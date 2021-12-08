Россия и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов о прививках против ковида
В сети «Каро» стартовал марафон национального кино
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Сколько стоит жизнь в Будапеште Квартиры поближе к Дунаю, небюджетные поездки на такси, суп гуляш и купание в термах
На «Флаконе» пройдет фестиваль Австро-Венгрии с дегустациями штруделя и пива
Главными темами культурно-образовательной программы станут урбанизация, дизайн и мода
Туристов предупредили об эпидемии сифилиса в Словакии
Район, в котором возникла вспышка, граничит с Венгрией и Украиной
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Евросоюз не сможет автоматически продлить санкции против России
Италия и Венгрия предложили детально обсудить антироссийские ограничения
Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов
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Венгерскую визу в Москве теперь можно оформить в сервисном центре Pony Express
Документы для оформления венгерских виз в Москве принимают по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19
Просторный лофт с продуманной планировкой в Будапеште Квартира со спальней и ванной на бывшем чердаке, террасой с панорамным видом и предметами декора, собранными по всей Европе
В «Метрополисе» откроется грузинская закусочная «Вай Мэ!»
Ещё одно кафе сеть грузинских закусочных запускает в Будапеште
10 мест в Будапеште, куда ходят сами будапештцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Будапешт, без гуляша, руинных баров и проспекта Андраши
Горячая линия с Цукербергом, охота на банкиров и победа протестующих в Венгрии
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