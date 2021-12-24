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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В моменте или в инстаграме?
Спецпроект
В моменте или в инстаграме? Как изменилось наше отношение к фотографиям с вечеринок
В моменте или в инстаграме?
Спецпроект

В моменте или в инстаграме?
Как изменилось наше отношение к фотографиям с вечеринок

На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»
24 декабря 2021

На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»

Ресторану «Уголёк» исполняется 8 лет! На дне рождения выступит группа Shortparis
9 декабря 2021

Ресторану «Уголёк» исполняется 8 лет! На дне рождения выступит группа Shortparis

Noor Bar проведет вечеринку в честь дня рождения — ему 12 лет!
9 декабря 2021

Noor Bar проведет вечеринку в честь дня рождения — ему 12 лет!

«Писательницы и капитализм»: WLAG отметит пятилетие
24 ноября 2021

«Писательницы и капитализм»: WLAG отметит пятилетие

«Радуга» проведет вечеринку в честь новой коллекции скейт-бренда «Дура»
21 сентября 2021

«Радуга» проведет вечеринку в честь новой коллекции скейт-бренда «Дура»

Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана»

Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана»Фотопроект Кирилла Попова

Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана»

Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана» Фотопроект Кирилла Попова

Пространство Rockets Coffee Roasters открылось на Валовой улице
30 августа 2021

Пространство Rockets Coffee Roasters открылось на Валовой улице

Секс-позитивный и просветительский проект Nazlo Mame отметит свое двухлетие в «Ровеснике»
27 мая 2021

Секс-позитивный и просветительский проект Nazlo Mame отметит свое двухлетие в «Ровеснике»

«То ли открытие, то ли закрытие»: «Дом 16» устроит очень странную вечеринку
1 октября 2020

«То ли открытие, то ли закрытие»: «Дом 16» устроит очень странную вечеринку

Почему трехчасовая очередь на вечеринку — это ненормально
Почему трехчасовая очередь на вечеринку — это ненормально И почему «Лужники» лучше «Мутабора»
Почему трехчасовая очередь на вечеринку — это ненормально

Почему трехчасовая очередь на вечеринку — это ненормально
И почему «Лужники» лучше «Мутабора»

System 108 проведет вечеринку в ресторане Blanc
7 августа 2020

System 108 проведет вечеринку в ресторане Blanc

Проект Save the Night, где можно бесплатно заказать вечеринку с известным диджеем

В списке — резиденты Mutabot и Никита Забелин

Проект Save the Night, где можно бесплатно заказать вечеринку с известным диджеем

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

Фейс, «Хадн дадн», «СБПЧ» и другие ближайшие онлайн-концерты

Виртуальная сцена расписана до середины мая

Фейс, «Хадн дадн», «СБПЧ» и другие ближайшие онлайн-концерты

The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов

Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы

The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов

Kinky Party проведут первую виртуальную вечеринку

Теперь подглядывать можно легально

Kinky Party проведут первую виртуальную вечеринку

System 108 объявила лайн-ап вечеринки к своему пятилетию

The Black Madonna, Denis Sulta, Энтони Ротер и другие мировые звезды

System 108 объявила лайн-ап вечеринки к своему пятилетию

Мексиканец Rebolledo погрузит в транс гостей Mutabor

Аккомпанировать ему будет Саша Функе и Юрий Нильс

Мексиканец Rebolledo погрузит в транс гостей Mutabor

В Москве начинается юбилейный сезон Bulleit Showcase. Первая вечеринка пройдет в «Профсоюзе»

Угостят бурбоном и расскажут про историю знаменитого американского напитка

В Москве начинается юбилейный сезон Bulleit Showcase. Первая вечеринка пройдет в «Профсоюзе»

Svalka перезапустила проект D’ebosh, участники которого могут разрушить комнату битой

Антистресс не хуже сквишей

Svalka перезапустила проект D’ebosh, участники которого могут разрушить комнату битой

Гете-институт откроет выставку «Ленинский 95а» вечеринкой с вином и танцами

Сама выставка исследует здание на Ленинском проспекте

Гете-институт откроет выставку «Ленинский 95а» вечеринкой с вином и танцами

System 108 устроит весеннюю вечеринку в Blanc

Клубная музыка от англичан Secretsundaze

System 108 устроит весеннюю вечеринку в Blanc

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями

А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями

Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»

Вернем семейным ценностям настоящее значение

Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»

Schweppes Bar снова откроется в Москве. На этот раз в «Профсоюзе»

Вечеринка пройдет в День всех влюбленных

Schweppes Bar снова откроется в Москве. На этот раз в «Профсоюзе»

«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные

Гостей встретят обновленным меню, интерьером и дополнительным баром

«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные

В Москве пройдет фестиваль кинки-культуры Kinky Day с лекциями и ярмаркой

Гостям расскажут о сексе, моногамии и вечеринках Kinky Party

В Москве пройдет фестиваль кинки-культуры Kinky Day с лекциями и ярмаркой

System 108 и Clone Records снова организуют совместную вечеринку в Mutabor (обновлено)

На ней выступит резидент берлинского «Бергхайна» Марсель Деттманн

System 108 и Clone Records снова организуют совместную вечеринку в Mutabor (обновлено)

«Делай культуру» проведет вечеринку на автомойке

Чтобы «совершить обряд коллективного очищения»

«Делай культуру» проведет вечеринку на автомойке

В офлайн-пространстве Badoo пройдет прощальная вечеринка. Напоследок там споет «Лауд»

Также на вечеринке выступит DFF

В офлайн-пространстве Badoo пройдет прощальная вечеринка. Напоследок там споет «Лауд»

На новогодней вечеринке Даниловского рынка выступит Cream Soda

Прийти могут все желающие

На новогодней вечеринке Даниловского рынка выступит Cream Soda

На закрытии Casa Corona выступят МС Сенечка и Mujuice

Бесплатные вечеринки пройдут в четверг и пятницу

На закрытии Casa Corona выступят МС Сенечка и Mujuice

«Я пил наравне со всеми, чтобы не показаться странным»
СПЕЦПРОЕКТ
«Я пил наравне со всеми, чтобы не показаться странным» Герои — о последствиях бурных корпоративов
«Я пил наравне со всеми, чтобы не показаться странным»
СПЕЦПРОЕКТ

«Я пил наравне со всеми, чтобы не показаться странным»
Герои — о последствиях бурных корпоративов

Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше

Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря

Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше

В «Мутаборе» пройдет бесплатная вечеринка «Без правок»

На нее приглашают представителей креативной индустрии

В «Мутаборе» пройдет бесплатная вечеринка «Без правок»

В «Доме культур» пройдет вечеринка в честь открытия выставки Tetris

За пульт встанут Марк Щедрин и Тимофей

В «Доме культур» пройдет вечеринка в честь открытия выставки Tetris

Ресторатор Дмитрий Борисов запускает «Дом 16» — пространство с двумя барами, винотекой и галереей

В субботу пройдет вечеринка в честь официального открытия

Ресторатор Дмитрий Борисов запускает «Дом 16» — пространство с двумя барами, винотекой и галереей

Хеллоуин близко: 10 несложных костюмов со смыслом
Хеллоуин близко: 10 несложных костюмов со смыслом Легкий способ собрать лайки в соцсетях
Хеллоуин близко: 10 несложных костюмов со смыслом

Хеллоуин близко: 10 несложных костюмов со смыслом
Легкий способ собрать лайки в соцсетях

Friends don't lie: «Рокетбанк» устроит вечеринку в честь Хеллоуина

Обещают промокоды от «Ситимобила» и «Кухни на районе»

Friends don't lie: «Рокетбанк» устроит вечеринку в честь Хеллоуина

Painty и художник Александр Тито проведут арт-вечеринку с вином

Все картины, созданные на мероприятии, можно будет забрать домой

Painty и художник Александр Тито проведут арт-вечеринку с вином

Mutabor впервые примет фестиваль Save. Организаторы объявили половину лайнапа

Мероприятие состоится 16 ноября

Mutabor впервые примет фестиваль Save. Организаторы объявили половину лайнапа

ABCD проведет финно-угорскую вечеринку в Mutabor

Участников ждут шаманские ритуалы под электронную музыку

ABCD проведет финно-угорскую вечеринку в Mutabor

«Кинематика» отпразднует свое двухлетие в Mutabor

Вечеринка пройдет с 28 по 29 сентября

«Кинематика» отпразднует свое двухлетие в Mutabor

«Дом культур» организует бранч Пушкинского музея и дискуссию с Пепперштейном

Делимся планами пространства на ближайшую неделю

«Дом культур» организует бранч Пушкинского музея и дискуссию с Пепперштейном

Cosmos Moscow вместе с рестораном Blanc организует гаражную распродажу

Свои вещи будут распродавать блогеры и стилисты

Cosmos Moscow вместе с рестораном Blanc организует гаражную распродажу

В «Стрелке» пройдет вторая часть юбилейной ярмарки «Ламбада-маркет»

В программе около 250 участников и три музыкальные точки с диджеями

В «Стрелке» пройдет вторая часть юбилейной ярмарки «Ламбада-маркет»

В «Яме» пройдет костюмированная вечеринка для собак «Пёси-пати»

У каждого участника будет одна минута на показ наряда

В «Яме» пройдет костюмированная вечеринка для собак «Пёси-пати»

В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music

Вечеринка 6 сентября состоится на двух площадках

В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music

Французские электронщики dOP дадут бесплатный концерт в «Депо»

Вечеринка пройдет 25 июля

Французские электронщики dOP дадут бесплатный концерт в «Депо»

Гости вечеринки на воде Midsummer Night’s Dream пожаловались на организацию

Билеты на мероприятие стоили от 3 500 рублей

Гости вечеринки на воде Midsummer Night’s Dream пожаловались на организацию

Творческое объединение «Лейбл» отметит годовщину 12-часовым шоу

Мероприятие пройдет в клубе «Бумажная фабрика»

Творческое объединение «Лейбл» отметит годовщину 12-часовым шоу

Kinky Party проведет анималистичную вечеринку в эко-БДСМ-нарядах

Купить костюм можно будет на маркете, который пройдет раньше в тот же день

Kinky Party проведет анималистичную вечеринку в эко-БДСМ-нарядах

В adidas Originals на Кузнецком Мосту пройдет очередная вечеринка System 108

На мероприятии выступит шотландец Konx-Om-Pax

В adidas Originals на Кузнецком Мосту пройдет очередная вечеринка System 108

В «Мутаборе» отметят трехлетие «Рабицы». В лайн-апе — Кристоф де Бабалон и Belief Defect

Вместе с ними выступят Schacke и Bliss Signal

В «Мутаборе» отметят трехлетие «Рабицы». В лайн-апе — Кристоф де Бабалон и Belief Defect

На «Стрелке» выступят резиденты британской радиостанции NTS

Мероприятие станет частью серии вечеринок Selector Live

На «Стрелке» выступят резиденты британской радиостанции NTS

В «Доме культур» пройдет препати Bosco Fresh Fest

На вечеринке выступят Charlotter Adigéry и Obgon

В «Доме культур» пройдет препати Bosco Fresh Fest

На скейт-вечеринке Sk8techno выступит Hoopa

Мероприятие состоится в Deficit bar

На скейт-вечеринке Sk8techno выступит Hoopa

Гете-Институт объявил программу летнего праздника

Мероприятие посвятили экологии и переработке

Гете-Институт объявил программу летнего праздника

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