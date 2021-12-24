На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»
Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана»Фотопроект Кирилла Попова
Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана» Фотопроект Кирилла Попова
Секс-позитивный и просветительский проект Nazlo Mame отметит свое двухлетие в «Ровеснике»
Проект Save the Night, где можно бесплатно заказать вечеринку с известным диджеем
В списке — резиденты Mutabot и Никита Забелин
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
Фейс, «Хадн дадн», «СБПЧ» и другие ближайшие онлайн-концерты
Виртуальная сцена расписана до середины мая
The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов
Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы
System 108 объявила лайн-ап вечеринки к своему пятилетию
The Black Madonna, Denis Sulta, Энтони Ротер и другие мировые звезды
Мексиканец Rebolledo погрузит в транс гостей Mutabor
Аккомпанировать ему будет Саша Функе и Юрий Нильс
В Москве начинается юбилейный сезон Bulleit Showcase. Первая вечеринка пройдет в «Профсоюзе»
Угостят бурбоном и расскажут про историю знаменитого американского напитка
Svalka перезапустила проект D’ebosh, участники которого могут разрушить комнату битой
Антистресс не хуже сквишей
Гете-институт откроет выставку «Ленинский 95а» вечеринкой с вином и танцами
Сама выставка исследует здание на Ленинском проспекте
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями
А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»
Вернем семейным ценностям настоящее значение
Schweppes Bar снова откроется в Москве. На этот раз в «Профсоюзе»
Вечеринка пройдет в День всех влюбленных
«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные
Гостей встретят обновленным меню, интерьером и дополнительным баром
В Москве пройдет фестиваль кинки-культуры Kinky Day с лекциями и ярмаркой
Гостям расскажут о сексе, моногамии и вечеринках Kinky Party
System 108 и Clone Records снова организуют совместную вечеринку в Mutabor (обновлено)
На ней выступит резидент берлинского «Бергхайна» Марсель Деттманн
«Делай культуру» проведет вечеринку на автомойке
Чтобы «совершить обряд коллективного очищения»
В офлайн-пространстве Badoo пройдет прощальная вечеринка. Напоследок там споет «Лауд»
Также на вечеринке выступит DFF
На закрытии Casa Corona выступят МС Сенечка и Mujuice
Бесплатные вечеринки пройдут в четверг и пятницу
Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше
Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря
В «Мутаборе» пройдет бесплатная вечеринка «Без правок»
На нее приглашают представителей креативной индустрии
В «Доме культур» пройдет вечеринка в честь открытия выставки Tetris
За пульт встанут Марк Щедрин и Тимофей
Ресторатор Дмитрий Борисов запускает «Дом 16» — пространство с двумя барами, винотекой и галереей
В субботу пройдет вечеринка в честь официального открытия
Хеллоуин близко: 10 несложных костюмов со смыслом Легкий способ собрать лайки в соцсетях
Friends don't lie: «Рокетбанк» устроит вечеринку в честь Хеллоуина
Обещают промокоды от «Ситимобила» и «Кухни на районе»
Painty и художник Александр Тито проведут арт-вечеринку с вином
Все картины, созданные на мероприятии, можно будет забрать домой
Mutabor впервые примет фестиваль Save. Организаторы объявили половину лайнапа
Мероприятие состоится 16 ноября
ABCD проведет финно-угорскую вечеринку в Mutabor
Участников ждут шаманские ритуалы под электронную музыку
«Дом культур» организует бранч Пушкинского музея и дискуссию с Пепперштейном
Делимся планами пространства на ближайшую неделю
Cosmos Moscow вместе с рестораном Blanc организует гаражную распродажу
Свои вещи будут распродавать блогеры и стилисты
В «Стрелке» пройдет вторая часть юбилейной ярмарки «Ламбада-маркет»
В программе около 250 участников и три музыкальные точки с диджеями
В «Яме» пройдет костюмированная вечеринка для собак «Пёси-пати»
У каждого участника будет одна минута на показ наряда
В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music
Вечеринка 6 сентября состоится на двух площадках
Гости вечеринки на воде Midsummer Night’s Dream пожаловались на организацию
Билеты на мероприятие стоили от 3 500 рублей
Творческое объединение «Лейбл» отметит годовщину 12-часовым шоу
Мероприятие пройдет в клубе «Бумажная фабрика»
Kinky Party проведет анималистичную вечеринку в эко-БДСМ-нарядах
Купить костюм можно будет на маркете, который пройдет раньше в тот же день
В adidas Originals на Кузнецком Мосту пройдет очередная вечеринка System 108
На мероприятии выступит шотландец Konx-Om-Pax
В «Мутаборе» отметят трехлетие «Рабицы». В лайн-апе — Кристоф де Бабалон и Belief Defect
Вместе с ними выступят Schacke и Bliss Signal
На «Стрелке» выступят резиденты британской радиостанции NTS
Мероприятие станет частью серии вечеринок Selector Live
В «Доме культур» пройдет препати Bosco Fresh Fest
На вечеринке выступят Charlotter Adigéry и Obgon
Гете-Институт объявил программу летнего праздника
Мероприятие посвятили экологии и переработке