«У нас большое меню и состоит оно из блюд итальянской и средиземноморской кухни. Есть и традиционные сытные итальянские блюда, и лёгкие салаты и сэндвичи для любителей быстро перекусить.

Все сэндвичи мы предлагаем в нескольких вариантах: на тостах для любителей классических сэндвичей, и на свежеиспечённых в нашей пекарне молочных булочках с кунжутом. И то и другое отлично сочетается с начинкой. В вегетарианский сэндвич кладём только что запечённые на гриле овощи и козий сыр. Это очень нежный и сытный сэндвич. Кроме него, в „Аисте“ есть ещё клаб-сэндвич и бургер».