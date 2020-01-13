Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана»Фотопроект Кирилла Попова
Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана» Фотопроект Кирилла Попова
Проект Save the Night, где можно бесплатно заказать вечеринку с известным диджеем
В списке — резиденты Mutabot и Никита Забелин
Проект Save the Night, где можно бесплатно заказать вечеринку с известным диджеем В списке — резиденты Mutabot и Никита Забелин
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
Фейс, «Хадн дадн», «СБПЧ» и другие ближайшие онлайн-концерты
Виртуальная сцена расписана до середины мая
Фейс, «Хадн дадн», «СБПЧ» и другие ближайшие онлайн-концерты Виртуальная сцена расписана до середины мая
The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов
Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы
The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы
Kinky Party проведут первую виртуальную вечеринку Теперь подглядывать можно легально
System 108 объявила лайн-ап вечеринки к своему пятилетию
The Black Madonna, Denis Sulta, Энтони Ротер и другие мировые звезды
System 108 объявила лайн-ап вечеринки к своему пятилетию The Black Madonna, Denis Sulta, Энтони Ротер и другие мировые звезды
Мексиканец Rebolledo погрузит в транс гостей Mutabor
Аккомпанировать ему будет Саша Функе и Юрий Нильс
Мексиканец Rebolledo погрузит в транс гостей Mutabor Аккомпанировать ему будет Саша Функе и Юрий Нильс
В Москве начинается юбилейный сезон Bulleit Showcase. Первая вечеринка пройдет в «Профсоюзе»
Угостят бурбоном и расскажут про историю знаменитого американского напитка
В Москве начинается юбилейный сезон Bulleit Showcase. Первая вечеринка пройдет в «Профсоюзе» Угостят бурбоном и расскажут про историю знаменитого американского напитка
Svalka перезапустила проект D’ebosh, участники которого могут разрушить комнату битой
Антистресс не хуже сквишей
Svalka перезапустила проект D’ebosh, участники которого могут разрушить комнату битой Антистресс не хуже сквишей
Гете-институт откроет выставку «Ленинский 95а» вечеринкой с вином и танцами
Сама выставка исследует здание на Ленинском проспекте
Гете-институт откроет выставку «Ленинский 95а» вечеринкой с вином и танцами Сама выставка исследует здание на Ленинском проспекте
System 108 устроит весеннюю вечеринку в Blanc Клубная музыка от англичан Secretsundaze
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями
А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»
Вернем семейным ценностям настоящее значение
Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»
Вернем семейным ценностям настоящее значение
Schweppes Bar снова откроется в Москве. На этот раз в «Профсоюзе»
Вечеринка пройдет в День всех влюбленных
Schweppes Bar снова откроется в Москве. На этот раз в «Профсоюзе» Вечеринка пройдет в День всех влюбленных
«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные
Гостей встретят обновленным меню, интерьером и дополнительным баром
«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные Гостей встретят обновленным меню, интерьером и дополнительным баром
В Москве пройдет фестиваль кинки-культуры Kinky Day с лекциями и ярмаркой
Гостям расскажут о сексе, моногамии и вечеринках Kinky Party
В Москве пройдет фестиваль кинки-культуры Kinky Day с лекциями и ярмаркой Гостям расскажут о сексе, моногамии и вечеринках Kinky Party
System 108 и Clone Records снова организуют совместную вечеринку в Mutabor (обновлено)
На ней выступит резидент берлинского «Бергхайна» Марсель Деттманн