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Аутизм: Мифы и факты
Дети
Аутизм: Мифы и фактыЧто нужно знать о людях с расстройствами аутистического спектра
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Аутизм: Мифы и факты
Дети

Аутизм: Мифы и факты Что нужно знать о людях с расстройствами аутистического спектра

Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»?
Детский вопрос
Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на вопросы, которые волнуют современных родителей
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Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»?
Детский вопрос

Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на вопросы, которые волнуют современных родителей

Новости

«Музыка синего цвета» от артистов с признаками расстройств аутичного спектра

«ВКонтакте» составила плейлист ко Всемирному дню распространения информации об аутизме

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Новости

«Музыка синего цвета» от артистов с признаками расстройств аутичного спектра «ВКонтакте» составила плейлист ко Всемирному дню распространения информации об аутизме

Новости

Онлайн-тест «Готов ли ты остаться человеком при встрече с аутизмом?»

Пользователям помогают разобраться, как правильно вести себя с детьми с аутизмом и их родителями

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Новости

Онлайн-тест «Готов ли ты остаться человеком при встрече с аутизмом?» Пользователям помогают разобраться, как правильно вести себя с детьми с аутизмом и их родителями

Новости

В «Царицыно» проходит инклюзивный фестиваль «#Люди как люди»

Он приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме

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Новости

В «Царицыно» проходит инклюзивный фестиваль «#Люди как люди» Он приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме

Как понять, что у ребенка аутизм?
Детский вопрос
Как понять, что у ребенка аутизм?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
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Как понять, что у ребенка аутизм?
Детский вопрос

Как понять, что у ребенка аутизм? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

«Я живу с синдромом Аспергера»
Личный опыт

«Я живу с синдромом Аспергера»Что такое высокофункциональный аутизм и почему в России с ним не работают

Личный опыт

«Я живу с синдромом Аспергера» Что такое высокофункциональный аутизм и почему в России с ним не работают

Город

В Москве в пятый раз пройдет акция «Зажги синим»

Подсветка зданий на Новом Арбате и Тверской станет синей

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Город

В Москве в пятый раз пройдет акция «Зажги синим» Подсветка зданий на Новом Арбате и Тверской станет синей

Город

Дома в Москве подсветят синим в день информирования об аутизме

2 апреля столица присоединится к международной акции Light It Up Blue — «Зажги синим»

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Город

Дома в Москве подсветят синим в день информирования об аутизме 2 апреля столица присоединится к международной акции Light It Up Blue — «Зажги синим»