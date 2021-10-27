Внимательно к себе и окружающим: Как работает студия массажа и йоги Chill & Heal

Массаж в Тибете и запрос на телесную поддержку

До совместной студии Оксана и Настя занимались совсем другими вещами, к своему делу они пришли по-разному. Оксана работала в маркетинге, потом у нее была своя дизайн-студия, но события в жизни помогли пересмотреть картину мира: «В массаж я пришла, потому что у меня был большой личностный кризис. Я поняла, что не знаю себя и свое тело. Как мне хорошо и приятно? Как себя чувствуют другие люди рядом со мной? В одну из поездок в Тибет знакомая девушка сделала мне массаж, это было настолько прекрасно и хорошо, я подумала „вау, сколько всего я чувствую, сколько всего есть в моем теле“».

Оксана взяла контакт учителя и поехала учиться в Италию и Португалию. А потом случилась пандемия, встали все дизайн-проекты. В то же время Оксана увидела в окружении запрос на телесную поддержку, которую было сложно получить в ограниченном пространстве собственных квартир во время локдауна. То, к чему все привыкли, — позаниматься йогой, обнять друга и попить кофе в любимом месте, вообще физическое взаимодействие с другими людьми — резко исчезло. Тогда она предложила клубу гедонизма «За буйки» проводить онлайн-самомассаж и аэробику, как в 80-х. Это было весело, но самомассаж оказался востребован сильнее: «Бывали дни, когда я проводила по четыре сессии, потому что все люди не помещались. А потом я стала проводить эфиры в зуме», — вспоминает Оксана.