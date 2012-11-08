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Терапевт, лечащий коронавирус на дому
Как всё устроено
Терапевт, лечащий коронавирус на домуО ненужной панике, миссии врачей, зарплатах и сложных пациентах
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Терапевт, лечащий коронавирус на дому
Как всё устроено

Терапевт, лечащий коронавирус на дому О ненужной панике, миссии врачей, зарплатах и сложных пациентах

В Сочи уволили врача за сообщение о нарушениях в больнице
Ситуация
В Сочи уволили врача за сообщение о нарушениях в больницеВрача уволили одним днем, после того, как та пожаловалась на руководство
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В Сочи уволили врача за сообщение о нарушениях в больнице
Ситуация

В Сочи уволили врача за сообщение о нарушениях в больнице Врача уволили одним днем, после того, как та пожаловалась на руководство

Онколог Антон Барчук — о ВПЧ и прививках от рака
Что нового

Онколог Антон Барчук — о ВПЧ и прививках от ракаКак в других странах победили рак шейки матки на государственном уровне

Что нового

Онколог Антон Барчук — о ВПЧ и прививках от рака Как в других странах победили рак шейки матки на государственном уровне

«Как я потеряла глаз из-за врачебной ошибки»
Личный опыт
«Как я потеряла глаз из-за врачебной ошибки»The Village рассказывает о неудачном походе к офтальмологу, который может случиться с каждым
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«Как я потеряла глаз из-за врачебной ошибки»
Личный опыт

«Как я потеряла глаз из-за врачебной ошибки» The Village рассказывает о неудачном походе к офтальмологу, который может случиться с каждым

«Мы заказали экспресс-отбеливание зубов с доставкой в офис»
Редакция тестирует
«Мы заказали экспресс-отбеливание зубов с доставкой в офис»И вот что выяснили про новую Uber-услугу
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«Мы заказали экспресс-отбеливание зубов с доставкой в офис»
Редакция тестирует

«Мы заказали экспресс-отбеливание зубов с доставкой в офис» И вот что выяснили про новую Uber-услугу

На что живут фельдшеры скорой помощи
Личный счёт
На что живут фельдшеры скорой помощиСотрудник одной из московских станций — о семейном бюджете, типичных пациентах и цинизме медиков
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На что живут фельдшеры скорой помощи
Личный счёт

На что живут фельдшеры скорой помощи Сотрудник одной из московских станций — о семейном бюджете, типичных пациентах и цинизме медиков

Маммолог Петр Криворотько — о том, как в России лечат рак груди
Что нового

Маммолог Петр Криворотько — о том, как в России лечат рак груди «Пациенты вообще могут поверить в любую чушь»

Что нового

Маммолог Петр Криворотько — о том, как в России лечат рак груди «Пациенты вообще могут поверить в любую чушь»

Как поддержать иммунитет осенью и зимой?
Есть вопрос
Как поддержать иммунитет осенью и зимой?Врач-иммунолог объясняет, как избежать сезонных проблем со здоровьем
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Как поддержать иммунитет осенью и зимой?
Есть вопрос

Как поддержать иммунитет осенью и зимой? Врач-иммунолог объясняет, как избежать сезонных проблем со здоровьем

На что живут врачи
Личный счёт
На что живут врачиThe Village узнал, сколько получает врач-терапевт и на что она тратит деньги
77
На что живут врачи
Личный счёт

На что живут врачи The Village узнал, сколько получает врач-терапевт и на что она тратит деньги

Как бороться с простудой
Прямая речь
Как бороться с простудойБиотехнолог — о том, как устроены вирусы, почему мы болеем простудой и как правильно лечиться
37
Как бороться с простудой
Прямая речь

Как бороться с простудой Биотехнолог — о том, как устроены вирусы, почему мы болеем простудой и как правильно лечиться

Стоматолог
Как всё устроено
СтоматологСотрудник стоматологической клиники анонимно рассказал The Village о том, как обманывают при лечении, почему не надо бояться зубных врачей и что такое «унитаз во рту»
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Стоматолог
Как всё устроено

Стоматолог Сотрудник стоматологической клиники анонимно рассказал The Village о том, как обманывают при лечении, почему не надо бояться зубных врачей и что такое «унитаз во рту»

Чистая работа
Чистая работа: ТравматологВрач-травматолог Кирилл Баранов рассказывает о форме врача
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Чистая работа

Чистая работа: Травматолог Врач-травматолог Кирилл Баранов рассказывает о форме врача