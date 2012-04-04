Составные части4 апреля 2012
Составные части: Вегетарианский сэндвич из кафе «Аист» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В этом выпуске — вегетарианский сэндвич из кафе «Аист».
Хлеб
Цукини
Баклажаны
Помидоры
Лук
Хлеб
Цукини
Баклажаны
Помидоры
Лук
Козий сыр
Соус из горчицы и майонеза
Спаржа
Сельдерей
«У нас большое меню и состоит оно из блюд итальянской и средиземноморской кухни. Есть и традиционные сытные итальянские блюда, и лёгкие салаты и сэндвичи для любителей быстро перекусить.
Все сэндвичи мы предлагаем в нескольких вариантах: на тостах для любителей классических сэндвичей, и на свежеиспечённых в нашей пекарне молочных булочках с кунжутом. И то и другое отлично сочетается с начинкой. В вегетарианский сэндвич кладём только что запечённые на гриле овощи и козий сыр. Это очень нежный и сытный сэндвич. Кроме него, в „Аисте“ есть ещё клаб-сэндвич и бургер».
Share
12
Комментарии
не путайте веганов с сыроедами
Тэги
Прочее