В «Вернисаже» 10 июня начнутся занятия по йоге. Деньги с них пойдут в фонд поддержки людей с синдромом Дауна
В Artplay с 25 мая начнутся бесплатные занятия по йоге. Они будут проходить каждый вторник до конца лета
Каждую неделю до конца сентября на веранде «Мутабора» будут проходить занятия по йоге
Пилатес, кардио и растяжка: На ВДНХ запустят серию бесплатных тренировок
С соблюдением социальной дистанции
Йога с собакой и лекции о кошачьем стрессе: Прямые эфиры о карантине с домашними животными
Специалисты расскажут, как пережить самоизоляцию со своим питомцем
В парках Москвы всю осень и зиму будут бесплатно обучать йоге
В программе — разные техники и занятия для пожилых москвичей
Бесплатные занятия йогой продолжатся на ВДНХ, несмотря на холодный сезон
Практики перенесут в балетный зал Дома культуры
На ВДНХ стартуют тренировки благотворительного клуба «Бегу за чудом»
Первая тренировка пройдет завтра, 29 июня
В Zaryad.studio пройдет вечеринка в честь Международного дня йоги
На ней представят новую коллекцию adidas для йоги
На Даниловском рынке пройдут благотворительные классы йоги
Собранные деньги пойдут на поддержку собачьего приюта
В «Сокольниках» пройдет фестиваль домашних животных с йогой и мяу-караоке
Выгулять своих животных можно убдет в отдельной зоне
Пространство «Рихтер» приглашает на йогу и бранч в саду
Вечером во внутреннем дворике можно потанцевать и выпить
Журнал Seasons проведет весенний фестиваль с ресайкл-мастерскими и йогой
Также в программе лекции, свопы и музыка
В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками
Гости могут прийти на йогу, танцы, растяжку, а после подкрепиться боулом
В «Музеоне» откроется летний кинотеатр-трансформер «Пионер» с лекциями и йогой
Сезон стартует 1 мая
На западе Москвы открылась фитнес-студия Let's do pilates
Студия площадью 230 квадратных разделена на пять разных зон
Во ФСИН пообещали сохранить йогу в СИЗО и призвали не осуждать однополые отношения (обновлено)
Ранее против занятий по йоге в изоляторах выступила Елена Мизулина
В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками
Гости смогут сделать макияж, послушать новые ароматы и посетить лекции о ЗОЖ
Yoga Space открывает пространство в «Рихтере»
Позаниматься йогой здесь можно по средам и субботам
В «Доме культур» пройдут благотворительные уроки йоги
Процент с продаж направят в приют 50 pets
Yoga Space проведет бесплатные лекции в честь дня рождения
Также в программе — медитация и веганский ланч
The Village мордой вниз: Как новичку пережить первое занятие йогой Учимся правильно дышать и вставать на руки
На что живут инструкторы по йоге Вредные стереотипы, асаны против стресса и осознанность как способ экономии
Фитнес-тестирование, йога для лица и пинг-понг: В «Авиапарке» пройдет неделя ЗОЖ
Бесплатные мероприятия пройдут с 4 по 14 октября
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль-триатлон для любителей йоги и бега
На втором «Wanderlust 108» откроется зона с лекциями и мастер-классами о питании и спорте
«Я зарабатываю полмиллиона в месяц на йоге» От занятий в подмосковном фитнес-клубе до частных уроков для клиентов с Остоженки
Йога на воде и кинопоказ: Как прошел второй этап регаты The Village Ждем всех на третьем — в ближайшее воскресенье
В «Outlet Village Белая Дача» проведут бесплатные занятия по йоге, зумбе и пилатесу
Спортивные тренировки продлятся до конца лета
Регату The Village откроют выступления Софии Мунтян и Simple Symmetry
Также в программе яхт-фестиваля — public talks, спортивные тренировки и фуд-корт от шеф-повара Berezy Park
Организаторы Moscow Urban Forum объявили программу фестиваля
Посетителей «Зарядья» ждет серия экскурсий и лекций, йога на парящем мосту, научные дебаты и генотипирование
«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды» Бывшие сыроеды — о том, почему они вернулись к обычному питанию
Начинать день с растяжкиThe Village рассказывает о простых действиях, которые делают жизнь лучше
Начинать день с растяжки The Village рассказывает о простых действиях, которые делают жизнь лучше
На Artplay пройдет день Ван Гога с кинопоказами и йогой
Здесь также проведут мультимедийную выставку модернизма, частью которой станут репродукции картин художника
В парке «Музеон» 23 сентября пройдет 25-летие Гринписа
На празднике выступят Tesla Boy, Карина Истомина и Маша Цигаль
В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии
Гости смогут попробовать традиционную еду, займутся серфингом, дайвингом и йогой
Samsung открыл интерактивное пространство в парке Горького
В Galaxy Studio организуют бесплатные мастер-классы, занятия йогой и прокат велосипедов
В «Метрополисе» пройдет фестиваль Metropolis Body & Mind
Вход на фестиваль свободный по регистрации
В Москве откроется новое городское пространство «Площадь Сити»
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