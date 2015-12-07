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Патриарх Кирилл — о необходимости упомянуть Бога в Конституции

Чтобы сформировать нравственность россиян

Патриарх Кирилл — о необходимости упомянуть Бога в Конституции
Чтобы сформировать нравственность россиян

В машинах YouDrive установили боксы для подарков пациентам хосписов

Акция приурочена к Новому году

В машинах YouDrive установили боксы для подарков пациентам хосписов
Акция приурочена к Новому году

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху

Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху
Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца

Open Doors вернула Россию в список стран, где преследуют христиан

Последний раз наша страна попадала в антирейтинг в 2012 году

Open Doors вернула Россию в список стран, где преследуют христиан
Последний раз наша страна попадала в антирейтинг в 2012 году

Фонд «Вера» организует благотворительный забег в костюмах Дедов Морозов

Участники могут выбрать дистанцию на 5 или 10 километров

Фонд «Вера» организует благотворительный забег в костюмах Дедов Морозов
Участники могут выбрать дистанцию на 5 или 10 километров

Родители неизлечимо больных детей попросили Путина помочь с импортными лекарствами

В обращении говорится, что в России недоступны лекарства для лечения боли и судорог у детей

Родители неизлечимо больных детей попросили Путина помочь с импортными лекарствами
В обращении говорится, что в России недоступны лекарства для лечения боли и судорог у детей

Подарки, которые помогают другим
Подарки, которые помогают другим Благотворительные открытки, кружки и билеты в музеи
Подарки, которые помогают другим

Подарки, которые помогают другим
Благотворительные открытки, кружки и билеты в музеи

Доклад о нарушении прав атеистов в мире

В России зафиксировали серьезные нарушения по большинству критериев

Доклад о нарушении прав атеистов в мире
В России зафиксировали серьезные нарушения по большинству критериев

Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино
Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино Мария Кувшинова — о том, почему «Матильда» не противоречит царебожникам
Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино

Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино
Мария Кувшинова — о том, почему «Матильда» не противоречит царебожникам

Из-за наплыва паломников у храма Христа Спасителя ограничили пешеходное движение

Ограничения также коснулись работы станции метро «Кропоткинская»

Из-за наплыва паломников у храма Христа Спасителя ограничили пешеходное движение
Ограничения также коснулись работы станции метро «Кропоткинская»

В Мосгордуме предложили улучшить условия пребывания в очереди к мощам

С таким предложением выступил депутат Антон Палеев

В Мосгордуме предложили улучшить условия пребывания в очереди к мощам
С таким предложением выступил депутат Антон Палеев

Патриарх Кирилл заявил о нехватке новых храмов в Москве

В столице по «программе-200» уже открыли 40 храмов

Патриарх Кирилл заявил о нехватке новых храмов в Москве
В столице по «программе-200» уже открыли 40 храмов

В РПЦ объяснили необходимость отстоять очередь к мощам Николая Чудотворца

В церкви сочли это паломничеством

В РПЦ объяснили необходимость отстоять очередь к мощам Николая Чудотворца
В церкви сочли это паломничеством

Верховный суд запретил деятельность свидетелей Иеговы

Организацию ликвидируют, а ее имущество — изымут в пользу государства

Верховный суд запретил деятельность свидетелей Иеговы
Организацию ликвидируют, а ее имущество — изымут в пользу государства

Ректор МИФИ — о связи успеха вуза с православием

В сентябре в МИФИ открылась кафедра теологии

Ректор МИФИ — о связи успеха вуза с православием
В сентябре в МИФИ открылась кафедра теологии

В России запустили горячую линию помощи неизлечимо больным

Организацией проекта занимаются Фонд помощи хосписам «Вера» и Ассоциация хосписной помощи

В России запустили горячую линию помощи неизлечимо больным
Организацией проекта занимаются Фонд помощи хосписам «Вера» и Ассоциация хосписной помощи

Фонд «Вера» запускает к 1 сентября акцию «Дети вместо цветов»

Участникам предлагается непотраченные на букеты деньги перевести нуждающимся

Фонд «Вера» запускает к 1 сентября акцию «Дети вместо цветов»
Участникам предлагается непотраченные на букеты деньги перевести нуждающимся

«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих
«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих The Village побывал на сорвавшемся открытии первого в Москве храма Летающего Макаронного Монстра
«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих

«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих
The Village побывал на сорвавшемся открытии первого в Москве храма Летающего Макаронного Монстра

Москвич-пастафарианец сфотографировался на права в дуршлаге

Он стал первым россиянином, получившим права с такой фотографией

Москвич-пастафарианец сфотографировался на права в дуршлаге
Он стал первым россиянином, получившим права с такой фотографией

На ВДНХ пройдёт благотворительный забег Дедов Морозов

Все средства, собранные на забеге, пойдут на помощь неизлечимо больным детям

На ВДНХ пройдёт благотворительный забег Дедов Морозов
Все средства, собранные на забеге, пойдут на помощь неизлечимо больным детям

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