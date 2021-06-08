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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Внимательно к себе и окружающим: Как работает студия массажа и йоги Chill & Heal
Внимательно к себе и окружающим: Как работает студия массажа и йоги Chill & Heal
Внимательно к себе и окружающим: Как работает студия массажа и йоги Chill & Heal

Внимательно к себе и окружающим: Как работает студия массажа и йоги Chill & Heal

8 июня 2021

В «Вернисаже» 10 июня начнутся занятия по йоге. Деньги с них пойдут в фонд поддержки людей с синдромом Дауна

В Artplay с 25 мая начнутся бесплатные занятия по йоге. Они будут проходить каждый вторник до конца лета
24 мая 2021

В Artplay с 25 мая начнутся бесплатные занятия по йоге. Они будут проходить каждый вторник до конца лета

Oysho проведет онлайн-занятия по йоге и боксу
29 декабря 2020

Oysho проведет онлайн-занятия по йоге и боксу

Каждую неделю до конца сентября на веранде «Мутабора» будут проходить занятия по йоге
8 сентября 2020

Каждую неделю до конца сентября на веранде «Мутабора» будут проходить занятия по йоге

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных
26 августа 2020

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных

Как йога помогает справиться с тревогой
Исследование
23 августа 2020

Как йога помогает справиться с тревогой

На балконе «Брикет Маркета» пройдут бесплатные занятия йогой
19 августа 2020

На балконе «Брикет Маркета» пройдут бесплатные занятия йогой

Пилатес, кардио и растяжка: На ВДНХ запустят серию бесплатных тренировок

С соблюдением социальной дистанции

Пилатес, кардио и растяжка: На ВДНХ запустят серию бесплатных тренировок

В парках Москвы начнутся бесплатные занятия йогой

Понадобится только коврик

В парках Москвы начнутся бесплатные занятия йогой

Йога с собакой и лекции о кошачьем стрессе: Прямые эфиры о карантине с домашними животными

Специалисты расскажут, как пережить самоизоляцию со своим питомцем

Йога с собакой и лекции о кошачьем стрессе: Прямые эфиры о карантине с домашними животными

В парках Москвы всю осень и зиму будут бесплатно обучать йоге

В программе — разные техники и занятия для пожилых москвичей

В парках Москвы всю осень и зиму будут бесплатно обучать йоге

Бесплатные занятия йогой продолжатся на ВДНХ, несмотря на холодный сезон

Практики перенесут в балетный зал Дома культуры

Бесплатные занятия йогой продолжатся на ВДНХ, несмотря на холодный сезон

На ВДНХ стартуют тренировки благотворительного клуба «Бегу за чудом»

Первая тренировка пройдет завтра, 29 июня

На ВДНХ стартуют тренировки благотворительного клуба «Бегу за чудом»

В Zaryad.studio пройдет вечеринка в честь Международного дня йоги

На ней представят новую коллекцию adidas для йоги

В Zaryad.studio пройдет вечеринка в честь Международного дня йоги

На Даниловском рынке пройдут благотворительные классы йоги

Собранные деньги пойдут на поддержку собачьего приюта

На Даниловском рынке пройдут благотворительные классы йоги

В «Сокольниках» пройдет фестиваль домашних животных с йогой и мяу-караоке

Выгулять своих животных можно убдет в отдельной зоне

В «Сокольниках» пройдет фестиваль домашних животных с йогой и мяу-караоке

Пространство «Рихтер» приглашает на йогу и бранч в саду

Вечером во внутреннем дворике можно потанцевать и выпить

Пространство «Рихтер» приглашает на йогу и бранч в саду

Журнал Seasons проведет весенний фестиваль с ресайкл-мастерскими и йогой

Также в программе лекции, свопы и музыка

Журнал Seasons проведет весенний фестиваль с ресайкл-мастерскими и йогой

В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками

Гости могут прийти на йогу, танцы, растяжку, а после подкрепиться боулом

В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками

В «Музеоне» откроется летний кинотеатр-трансформер «Пионер» с лекциями и йогой

Сезон стартует 1 мая

В «Музеоне» откроется летний кинотеатр-трансформер «Пионер» с лекциями и йогой

На западе Москвы открылась фитнес-студия Let's do pilates

Студия площадью 230 квадратных разделена на пять разных зон

На западе Москвы открылась фитнес-студия Let's do pilates

Во ФСИН пообещали сохранить йогу в СИЗО и призвали не осуждать однополые отношения (обновлено)

Ранее против занятий по йоге в изоляторах выступила Елена Мизулина

Во ФСИН пообещали сохранить йогу в СИЗО и призвали не осуждать однополые отношения (обновлено)

В Москве открылся центр йоги «Зебра Шанти»

Занятия ведут специалисты из Индии

В Москве открылся центр йоги «Зебра Шанти»

В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками

Гости смогут сделать макияж, послушать новые ароматы и посетить лекции о ЗОЖ

В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками

Yoga Space открывает пространство в «Рихтере»

Позаниматься йогой здесь можно по средам и субботам

Yoga Space открывает пространство в «Рихтере»

В «Доме культур» пройдут благотворительные уроки йоги

Процент с продаж направят в приют 50 pets

В «Доме культур» пройдут благотворительные уроки йоги

Yoga Space проведет бесплатные лекции в честь дня рождения

Также в программе — медитация и веганский ланч

Yoga Space проведет бесплатные лекции в честь дня рождения

The Village мордой вниз: Как новичку пережить первое занятие йогой
The Village мордой вниз: Как новичку пережить первое занятие йогой Учимся правильно дышать и вставать на руки
The Village мордой вниз: Как новичку пережить первое занятие йогой

The Village мордой вниз: Как новичку пережить первое занятие йогой
Учимся правильно дышать и вставать на руки

На что живут инструкторы по йоге
На что живут инструкторы по йоге Вредные стереотипы, асаны против стресса и осознанность как способ экономии
На что живут инструкторы по йоге

На что живут инструкторы по йоге
Вредные стереотипы, асаны против стресса и осознанность как способ экономии

Фитнес-тестирование, йога для лица и пинг-понг: В «Авиапарке» пройдет неделя ЗОЖ

Бесплатные мероприятия пройдут с 4 по 14 октября

Фитнес-тестирование, йога для лица и пинг-понг: В «Авиапарке» пройдет неделя ЗОЖ

ЦОДД проведет бесплатное занятие йогой на парковке

Акция приурочена к «Дню без автомобиля»

ЦОДД проведет бесплатное занятие йогой на парковке

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль-триатлон для любителей йоги и бега

На втором «Wanderlust 108» откроется зона с лекциями и мастер-классами о питании и спорте

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль-триатлон для любителей йоги и бега

«Я зарабатываю полмиллиона в месяц на йоге»
«Я зарабатываю полмиллиона в месяц на йоге» От занятий в подмосковном фитнес-клубе до частных уроков для клиентов с Остоженки
«Я зарабатываю полмиллиона в месяц на йоге»

«Я зарабатываю полмиллиона в месяц на йоге»
От занятий в подмосковном фитнес-клубе до частных уроков для клиентов с Остоженки

Йога на воде и кинопоказ: Как прошел второй этап регаты The Village
Йога на воде и кинопоказ: Как прошел второй этап регаты The Village Ждем всех на третьем — в ближайшее воскресенье
Йога на воде и кинопоказ: Как прошел второй этап регаты The Village

Йога на воде и кинопоказ: Как прошел второй этап регаты The Village
Ждем всех на третьем — в ближайшее воскресенье

В «Outlet Village Белая Дача» проведут бесплатные занятия по йоге, зумбе и пилатесу

Спортивные тренировки продлятся до конца лета

В «Outlet Village Белая Дача» проведут бесплатные занятия по йоге, зумбе и пилатесу

Регату The Village откроют выступления Софии Мунтян и Simple Symmetry

Также в программе яхт-фестиваля — public talks, спортивные тренировки и фуд-корт от шеф-повара Berezy Park

Регату The Village откроют выступления Софии Мунтян и Simple Symmetry

Организаторы Moscow Urban Forum объявили программу фестиваля

Посетителей «Зарядья» ждет серия экскурсий и лекций, йога на парящем мосту, научные дебаты и генотипирование

Организаторы Moscow Urban Forum объявили программу фестиваля

«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды»
«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды» Бывшие сыроеды — о том, почему они вернулись к обычному питанию
«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды»

«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды»
Бывшие сыроеды — о том, почему они вернулись к обычному питанию

Начинать день с растяжки

Начинать день с растяжкиThe Village рассказывает о простых действиях, которые делают жизнь лучше

Начинать день с растяжки

Начинать день с растяжки
The Village рассказывает о простых действиях, которые делают жизнь лучше

На Artplay пройдет день Ван Гога с кинопоказами и йогой

Здесь также проведут мультимедийную выставку модернизма, частью которой станут репродукции картин художника

На Artplay пройдет день Ван Гога с кинопоказами и йогой

В парке «Музеон» 23 сентября пройдет 25-летие Гринписа

На празднике выступят Tesla Boy, Карина Истомина и Маша Цигаль

В парке «Музеон» 23 сентября пройдет 25-летие Гринписа

В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии

Гости смогут попробовать традиционную еду, займутся серфингом, дайвингом и йогой

В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии

Samsung открыл интерактивное пространство в парке Горького

В Galaxy Studio организуют бесплатные мастер-классы, занятия йогой и прокат велосипедов

Samsung открыл интерактивное пространство в парке Горького

В «Метрополисе» пройдет фестиваль Metropolis Body & Mind

Вход на фестиваль свободный по регистрации

В «Метрополисе» пройдет фестиваль Metropolis Body & Mind

В Москве откроется новое городское пространство «Площадь Сити»

Проект запустится бесплатным концертом новозеландской инди-поп-певицы Kimbra

В Москве откроется новое городское пространство «Площадь Сити»

В московских парках стартуют бесплатные занятия йогой

В проекте участвуют 50 преподавателей

В московских парках стартуют бесплатные занятия йогой

«Это вовсе не шутки»: Что происходит на пивной йоге в Москве
«Это вовсе не шутки»: Что происходит на пивной йоге в Москве Фанатка пива и йоги Маша Челядина сходила на первый в городе класс по бир-йоге
«Это вовсе не шутки»: Что происходит на пивной йоге в Москве

«Это вовсе не шутки»: Что происходит на пивной йоге в Москве
Фанатка пива и йоги Маша Челядина сходила на первый в городе класс по бир-йоге

Суд прекратил дело против преподавателя йоги

Дело прекращено за отсутствием состава преступления

Суд прекратил дело против преподавателя йоги

Как в Петербурге судят по «закону Яровой» за лекцию о йоге
Как в Петербурге судят по «закону Яровой» за лекцию о йоге Программиста Дмитрия Угая могут оштрафовать за незаконную миссионерскую деятельность. Мы поговорили со всеми участниками процесса
Как в Петербурге судят по «закону Яровой» за лекцию о йоге

Как в Петербурге судят по «закону Яровой» за лекцию о йоге
Программиста Дмитрия Угая могут оштрафовать за незаконную миссионерскую деятельность. Мы поговорили со всеми участниками процесса

Суд перенес заседание по делу задержанного из-за лекции о йоге петербуржца

Следующее заседание суда состоится 18 января

Суд перенес заседание по делу задержанного из-за лекции о йоге петербуржца

В саду «Эрмитаж» начинаются бесплатные занятия спортом

Здесь будут играть в пинг-понг и учить танцам

В саду «Эрмитаж» начинаются бесплатные занятия спортом

В «Музеоне» и парке Горького начинаются бесплатные занятия йогой

Занятия подходят для любого уровня подготовки

В «Музеоне» и парке Горького начинаются бесплатные занятия йогой

Как я пыталась стать звездой Instagram

Как я пыталась стать звездой InstagramРедактор The Village Анна Соколова завела новый аккаунт в соцсети и испробовала на нём все известные способы продвижения

Как я пыталась стать звездой Instagram

Как я пыталась стать звездой Instagram
Редактор The Village Анна Соколова завела новый аккаунт в соцсети и испробовала на нём все известные способы продвижения

Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы
Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы Рассказываем, как провести каникулы с пользой для здоровья и фигуры, при этом отдохнув от надоевшей беговой дорожки
Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы

Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы
Рассказываем, как провести каникулы с пользой для здоровья и фигуры, при этом отдохнув от надоевшей беговой дорожки

На крышах «Флакона» и дома Наркомфина открываются летние фитнес-площадки

Цены на занятия колеблются от 800 до 1 100 рублей

На крышах «Флакона» и дома Наркомфина открываются летние фитнес-площадки

В конце мая в парках Москвы начнутся бесплатные занятия йогой

Среди новых площадок проекта — парк «Садовники», парк Дружбы и парк Олимпийской Деревни

В конце мая в парках Москвы начнутся бесплатные занятия йогой

Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом
Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом Эксперты объясняют, как начать заниматься спортом, выбрать фитнес-гаджет, правильно питаться и не навредить себе
Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом

Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом
Эксперты объясняют, как начать заниматься спортом, выбрать фитнес-гаджет, правильно питаться и не навредить себе

«Осторожно, спорт!»: Чем опасны тренировки
«Осторожно, спорт!»: Чем опасны тренировки Нейрохирург Стивен Баррер написал книгу о том, чем модные бег, велосипед, йога и кроссфит могут навредить здоровью
«Осторожно, спорт!»: Чем опасны тренировки

«Осторожно, спорт!»: Чем опасны тренировки
Нейрохирург Стивен Баррер написал книгу о том, чем модные бег, велосипед, йога и кроссфит могут навредить здоровью

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку
К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга

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