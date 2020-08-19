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МЫ В СОЦСЕТЯХ

19 августа 2020

Фонд «Вера» приглашает присоединиться к акции «Дети вместо цветов»

Патриарх Кирилл — о необходимости упомянуть Бога в Конституции

Чтобы сформировать нравственность россиян

Патриарх Кирилл — о необходимости упомянуть Бога в Конституции

В машинах YouDrive установили боксы для подарков пациентам хосписов

Акция приурочена к Новому году

В машинах YouDrive установили боксы для подарков пациентам хосписов

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху

Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху

Open Doors вернула Россию в список стран, где преследуют христиан

Последний раз наша страна попадала в антирейтинг в 2012 году

Open Doors вернула Россию в список стран, где преследуют христиан

Фонд «Вера» организует благотворительный забег в костюмах Дедов Морозов

Участники могут выбрать дистанцию на 5 или 10 километров

Фонд «Вера» организует благотворительный забег в костюмах Дедов Морозов

Родители неизлечимо больных детей попросили Путина помочь с импортными лекарствами

В обращении говорится, что в России недоступны лекарства для лечения боли и судорог у детей

Родители неизлечимо больных детей попросили Путина помочь с импортными лекарствами

Подарки, которые помогают другим
Подарки, которые помогают другим Благотворительные открытки, кружки и билеты в музеи
Подарки, которые помогают другим

Подарки, которые помогают другим
Благотворительные открытки, кружки и билеты в музеи

Доклад о нарушении прав атеистов в мире

В России зафиксировали серьезные нарушения по большинству критериев

Доклад о нарушении прав атеистов в мире

Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино
Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино Мария Кувшинова — о том, почему «Матильда» не противоречит царебожникам
Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино

Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино
Мария Кувшинова — о том, почему «Матильда» не противоречит царебожникам

Из-за наплыва паломников у храма Христа Спасителя ограничили пешеходное движение

Ограничения также коснулись работы станции метро «Кропоткинская»

Из-за наплыва паломников у храма Христа Спасителя ограничили пешеходное движение

В Мосгордуме предложили улучшить условия пребывания в очереди к мощам

С таким предложением выступил депутат Антон Палеев

В Мосгордуме предложили улучшить условия пребывания в очереди к мощам

Патриарх Кирилл заявил о нехватке новых храмов в Москве

В столице по «программе-200» уже открыли 40 храмов

Патриарх Кирилл заявил о нехватке новых храмов в Москве

В РПЦ объяснили необходимость отстоять очередь к мощам Николая Чудотворца

В церкви сочли это паломничеством

В РПЦ объяснили необходимость отстоять очередь к мощам Николая Чудотворца

Верховный суд запретил деятельность свидетелей Иеговы

Организацию ликвидируют, а ее имущество — изымут в пользу государства

Верховный суд запретил деятельность свидетелей Иеговы

Ректор МИФИ — о связи успеха вуза с православием

В сентябре в МИФИ открылась кафедра теологии

Ректор МИФИ — о связи успеха вуза с православием

В России запустили горячую линию помощи неизлечимо больным

Организацией проекта занимаются Фонд помощи хосписам «Вера» и Ассоциация хосписной помощи

В России запустили горячую линию помощи неизлечимо больным

Фонд «Вера» запускает к 1 сентября акцию «Дети вместо цветов»

Участникам предлагается непотраченные на букеты деньги перевести нуждающимся

Фонд «Вера» запускает к 1 сентября акцию «Дети вместо цветов»

«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих
«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих The Village побывал на сорвавшемся открытии первого в Москве храма Летающего Макаронного Монстра
«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих

«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих
The Village побывал на сорвавшемся открытии первого в Москве храма Летающего Макаронного Монстра

Москвич-пастафарианец сфотографировался на права в дуршлаге

Он стал первым россиянином, получившим права с такой фотографией

Москвич-пастафарианец сфотографировался на права в дуршлаге

На ВДНХ пройдёт благотворительный забег Дедов Морозов

Все средства, собранные на забеге, пойдут на помощь неизлечимо больным детям

На ВДНХ пройдёт благотворительный забег Дедов Морозов

В Москве задержали сборщиков денег для детского хосписа

Примерно через час полицейские отпустили задержанных без оформления протокола и вернули им коробку с пожертвованиями

В Москве задержали сборщиков денег для детского хосписа

В Москве построят первый детский хоспис

Все необходимые работы планируют завершить в начале 2017 года

В Москве построят первый детский хоспис

На Поклонной горе построят буддийский храм

Строительство храма начнётся в сентябре 2014 года

На Поклонной горе построят буддийский храм

Фонды «Вера» и «Подари жизнь» запустили благотворительный онлайн-магазин

Деньги, вырученные от продаж, идут в равных долях в оба фонда

Фонды «Вера» и «Подари жизнь» запустили благотворительный онлайн-магазин

Комментарий: Епископ Пастафарианской церкви о своей религии The Village пообщался с Амирджаном, епископом Домодедовским Российской пастафарианской церкви, и выяснил, что несёт в себе его религия и чем она может привлечь горожан.

Комментарий: Епископ Пастафарианской церкви о своей религии

Тайский буддизм и пустые бутылки В королевстве Таиланд, примерно в 370 милях к северо-востоку от Бангкока, в провинции Сисакет стоит один необычный храм, который состоит из более чем миллиона вторичных стеклянных бутылок. “Wat Lan Kuad” или "Храм миллиона бутылок" отличается особенностью постройки из стеклянных бутылок всех помещений храма, в том числе крематория и даже туалетов!

Тайский буддизм и пустые бутылки