«Ты тепленький, начальник таких не любит» Люди с расстройствами аутистического спектра — о травле на работе, карьере и своем бизнесе
«Ты тепленький, начальник таких не любит» Люди с расстройствами аутистического спектра — о травле на работе, карьере и своем бизнесе
Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на вопросы, которые волнуют современных родителей
Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на вопросы, которые волнуют современных родителей
«Музыка синего цвета» от артистов с признаками расстройств аутичного спектра
«ВКонтакте» составила плейлист ко Всемирному дню распространения информации об аутизме
Онлайн-тест «Готов ли ты остаться человеком при встрече с аутизмом?»
Пользователям помогают разобраться, как правильно вести себя с детьми с аутизмом и их родителями
В «Царицыно» проходит инклюзивный фестиваль «#Люди как люди»
Он приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме
Как понять, что у ребенка аутизм? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Как понять, что у ребенка аутизм? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
«Я живу с синдромом Аспергера»Что такое высокофункциональный аутизм и почему в России с ним не работают
«Я живу с синдромом Аспергера» Что такое высокофункциональный аутизм и почему в России с ним не работают
В Москве в пятый раз пройдет акция «Зажги синим»
Подсветка зданий на Новом Арбате и Тверской станет синей
Дома в Москве подсветят синим в день информирования об аутизме
2 апреля столица присоединится к международной акции Light It Up Blue — «Зажги синим»