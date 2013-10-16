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История последнего ленинградского слона

«Иммигрант, поп-звезда и убийца»

История последнего ленинградского слона
«Иммигрант, поп-звезда и убийца»

В центре Петербурга перекрывают улицы. В город прибыл премьер-министр Вьетнама

Загруженность дорог выше обычных показателей

В центре Петербурга перекрывают улицы. В город прибыл премьер-министр Вьетнама
Загруженность дорог выше обычных показателей

В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам

Вьетнам лидирует по доле травм из-за аварий

В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам
Вьетнам лидирует по доле травм из-за аварий

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре

Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре
Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок

Сколько стоит жизнь во Вьетнаме
Сколько стоит жизнь во Вьетнаме Насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения на популярном курорте с местной кухней, дайвингом и островами
Сколько стоит жизнь во Вьетнаме

Сколько стоит жизнь во Вьетнаме
Насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения на популярном курорте с местной кухней, дайвингом и островами

Самые популярные новогодние направления у российских туристов

Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд

Самые популярные новогодние направления у российских туристов
Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд

Россиян предупредили о тайфуне во Вьетнаме и Таиланде в ближайшие дни

Стихия обрушится на азиатские страны во вторник и среду

Россиян предупредили о тайфуне во Вьетнаме и Таиланде в ближайшие дни
Стихия обрушится на азиатские страны во вторник и среду

Россиян предупредили о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме

Зафиксировано более 80 500 случаев заболевания, скончались 24 человека

Россиян предупредили о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме
Зафиксировано более 80 500 случаев заболевания, скончались 24 человека

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно 10 стран для тех, кто может уехать от зимы
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
10 стран для тех, кто может уехать от зимы

Россияне стали чаще выезжать за границу на Новый год

Большая часть спроса пришлась на Таиланд, Вьетнам и Доминикану

Россияне стали чаще выезжать за границу на Новый год
Большая часть спроса пришлась на Таиланд, Вьетнам и Доминикану

Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном

Предполагается, что это позволит увеличить поток туристов из этих стран в полтора раза

Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном
Предполагается, что это позволит увеличить поток туристов из этих стран в полтора раза

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны

Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию
Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию Сменить автомобиль на скутер, научиться готовить и найти нелегальную работу — The Village узнал, как российский кризис повлиял на жизнь дауншифтеров в азиатских странах и кого заставил вернуться
Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию

Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию
Сменить автомобиль на скутер, научиться готовить и найти нелегальную работу — The Village узнал, как российский кризис повлиял на жизнь дауншифтеров в азиатских странах и кого заставил вернуться

Новые продукты Apple, развитие Twitter и реалити-шоу от «Одноклассников»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые продукты Apple, развитие Twitter и реалити-шоу от «Одноклассников»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Почему детский сад для бедных семей — прообраз архитектуры будущего
Почему детский сад для бедных семей — прообраз архитектуры будущего Во Вьетнаме открылся детский сад, в котором городские дети смогут научиться земледелию
Почему детский сад для бедных семей — прообраз архитектуры будущего

Почему детский сад для бедных семей — прообраз архитектуры будущего
Во Вьетнаме открылся детский сад, в котором городские дети смогут научиться земледелию

Как изменилось отношение к русским за границей
Как изменилось отношение к русским за границей Путин — главный мачо, диета на польских яблоках и прикармливание прессы — The Village узнал, изменили ли жители США, Вьетнама, Польши, Норвегии и других стран свое отношение к русским
Как изменилось отношение к русским за границей

Как изменилось отношение к русским за границей
Путин — главный мачо, диета на польских яблоках и прикармливание прессы — The Village узнал, изменили ли жители США, Вьетнама, Польши, Норвегии и других стран свое отношение к русским

Как спасаются от жары жители Шри-Ланки, Израиля, Вьетнама и Таиланда
Как спасаются от жары жители Шри-Ланки, Израиля, Вьетнама и Таиланда Тайская пудра Lola, вьетнамский бульон из горького огурца и израильские водные войны — The Village узнал, как жители разных стран спасаются от жары
Как спасаются от жары жители Шри-Ланки, Израиля, Вьетнама и Таиланда

Как спасаются от жары жители Шри-Ланки, Израиля, Вьетнама и Таиланда
Тайская пудра Lola, вьетнамский бульон из горького огурца и израильские водные войны — The Village узнал, как жители разных стран спасаются от жары

11 уроков лидерства от президента Ford Motors и министра обороны США из фильма «Туман войны»
11 уроков лидерства от президента Ford Motors и министра обороны США из фильма «Туман войны» Документалист Эррол Моррис создал впечатляющую историю жизни министра обороны Штатов, президента Ford Motors и Всемирного банка, рассказанную им самим. Его опыт полезен всем, кто учится быть лидером.
11 уроков лидерства от президента Ford Motors и министра обороны США из фильма «Туман войны»

11 уроков лидерства от президента Ford Motors и министра обороны США из фильма «Туман войны»
Документалист Эррол Моррис создал впечатляющую историю жизни министра обороны Штатов, президента Ford Motors и Всемирного банка, рассказанную им самим. Его опыт полезен всем, кто учится быть лидером.

Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию
Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию Пять миллионов донг во Вьетнаме, восемь тысяч крон в Норвегии и 1 270 рандов в Йоханнесбуге — The Village узнал, на что могут рассчитывать жители разных стран после выхода на пенсию
Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию

Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию
Пять миллионов донг во Вьетнаме, восемь тысяч крон в Норвегии и 1 270 рандов в Йоханнесбуге — The Village узнал, на что могут рассчитывать жители разных стран после выхода на пенсию

Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов
Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов 3D-тоннель, солнце на остановках и лазерное футбольное поле — The Village выяснил, как освещение меняет жизнь людей во Вьетнаме, Швеции, США, Норвегии и Англии.
Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов

Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов
3D-тоннель, солнце на остановках и лазерное футбольное поле — The Village выяснил, как освещение меняет жизнь людей во Вьетнаме, Швеции, США, Норвегии и Англии.

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