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В сети «Каро» стартовал марафон национального кино

Можно оценить киноискусство сразу пяти стран

В сети «Каро» стартовал марафон национального кино
Можно оценить киноискусство сразу пяти стран

Сколько стоит жизнь в Будапеште
Сколько стоит жизнь в Будапеште Квартиры поближе к Дунаю, небюджетные поездки на такси, суп гуляш и купание в термах
Сколько стоит жизнь в Будапеште

Сколько стоит жизнь в Будапеште
Квартиры поближе к Дунаю, небюджетные поездки на такси, суп гуляш и купание в термах

В «Каро» покажут новинки венгерского кино

Фестиваль Cifra пройдет с 27 по 31 марта

В «Каро» покажут новинки венгерского кино
Фестиваль Cifra пройдет с 27 по 31 марта

На «Флаконе» пройдет фестиваль Австро-Венгрии с дегустациями штруделя и пива

Главными темами культурно-образовательной программы станут урбанизация, дизайн и мода

На «Флаконе» пройдет фестиваль Австро-Венгрии с дегустациями штруделя и пива
Главными темами культурно-образовательной программы станут урбанизация, дизайн и мода

Туристов предупредили об эпидемии сифилиса в Словакии

Район, в котором возникла вспышка, граничит с Венгрией и Украиной

Туристов предупредили об эпидемии сифилиса в Словакии
Район, в котором возникла вспышка, граничит с Венгрией и Украиной

Wizz Air открыл рейсы из Внукова в Венгрию от 1 700 рублей

Полеты совершаются дважды в неделю

Wizz Air открыл рейсы из Внукова в Венгрию от 1 700 рублей
Полеты совершаются дважды в неделю

Евросоюз не сможет автоматически продлить санкции против России

Италия и Венгрия предложили детально обсудить антироссийские ограничения

Евросоюз не сможет автоматически продлить санкции против России
Италия и Венгрия предложили детально обсудить антироссийские ограничения

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Венгерскую визу в Москве теперь можно оформить в сервисном центре Pony Express

Документы для оформления венгерских виз в Москве принимают по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19

Венгерскую визу в Москве теперь можно оформить в сервисном центре Pony Express
Документы для оформления венгерских виз в Москве принимают по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19

Просторный лофт с продуманной планировкой в Будапеште
Просторный лофт с продуманной планировкой в Будапеште Квартира со спальней и ванной на бывшем чердаке, террасой с панорамным видом и предметами декора, собранными по всей Европе
Просторный лофт с продуманной планировкой в Будапеште

Просторный лофт с продуманной планировкой в Будапеште
Квартира со спальней и ванной на бывшем чердаке, террасой с панорамным видом и предметами декора, собранными по всей Европе

В «Метрополисе» откроется грузинская закусочная «Вай Мэ!»

Ещё одно кафе сеть грузинских закусочных запускает в Будапеште

В «Метрополисе» откроется грузинская закусочная «Вай Мэ!»
Ещё одно кафе сеть грузинских закусочных запускает в Будапеште

10 мест в Будапеште, куда ходят сами будапештцы
10 мест в Будапеште, куда ходят сами будапештцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Будапешт, без гуляша, руинных баров и проспекта Андраши
10 мест в Будапеште, куда ходят сами будапештцы

10 мест в Будапеште, куда ходят сами будапештцы
The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Будапешт, без гуляша, руинных баров и проспекта Андраши

Горячая линия с Цукербергом, охота на банкиров и победа протестующих в Венгрии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Горячая линия с Цукербергом, охота на банкиров и победа протестующих в Венгрии
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

На все сто: Как в Будапеште отмечают столетие домов
На все сто: Как в Будапеште отмечают столетие домов Четвёртый год подряд в столице Венгрии проходит фестиваль Budapest 100 — в последние выходные апреля свои двери для посещения открывают те дома, которым исполнилось сто лет
На все сто: Как в Будапеште отмечают столетие домов

На все сто: Как в Будапеште отмечают столетие домов
Четвёртый год подряд в столице Венгрии проходит фестиваль Budapest 100 — в последние выходные апреля свои двери для посещения открывают те дома, которым исполнилось сто лет

Эржебетварош, квартал руинных пабов
Эржебетварош, квартал руинных пабов The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Эржебетварош, квартал руинных пабов в Будапеште
Эржебетварош, квартал руинных пабов

Эржебетварош, квартал руинных пабов
The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Эржебетварош, квартал руинных пабов в Будапеште

Сентендре – для души. Не для жизни Пол часа на электричке от Будапешта, и вы уже здесь. В сказке.

Сентендре – для души. Не для жизни
Пол часа на электричке от Будапешта, и вы уже здесь. В сказке.

Будапешт-это не вся Венгрия! Именно так пестрят многочисленные путеводители и туристические сайты.

Будапешт-это не вся Венгрия!
Именно так пестрят многочисленные путеводители и туристические сайты.

Необычные бассейны мира Благодаря расположению, дизайну или размеру эти бассейны — больше, чем закрытые емкости с водой, предназначенные для купания. В большинстве случаев нужно быть очень богатым, чтобы иметь возможность погрузиться в роскошные воды. Но есть и вполне доступные варианты.

Необычные бассейны мира
Благодаря расположению, дизайну или размеру эти бассейны — больше, чем закрытые емкости с водой, предназначенные для купания. В большинстве случаев нужно быть очень богатым, чтобы иметь возможность погрузиться в роскошные воды. Но есть и вполне доступные варианты.

Рождественские ярмарки Европы В подтверждение феномена Christmas creep ("расплывающегося" Рождества - когда его празднование с каждым годом начинается все раньше и раньше), обзор Рождественских ярмарок Европы - вашему вниманию.

Рождественские ярмарки Европы
В подтверждение феномена Christmas creep ("расплывающегося" Рождества - когда его празднование с каждым годом начинается все раньше и раньше), обзор Рождественских ярмарок Европы - вашему вниманию.

Карой Гундель. Реформатор венгерской кухни http://www.kuking.net/18_2683.htm

Карой Гундель. Реформатор венгерской кухни
http://www.kuking.net/18_2683.htm