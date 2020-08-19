Патриарх Кирилл — о необходимости упомянуть Бога в Конституции
Чтобы сформировать нравственность россиян
В машинах YouDrive установили боксы для подарков пациентам хосписов
Акция приурочена к Новому году
Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху
Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца
Open Doors вернула Россию в список стран, где преследуют христиан
Последний раз наша страна попадала в антирейтинг в 2012 году
Фонд «Вера» организует благотворительный забег в костюмах Дедов Морозов
Участники могут выбрать дистанцию на 5 или 10 километров
Родители неизлечимо больных детей попросили Путина помочь с импортными лекарствами
В обращении говорится, что в России недоступны лекарства для лечения боли и судорог у детей
Доклад о нарушении прав атеистов в мире
В России зафиксировали серьезные нарушения по большинству критериев
Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино
Мария Кувшинова — о том, почему «Матильда» не противоречит царебожникам
Из-за наплыва паломников у храма Христа Спасителя ограничили пешеходное движение
Ограничения также коснулись работы станции метро «Кропоткинская»
В Мосгордуме предложили улучшить условия пребывания в очереди к мощам
С таким предложением выступил депутат Антон Палеев
Патриарх Кирилл заявил о нехватке новых храмов в Москве
В столице по «программе-200» уже открыли 40 храмов
В РПЦ объяснили необходимость отстоять очередь к мощам Николая Чудотворца
В церкви сочли это паломничеством
Верховный суд запретил деятельность свидетелей Иеговы
Организацию ликвидируют, а ее имущество — изымут в пользу государства
Ректор МИФИ — о связи успеха вуза с православием
В сентябре в МИФИ открылась кафедра теологии
В России запустили горячую линию помощи неизлечимо больным
Организацией проекта занимаются Фонд помощи хосписам «Вера» и Ассоциация хосписной помощи
Фонд «Вера» запускает к 1 сентября акцию «Дети вместо цветов»
Участникам предлагается непотраченные на букеты деньги перевести нуждающимся
«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих The Village побывал на сорвавшемся открытии первого в Москве храма Летающего Макаронного Монстра
Москвич-пастафарианец сфотографировался на права в дуршлаге
Он стал первым россиянином, получившим права с такой фотографией
На ВДНХ пройдёт благотворительный забег Дедов Морозов
Все средства, собранные на забеге, пойдут на помощь неизлечимо больным детям
В Москве задержали сборщиков денег для детского хосписа
Примерно через час полицейские отпустили задержанных без оформления протокола и вернули им коробку с пожертвованиями
В Москве построят первый детский хоспис
Все необходимые работы планируют завершить в начале 2017 года
Фонды «Вера» и «Подари жизнь» запустили благотворительный онлайн-магазин
Деньги, вырученные от продаж, идут в равных долях в оба фонда