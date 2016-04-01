Дети
Аутизм: Мифы и факты Что нужно знать о людях с расстройствами аутистического спектра
Детский вопрос
Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на вопросы, которые волнуют современных родителей
Детский вопрос
Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на вопросы, которые волнуют современных родителей
Новости
«Музыка синего цвета» от артистов с признаками расстройств аутичного спектра
«ВКонтакте» составила плейлист ко Всемирному дню распространения информации об аутизме
Новости
«Музыка синего цвета» от артистов с признаками расстройств аутичного спектра «ВКонтакте» составила плейлист ко Всемирному дню распространения информации об аутизме
Новости
Онлайн-тест «Готов ли ты остаться человеком при встрече с аутизмом?»
Пользователям помогают разобраться, как правильно вести себя с детьми с аутизмом и их родителями
Новости
Онлайн-тест «Готов ли ты остаться человеком при встрече с аутизмом?» Пользователям помогают разобраться, как правильно вести себя с детьми с аутизмом и их родителями
Новости
В «Царицыно» проходит инклюзивный фестиваль «#Люди как люди»
Он приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме
Новости
В «Царицыно» проходит инклюзивный фестиваль «#Люди как люди» Он приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме
Детский вопрос
Как понять, что у ребенка аутизм?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Детский вопрос
Как понять, что у ребенка аутизм? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Личный опыт
«Я живу с синдромом Аспергера»Что такое высокофункциональный аутизм и почему в России с ним не работают
Личный опыт
«Я живу с синдромом Аспергера» Что такое высокофункциональный аутизм и почему в России с ним не работают
Город
В Москве в пятый раз пройдет акция «Зажги синим»
Подсветка зданий на Новом Арбате и Тверской станет синей
Город
В Москве в пятый раз пройдет акция «Зажги синим» Подсветка зданий на Новом Арбате и Тверской станет синей
Город
Дома в Москве подсветят синим в день информирования об аутизме
2 апреля столица присоединится к международной акции Light It Up Blue — «Зажги синим»
Город