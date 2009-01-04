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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Впервые за 24 года сменился пивной лидер

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Штрафовать родителей за покупку подростками спиртного

С таким предложением выступила Ассоциация компаний розничной торговли

Штрафовать родителей за покупку подростками спиртного

Бесплатные коктейли в барах Москвы

Подписчики приложения получают бесплатный коктейль каждый вечер в разных барах Москвы

Бесплатные коктейли в барах Москвы

Владельцы кафе «Зелёная собака» открывают Straf Bar

За напитки в баре отвечает Михаил Слипченко, который ранее работал барменом в Prado-cafe и «Барвиха Luxury Village»

Владельцы кафе «Зелёная собака» открывают Straf Bar

На Комсомольском проспекте появятся «пивные сады»

«Пивные сады» представляют собой летнее кафе, рассчитанное на 100 посадочных мест

На Комсомольском проспекте появятся «пивные сады»

На Петровке открылся бар Mondriaan Bar

За коктейльную карту отвечает Михаил Молотов, известный по работе в заведениях Noor, Mendeleev и GQ

На Петровке открылся бар Mondriaan Bar

На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar

За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»

На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar

Владельцы «Укулелешной» открывают бар «Балалаечная»

Одну из стен заведения завесили балалайками

Владельцы «Укулелешной» открывают бар «Балалаечная»

На Тверской-Ямской открылся винный бар «13°»

Кроме вина в баре есть полноценная кухня

На Тверской-Ямской открылся винный бар «13°»

На Покровке открылся винный бар Brix

Вино в баре в основном представлено с небольших винных хозяйств Франции, Италии и Испании

На Покровке открылся винный бар Brix

Владельцы Rolling Stone Bar и Mendeleev открыли бар Motel

Интерьер заведения выдержан в эстетике американского мотеля 60-х годов

Владельцы Rolling Stone Bar и Mendeleev открыли бар Motel

В Vino Cafe Club Veritas открылась ледяная веранда

На веранде разместились столы изо льда и стулья, а также ледяная барная стойка

В Vino Cafe Club Veritas открылась ледяная веранда

Открылся второй паб Staropramen Pub&Grill

В пабе можно посмотреть спортивные онлайн-трансляции на большом экране и поиграть в настольный футбол

Открылся второй паб Staropramen Pub&Grill

На «Водном стадионе» открылся крафтовый бар Beertep Craft Pub

Бар открыл владелец пивной лавки O’Danil store Даниил Родионов

На «Водном стадионе» открылся крафтовый бар Beertep Craft Pub

Команда клуба «Мастерская» открывает одноимённый бар

По словам владельцев, аудитория бара — это люди, которые ходили в театр, клуб и кафе «Мастерская» и клуб Artefaq

Команда клуба «Мастерская» открывает одноимённый бар

В «Метрополе» открылся временный шампань-бар R Champagne Bar

В баре представлены шампанские вина от бренда Ruinart, а также закуски от бренд-шефа ресторана Savva Андрея Шмакова

В «Метрополе» открылся временный шампань-бар R Champagne Bar

Команда бара «Варка» открыла Вad.Вro.Вar

Шеф-барменом в Вad.Вro.Вar работает Кирилл Брусин, который раньше отвечал за напитки в Fcking Craft Pub и «Хлеб и вино»

Команда бара «Варка» открыла Вad.Вro.Вar

В «Фаренгейт» приезжает британский бармен Пол Тваро

В «Фаренгейте» Тваро представит коктейль-сет «Прогулка по лесу», состоящий из семи коктейлей

В «Фаренгейт» приезжает британский бармен Пол Тваро

Основатели Velka Morava и «Одна Тонна» открыли паб «Эрик Рыжий»

В ассортименте нового паба на Арбате — 54 сорта разливного и более 300 бутылочного крафтового пива и сидра

Основатели Velka Morava и «Одна Тонна» открыли паб «Эрик Рыжий»

Экс-повар Shop & Bar Denis Simachev возглавил кухню бара «Луч»

Меню бара полностью изменилось, а с 1 декабря в «Луче» начнёт действовать обновлённая барная карта

Экс-повар Shop & Bar Denis Simachev возглавил кухню бара «Луч»

В Mitzva Bar возобновили алкогольную лицензию

В честь возобноления лицензии шеф-бармен Михаил Пугачёв добавил к барной карте несколько новых коктейлей

В Mitzva Bar возобновили алкогольную лицензию

В бывшем бомбоубежище открывается бар «Kot шрёdiнгера»

Меню бара состоит из двух разделов — закуски и горячее, — в каждом из которых будет по четыре «бокса» с неизвестной едой

В бывшем бомбоубежище открывается бар «Kot шрёdiнгера»

Сообщество Bartender Brothers запускает «клуб талантливых алкоголиков» Drinking club

Начиная с середины октября по пятницам и субботам клуб будет проводить секретные встречи

Сообщество Bartender Brothers запускает «клуб талантливых алкоголиков» Drinking club

В московских парках запретили алкоголь

Выпить крепкий алкоголь в парках теперь можно только в кафе.

В московских парках запретили алкоголь

В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького
В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о глинтвейне в кафе «Медео», «Булка» и «Мороз и солнце».
В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького

В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького
Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о глинтвейне в кафе «Медео», «Булка» и «Мороз и солнце».

Забегаловки [мск] Совеременные технологии позволяют нам делать много такого, что раньше было просто невобразимо. Вот например карта московских заведений low end класса. Кто бы мог подумать, что есть рельный смысл отмечать на карте снятой со спутника места, где можно хряпнуть вотки и закусить чебуреком, .Кто бы мог подумать что Москва так преобразится, что островки старого совкого сервиса в виде...

Забегаловки [мск]