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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ты тепленький, начальник таких не любит»
«Ты тепленький, начальник таких не любит» Люди с расстройствами аутистического спектра — о травле на работе, карьере и своем бизнесе
«Ты тепленький, начальник таких не любит»

«Ты тепленький, начальник таких не любит»
Люди с расстройствами аутистического спектра — о травле на работе, карьере и своем бизнесе

Аутизм: Мифы и факты
Аутизм: Мифы и факты Что нужно знать о людях с расстройствами аутистического спектра
Аутизм: Мифы и факты

Аутизм: Мифы и факты
Что нужно знать о людях с расстройствами аутистического спектра

Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»?
Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на вопросы, которые волнуют современных родителей
Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»?

Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на вопросы, которые волнуют современных родителей

«Музыка синего цвета» от артистов с признаками расстройств аутичного спектра

«ВКонтакте» составила плейлист ко Всемирному дню распространения информации об аутизме

«Музыка синего цвета» от артистов с признаками расстройств аутичного спектра

Онлайн-тест «Готов ли ты остаться человеком при встрече с аутизмом?»

Пользователям помогают разобраться, как правильно вести себя с детьми с аутизмом и их родителями

Онлайн-тест «Готов ли ты остаться человеком при встрече с аутизмом?»

В «Царицыно» проходит инклюзивный фестиваль «#Люди как люди»

Он приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме

В «Царицыно» проходит инклюзивный фестиваль «#Люди как люди»

Как понять, что у ребенка аутизм?
Как понять, что у ребенка аутизм? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Как понять, что у ребенка аутизм?

Как понять, что у ребенка аутизм?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

«Я живу с синдромом Аспергера»

«Я живу с синдромом Аспергера»Что такое высокофункциональный аутизм и почему в России с ним не работают

«Я живу с синдромом Аспергера»

«Я живу с синдромом Аспергера»
Что такое высокофункциональный аутизм и почему в России с ним не работают

В Москве в пятый раз пройдет акция «Зажги синим»

Подсветка зданий на Новом Арбате и Тверской станет синей

В Москве в пятый раз пройдет акция «Зажги синим»

Дома в Москве подсветят синим в день информирования об аутизме

2 апреля столица присоединится к международной акции Light It Up Blue — «Зажги синим»

Дома в Москве подсветят синим в день информирования об аутизме