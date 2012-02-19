Ингредиенты:

Сухое молоко-190гр. (!!! развесное белорусское www.radhika.ru практически всегда бывает здесь).

Мука-50гр.

Сода-1ч.л.

Масло сливочное-1ст л.(25г.)

Кардамон -1 ч.л.

Молоко-125гр.

Топленое масло для фритюра. Так чтобы шарики свободно плавали.

Вода-1л.

Сахар-700гр.

Розовая вода-2-3 ст. л.

Приготовление:

Смешайте в миске муку, сухое молоко, соду и кардамон. разотрите эту смесь с маслом и влейте постепенно подогретое молоко одновременно замешивая тесто. Оно должно быть мягкое и липкое, вымойте руки и скатайте шарики 2.5 см в диаметре.

Слегка нагрейте топленое масло положите в него шарики (с расчетом ,что каждый увеличится вдвое) и жарте на очень(очень!) медленном огне 25мин.перекатывая шарики тыльной стороной шумовки, для равномерного прожаривания.

Пока шарики жарятся, приготовьте сироп. Для этого кипятите воду и сахар 3-4 мин. Добавьте розовую воду (можно горсть кардамона и бадьяна (такие звездочки которые делают женщин очень привлекательными, если каждый день они съедают по кусочку этой специи)). Шарики выложите сначала в дуршлаг, а затем в сироп. Пропитывайте их от 30 мин до двух дней.

Подавать отдельно от сиропа комнатной температуры(не холодными).

Проработка рецепта проходила на мастер-классе "Ведические сладости" в вегетарианской школе "Veggie School" (проект Московского Дома Ресторатора)

Подробный фото-отчет мастер-класса http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.363306383693965.88847.100000438200297&type=1