На Кутузовском проспекте открылся вегетарианский ресторан Verde Cafe
Пока заведение работает в техническом режиме
Вегетарианское кафе-лаборатория Groot Гамбургер из семян подсолнуха и конопли, буррито с ананасом и каша на миндальном молоке с финиками и чиа
Вегетарианское кафе-лаборатория Groot Гамбургер из семян подсолнуха и конопли, буррито с ананасом и каша на миндальном молоке с финиками и чиа
На Патриарших прудах открылось вегетарианское кафе Fresh
В меню — фалафель, спринг-роллы, салаты и вегетарианские бургеры
Лучшие вегетарианские блюда Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 8 лучших вегетарианских блюд рубрики.
Лучшие вегетарианские блюда Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 8 лучших вегетарианских блюд рубрики.
Составные части: Вегетарианский сэндвич из кафе «Аист» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В этом выпуске — вегетарианский сэндвич из кафе «Аист».
«Лавка» открывает большой публичный огород в центре Москвы В рамках нового проекта «Лавка. Огород» москвичи смогут не только выращивать овощи на собственных грядках, но и узнать об огородничестве 21 века
Баклажановый край Сегодня я предлагаю вам приготовить вкуснейшее блюдо из баклажанов. Рецепт приготовления и состав этого блюда прост.