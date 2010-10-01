Петербургская полиция признала желтую утку средством агитации
12 июня на Марсовом поле полицейские изъяли большую надувную утку
«Евродон» откроет сеть фирменных магазинов в Москве
К 2020 году холдинг хочет управлять как минимум 30 розничными точками в столице
Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки»
Помещение поделили пополам: с одной стороны оставили бар Mandarin Combustible, а с другой открыли новое заведение
Instagram «Еды»: Гречка на манер ризотто в Sumosan
Гречка с уткой на манер ризотто в московском ресторане Sumosan
Рецепты шефов: Крем-суп из цукини и мяты с мясом утки и творожным сыром Шеф-повар петербургского ресторана Schengen Михаил Мартыненко рассказал The Village, как готовить крем-суп из цукини и мяты с мясом утки и творожным сыром.
Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Zю кафе» Лим Бун Тай рассказал, как приготовить три вида дим-самов из рисового теста.
Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Zю кафе» Лим Бун Тай рассказал, как приготовить три вида дим-самов из рисового теста.
Рецепты шефов: Тёплый салат из утиной грудки магре Бренд-шеф французских кафе «Жан-Жак» в Петербурге Виталий Мурачев рассказал The Village, как приготовить тёплый салат «Салардез» из утиной грудки магре.
Рецепты шефов: Тёплый салат с уткой, капустой, инжиром и яблоками Шеф-повар Strelka Bar Ив Лё Ле в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить тёплый салат с уткой, краснокочанной капустой, инжиром и яблоками
Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему? Статья посвящена кухни Шеф-повару клуба и ресторану «Восемь с половиной долларов»