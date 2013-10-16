В центре Петербурга перекрывают улицы. В город прибыл премьер-министр Вьетнама
Загруженность дорог выше обычных показателей
В центре Петербурга перекрывают улицы. В город прибыл премьер-министр Вьетнама Загруженность дорог выше обычных показателей
В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам
Вьетнам лидирует по доле травм из-за аварий
В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам Вьетнам лидирует по доле травм из-за аварий
Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре
Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок
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Сколько стоит жизнь во Вьетнаме Насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения на популярном курорте с местной кухней, дайвингом и островами
Самые популярные новогодние направления у российских туристов
Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд
Самые популярные новогодние направления у российских туристов Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд
Россиян предупредили о тайфуне во Вьетнаме и Таиланде в ближайшие дни
Стихия обрушится на азиатские страны во вторник и среду
Россиян предупредили о тайфуне во Вьетнаме и Таиланде в ближайшие дни Стихия обрушится на азиатские страны во вторник и среду
Россиян предупредили о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме
Зафиксировано более 80 500 случаев заболевания, скончались 24 человека
Россиян предупредили о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме Зафиксировано более 80 500 случаев заболевания, скончались 24 человека
Россияне стали чаще выезжать за границу на Новый год
Большая часть спроса пришлась на Таиланд, Вьетнам и Доминикану
Россияне стали чаще выезжать за границу на Новый год Большая часть спроса пришлась на Таиланд, Вьетнам и Доминикану
Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном
Предполагается, что это позволит увеличить поток туристов из этих стран в полтора раза
Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном Предполагается, что это позволит увеличить поток туристов из этих стран в полтора раза
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