купеческого города в Ленобласти
Руины и плиточка: Что случилось с Новой Ладогой
Хроники беспощадного урбанизма на примере маленького купеческого города в Ленобласти
В столице покажут выставку о Москве-реке, получившую приз на Миланской триеннале
Концепция разработана архитектурным бюро «Меганом»
«Стрелка» открыла прием заявок на образовательную программу «Терраформинг»
Исследовательский проект посвящен экологичности цивилизации
Архитекторы и урбанисты — о возведении забора вокруг «Ямы»
Специалисты выступают против ограничения доступа к общественному пространству
На форуме «Мой район» представят проекты развития городских территорий
Форум пройдет в Гостином дворе
Поиск счастья в городе и коллективная психотерапия: объявлена программа Moscow Urban Fest
Посетители узнают о синестезии, парфюмерии и ритуалах народов мира
Moscow Urban Fest ищет участников в лабораторию «Театр москвичей»
Желающие напишут пьесу или поставят ее на сцене
Фестиваль Московского урбанистического форума пройдет в «Зарядье» в начале июля
Тема фестиваля — «Город/Внимание/Умвельт»
Организаторы Moscow Urban Forum объявили тему этого года
Форум пройдет с 4 по 7 июля в «Зарядье»
На «Флаконе» пройдет фестиваль Австро-Венгрии с дегустациями штруделя и пива
Главными темами культурно-образовательной программы станут урбанизация, дизайн и мода
«Депутаты назвали парк в честь себя. Мне это очень не понравилось» Как дизайнер смог переименовать парк Мосгордумы
В InLiberty состоится дискуссия о градостроительных конфликтах
В ней примут немецкий художник Кристоф Шефер и заместитель декана Высшей школы урбанистики ВШЭ Иван Медведев
В кластере «Октава» пройдет фестиваль креативного лидерства и технологий будущего
В программе — лекции о медиа и урбанистике, а также концерты Feduk и «Аигел»
Сотни секретных улиц на окраинах Москвы — на карте проекта «Дворулица» Власти города могут их улучшить (но не станут)
В институте «Стрелка» пройдет конференция «Современная Россия»
Специалисты из разных областей поделятся данными своих исследований о жизни и стране
В Новой Третьяковке установили барные стулья и кресла для выставки-эксперимента
Часть выставки пройдет со стороны набережной парка «Музеон»
Стали известны лауреаты премии MUF Community Awards 2018 года
Победителей в девяти номинациях определили по результатам голосования граждан
«Психология города»: Чем опасна жизнь в многоэтажках Почему жители больших домов чаще подвержены фобиям и депрессии
Организаторы Moscow Urban Forum объявили программу фестиваля
Посетителей «Зарядья» ждет серия экскурсий и лекций, йога на парящем мосту, научные дебаты и генотипирование
На фестивале MUF в «Зарядье» состоится перформанс уличных художников из Берлина
Развлекательная и образовательная программа форума пройдет с 17 по 22 июля
Открылась регистрация на Moscow Urban Forum
В 2018 году его посвятили теме «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни»
Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке
В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева
Что архитекторы из Колумбии и Нидерландов хотят изменить в спальных районах России Показываем работы с международного конкурса концепций жилой застройки
Парк «Зарядье» получил премию архитектурного портала ArchDaily
Победителя выбрали голосованием пользователей
На ВДНХ построят павильон атомной энергии
В здании будет четыре надземных и три подземных этажа
Московский урбанистический форум пройдет в парке «Зарядье»
Мероприятие состоится с 17 по 22 июля
Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва? Стала ли российская столица за год более европейской, — отвечают Кац, Вардишвили, Казарьян и другие
Как Гринпис хочет сократить количество вредных выбросов в Москве на 70 % Публикуем основные тезисы исследования
Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах Мэр столицы рассказал о финансовых баснях и нежелании переезжать за МКАД
В Москве установили дорожные знаки в виде флажков
Они появились на улице Тимура Фрунзе, а также в Малом Боженинском и в 4-м Лесном переулках
В павильоне «Космос» на ВДНХ установят люстру в виде кремлевской звезды
Это точная копия звезды, которая венчала Троицкую башню Кремля в 1930-х годах
В Artplay пройдет первый в России фестиваль универсального дизайна
Он пройдет со 2 по 4 октября
Крыша центра художественной гимнастики в «Лужниках» будет напоминать гимнастическую ленту
Об рассказал мэр Москвы Сергей Собянин
На площадке «МосАРТ» прочтут цикл урбанистических лекций о Москве
Первая публичная лекция пройдет 28 сентября
В начале октября в парке «Зарядье» начнет работать панорамный ретроресторан
Об этом сообщается на официальном сайте мэрии
Власти предлагают перенести мемориальную табличку Немцову в подъезд его дома
Предполагается, что это поможет устранить нарушение законодательства при установке памятного знака