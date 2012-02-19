Гулабджамуны Гулабджамуны — шарики из сухого молока
Ингредиенты:
Сухое молоко-190гр. (!!! развесное белорусское www.radhika.ru практически всегда бывает здесь).
Мука-50гр.
Сода-1ч.л.
Масло сливочное-1ст л.(25г.)
Кардамон -1 ч.л.
Молоко-125гр.
Топленое масло для фритюра. Так чтобы шарики свободно плавали.
Вода-1л.
Сахар-700гр.
Розовая вода-2-3 ст. л.
Приготовление:
Смешайте в миске муку, сухое молоко, соду и кардамон. разотрите эту смесь с маслом и влейте постепенно подогретое молоко одновременно замешивая тесто. Оно должно быть мягкое и липкое, вымойте руки и скатайте шарики 2.5 см в диаметре.
Слегка нагрейте топленое масло положите в него шарики (с расчетом ,что каждый увеличится вдвое) и жарте на очень(очень!) медленном огне 25мин.перекатывая шарики тыльной стороной шумовки, для равномерного прожаривания.
Пока шарики жарятся, приготовьте сироп. Для этого кипятите воду и сахар 3-4 мин. Добавьте розовую воду (можно горсть кардамона и бадьяна (такие звездочки которые делают женщин очень привлекательными, если каждый день они съедают по кусочку этой специи)). Шарики выложите сначала в дуршлаг, а затем в сироп. Пропитывайте их от 30 мин до двух дней.
Подавать отдельно от сиропа комнатной температуры(не холодными).
Комментарии
Не раз сам так делал. Всегда получались. Прелесть рецепт и сами гулабджамуны. Ох, вы нагоняете аппетит. Прямо слюнки текут. Спасибо!
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