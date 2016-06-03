[Ku:] в «Сити», Bench и неаполитанская пицца в подвале на Солянке Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
[Ku:] в «Сити», Bench и неаполитанская пицца в подвале на Солянке Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Wine and Dine, новый «Винный базар» и пицца на «Менделеевской» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Wine and Dine, новый «Винный базар» и пицца на «Менделеевской» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
На Большой Садовой открылся тапас-бар «Винный базар»
Меню заведения будет обновляться раз в несколько месяцев
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»
Заведение открыли владельцы сети «Винных базаров»
На Никитском бульваре открылся винный бар «Винный базар»
В коллекции заведения около 400 наименований вин всех категорий