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МЫ В СОЦСЕТЯХ

8 октября 2021

«Архитекторы.рф» запустили бесплатный курс о сохранении объектов культурного наследия

«Стрелка» открыла прием заявок на участие в программе The Terraforming 2022
16 сентября 2021

«Стрелка» открыла прием заявок на участие в программе The Terraforming 2022

The Village и искусствовед оценивают «Остров фортов» в Кронштадте

The Village и искусствовед оценивают «Остров фортов» в КронштадтеМилитари-урбанистика от Ксении Шойгу

The Village и искусствовед оценивают «Остров фортов» в Кронштадте

The Village и искусствовед оценивают «Остров фортов» в Кронштадте Милитари-урбанистика от Ксении Шойгу

На «Стрелке» открылась библиотека с книгами про урбанистику
31 августа 2021

На «Стрелке» открылась библиотека с книгами про урбанистику

The Village проведет дискуссию о том, как цифровые системы меняют город
15 июля 2021

The Village проведет дискуссию о том, как цифровые системы меняют город

Архитектурное бюро Захи Хадид построит в Москве жилой кластер
1 июля 2021

Архитектурное бюро Захи Хадид построит в Москве жилой кластер

Спорт, шашлыки и урбанистика: Посмотрите, как похорошел берег Охты

Спорт, шашлыки и урбанистика: Посмотрите, как похорошел берег Охты

Спорт, шашлыки и урбанистика: Посмотрите, как похорошел берег Охты

Спорт, шашлыки и урбанистика: Посмотрите, как похорошел берег Охты

13 мая 2021

Программа «Архитекторы.рф» запустила онлайн-курс о том, как вовлекать жителей в жизнь города

Кто меняет облик и жизнь российских городов
Спецпроект
Кто меняет облик и жизнь российских городов Рассказывают те, кто стоит за этими переменами
Кто меняет облик и жизнь российских городов
Спецпроект

Кто меняет облик и жизнь российских городов
Рассказывают те, кто стоит за этими переменами

Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве
СПЕЦПРОЕКТ
Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве Что болит у москвичей и как это решить
Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве
СПЕЦПРОЕКТ

Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве
Что болит у москвичей и как это решить

Москва вошла в топ-20 высокотехнологичных городов Европы

В пятерке лидеров Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин

Москва вошла в топ-20 высокотехнологичных городов Европы

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай

«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай

Moscow Urban Forum перенесли на следующий год (обновлено)

Все запланированные выступления состоятся

Moscow Urban Forum перенесли на следующий год (обновлено)

«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета

Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров

«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета

В Москве запустят проект «Маршрут построен» об архитектурном наследии города

С бесплатными лекциями и фотовыставкой

В Москве запустят проект «Маршрут построен» об архитектурном наследии города

«Стрелка» запускает новую программу бесплатных интенсивов на платформе «Архитекторы.рф»

Поучиться смогут специалисты со всей России

«Стрелка» запускает новую программу бесплатных интенсивов на платформе «Архитекторы.рф»

Руины и плиточка: Что случилось с Новой Ладогой

Руины и плиточка: Что случилось с Новой Ладогой Хроники беспощадного урбанизма на примере маленького купеческого города в Ленобласти

Руины и плиточка: Что случилось с Новой Ладогой

Руины и плиточка: Что случилось с Новой Ладогой
Хроники беспощадного урбанизма на примере маленького купеческого города в Ленобласти

Конструктивизм и «Золотые мозги»: Как открыть Москву с новой стороны
СПЕЦПРОЕКТ
Конструктивизм и «Золотые мозги»: Как открыть Москву с новой стороны Пройди тест на знание столичных локаций
Конструктивизм и «Золотые мозги»: Как открыть Москву с новой стороны
СПЕЦПРОЕКТ

Конструктивизм и «Золотые мозги»: Как открыть Москву с новой стороны
Пройди тест на знание столичных локаций

В столице покажут выставку о Москве-реке, получившую приз на Миланской триеннале

Концепция разработана архитектурным бюро «Меганом»

В столице покажут выставку о Москве-реке, получившую приз на Миланской триеннале

«Стрелка» открыла прием заявок на образовательную программу «Терраформинг»

Исследовательский проект посвящен экологичности цивилизации

«Стрелка» открыла прием заявок на образовательную программу «Терраформинг»

Архитекторы и урбанисты — о возведении забора вокруг «Ямы»

Специалисты выступают против ограничения доступа к общественному пространству

Архитекторы и урбанисты — о возведении забора вокруг «Ямы»

На форуме «Мой район» представят проекты развития городских территорий

Форум пройдет в Гостином дворе

На форуме «Мой район» представят проекты развития городских территорий

Поиск счастья в городе и коллективная психотерапия: объявлена программа Moscow Urban Fest

Посетители узнают о синестезии, парфюмерии и ритуалах народов мира

Поиск счастья в городе и коллективная психотерапия: объявлена программа Moscow Urban Fest

Moscow Urban Fest ищет участников в лабораторию «Театр москвичей»

Желающие напишут пьесу или поставят ее на сцене

Moscow Urban Fest ищет участников в лабораторию «Театр москвичей»

Фестиваль Московского урбанистического форума пройдет в «Зарядье» в начале июля

Тема фестиваля — «Город/Внимание/Умвельт»

Фестиваль Московского урбанистического форума пройдет в «Зарядье» в начале июля

Организаторы Moscow Urban Forum объявили тему этого года

Форум пройдет с 4 по 7 июля в «Зарядье»

Организаторы Moscow Urban Forum объявили тему этого года

На «Флаконе» пройдет фестиваль Австро-Венгрии с дегустациями штруделя и пива

Главными темами культурно-образовательной программы станут урбанизация, дизайн и мода

На «Флаконе» пройдет фестиваль Австро-Венгрии с дегустациями штруделя и пива

«Депутаты назвали парк в честь себя. Мне это очень не понравилось»
«Депутаты назвали парк в честь себя. Мне это очень не понравилось» Как дизайнер смог переименовать парк Мосгордумы
«Депутаты назвали парк в честь себя. Мне это очень не понравилось»

«Депутаты назвали парк в честь себя. Мне это очень не понравилось»
Как дизайнер смог переименовать парк Мосгордумы

В InLiberty состоится дискуссия о градостроительных конфликтах

В ней примут немецкий художник Кристоф Шефер и заместитель декана Высшей школы урбанистики ВШЭ Иван Медведев

В InLiberty состоится дискуссия о градостроительных конфликтах

В кластере «Октава» пройдет фестиваль креативного лидерства и технологий будущего

В программе — лекции о медиа и урбанистике, а также концерты Feduk и «Аигел»

В кластере «Октава» пройдет фестиваль креативного лидерства и технологий будущего

Сотни секретных улиц на окраинах Москвы — на карте проекта «Дворулица»
Сотни секретных улиц на окраинах Москвы — на карте проекта «Дворулица» Власти города могут их улучшить (но не станут)
Сотни секретных улиц на окраинах Москвы — на карте проекта «Дворулица»

Сотни секретных улиц на окраинах Москвы — на карте проекта «Дворулица»
Власти города могут их улучшить (но не станут)

В институте «Стрелка» пройдет конференция «Современная Россия»

Специалисты из разных областей поделятся данными своих исследований о жизни и стране

В институте «Стрелка» пройдет конференция «Современная Россия»

В Новой Третьяковке установили барные стулья и кресла для выставки-эксперимента

Часть выставки пройдет со стороны набережной парка «Музеон»

В Новой Третьяковке установили барные стулья и кресла для выставки-эксперимента

Стали известны лауреаты премии MUF Community Awards 2018 года

Победителей в девяти номинациях определили по результатам голосования граждан

Стали известны лауреаты премии MUF Community Awards 2018 года

«Психология города»: Чем опасна жизнь в многоэтажках
«Психология города»: Чем опасна жизнь в многоэтажках Почему жители больших домов чаще подвержены фобиям и депрессии
«Психология города»: Чем опасна жизнь в многоэтажках

«Психология города»: Чем опасна жизнь в многоэтажках
Почему жители больших домов чаще подвержены фобиям и депрессии

Организаторы Moscow Urban Forum объявили программу фестиваля

Посетителей «Зарядья» ждет серия экскурсий и лекций, йога на парящем мосту, научные дебаты и генотипирование

Организаторы Moscow Urban Forum объявили программу фестиваля

На фестивале MUF в «Зарядье» состоится перформанс уличных художников из Берлина

Развлекательная и образовательная программа форума пройдет с 17 по 22 июля

На фестивале MUF в «Зарядье» состоится перформанс уличных художников из Берлина

Открылась регистрация на Moscow Urban Forum

В 2018 году его посвятили теме «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни»

Открылась регистрация на Moscow Urban Forum

Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке

В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева

Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке

Почему из Москвы исчезли воробьи?
Почему из Москвы исчезли воробьи? Как московские чиновники убивают птиц
Почему из Москвы исчезли воробьи?

Почему из Москвы исчезли воробьи?
Как московские чиновники убивают птиц

Что архитекторы из Колумбии и Нидерландов хотят изменить в спальных районах России
Что архитекторы из Колумбии и Нидерландов хотят изменить в спальных районах России Показываем работы с международного конкурса концепций жилой застройки
Что архитекторы из Колумбии и Нидерландов хотят изменить в спальных районах России

Что архитекторы из Колумбии и Нидерландов хотят изменить в спальных районах России
Показываем работы с международного конкурса концепций жилой застройки

Парк «Зарядье» получил премию архитектурного портала ArchDaily

Победителя выбрали голосованием пользователей

Парк «Зарядье» получил премию архитектурного портала ArchDaily

Парк «Зарядье» получил премию InAVation Awards 2018

Церемония награждения прошла в Амстердаме

Парк «Зарядье» получил премию InAVation Awards 2018

На ВДНХ построят павильон атомной энергии

В здании будет четыре надземных и три подземных этажа

На ВДНХ построят павильон атомной энергии

Московский урбанистический форум пройдет в парке «Зарядье»

Мероприятие состоится с 17 по 22 июля

Московский урбанистический форум пройдет в парке «Зарядье»

Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва?
Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва? Стала ли российская столица за год более европейской, — отвечают Кац, Вардишвили, Казарьян и другие
Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва?

Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва?
Стала ли российская столица за год более европейской, — отвечают Кац, Вардишвили, Казарьян и другие

Как Гринпис хочет сократить количество вредных выбросов в Москве на 70 %
Как Гринпис хочет сократить количество вредных выбросов в Москве на 70 % Публикуем основные тезисы исследования
Как Гринпис хочет сократить количество вредных выбросов в Москве на 70 %

Как Гринпис хочет сократить количество вредных выбросов в Москве на 70 %
Публикуем основные тезисы исследования

Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах
Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах Мэр столицы рассказал о финансовых баснях и нежелании переезжать за МКАД
Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах

Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах
Мэр столицы рассказал о финансовых баснях и нежелании переезжать за МКАД

В Москве установили дорожные знаки в виде флажков

Они появились на улице Тимура Фрунзе, а также в Малом Боженинском и в 4-м Лесном переулках

В Москве установили дорожные знаки в виде флажков

В павильоне «Космос» на ВДНХ установят люстру в виде кремлевской звезды

Это точная копия звезды, которая венчала Троицкую башню Кремля в 1930-х годах

В павильоне «Космос» на ВДНХ установят люстру в виде кремлевской звезды

В Artplay пройдет первый в России фестиваль универсального дизайна

Он пройдет со 2 по 4 октября

В Artplay пройдет первый в России фестиваль универсального дизайна

Улица Петровка открылась после благоустройства

Об этом сообщается на официальном сайте мэрии

Улица Петровка открылась после благоустройства

Крыша центра художественной гимнастики в «Лужниках» будет напоминать гимнастическую ленту

Об рассказал мэр Москвы Сергей Собянин

Крыша центра художественной гимнастики в «Лужниках» будет напоминать гимнастическую ленту

На площадке «МосАРТ» прочтут цикл урбанистических лекций о Москве

Первая публичная лекция пройдет 28 сентября

На площадке «МосАРТ» прочтут цикл урбанистических лекций о Москве

Концертный зал в «Зарядье» достроят к весне 2018 года

Об этом сообщает агентство ТАСС

Концертный зал в «Зарядье» достроят к весне 2018 года

В начале октября в парке «Зарядье» начнет работать панорамный ретроресторан

Об этом сообщается на официальном сайте мэрии

В начале октября в парке «Зарядье» начнет работать панорамный ретроресторан

18 сентября. Главное в городе
18 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
18 сентября. Главное в городе

18 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

ФГУП «Охрана» не нашла нарушений порядка в парке «Зарядье»

Об этом сообщает агентство «РБК»

ФГУП «Охрана» не нашла нарушений порядка в парке «Зарядье»

14 сентября. Главное в городе
14 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
14 сентября. Главное в городе

14 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Власти предлагают перенести мемориальную табличку Немцову в подъезд его дома

Предполагается, что это поможет устранить нарушение законодательства при установке памятного знака

Власти предлагают перенести мемориальную табличку Немцову в подъезд его дома

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