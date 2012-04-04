Хлеб

Цукини

Баклажаны

Болгарский перец

Помидоры

Лук

 

Козий сыр

Соус из горчицы и майонеза

Спаржа

Сельдерей



УМБЕРТО РОККА

Шеф-повар кафе «Аист»

«У нас большое меню и состоит оно из блюд итальянской и средиземноморской кухни. Есть и традиционные сытные итальянские блюда, и лёгкие салаты и сэндвичи для любителей быстро перекусить. 

Все сэндвичи мы предлагаем в нескольких вариантах: на тостах для любителей классических сэндвичей, и на свежеиспечённых в нашей пекарне молочных булочках с кунжутом. И то и другое отлично сочетается с начинкой. В вегетарианский сэндвич кладём только что запечённые на гриле овощи и козий сыр. Это очень нежный и сытный сэндвич. Кроме него, в „Аисте“ есть ещё клаб-сэндвич и бургер».