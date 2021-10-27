23 марта, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
Новое место27 октября 2021

Внимательно к себе и окружающим: Как работает студия массажа и йоги Chill & Heal

Внимательно к себе и окружающим: Как работает студия массажа и йоги Chill & Heal

Студия расслабления Chill & Heal находится в пяти минутах от метро «Тульская», на территории бывшей промзоны, переделанной сегодня в кластер с кафе, магазинами и офисами. Chill & Heal расположена не в самом проходном, даже укромном месте, на втором этаже здания — это случайная, но значимая деталь. Основательницы — Оксана Акименко и Настя Литвин — с самого начала хотели создать не конвейерный бизнес, а небольшое пространство для людей, которые говорят с ними на одном языке.

Мы поговорили с Оксаной и Настей, основательницами Chill & Heal, о том, как личное переросло в профессиональное, как строить бизнес этично и почему телесные практики помогают в пандемию.

Адрес

Холодильный пер., 3, корп. 1, стр. 4

3 подъезд, 2 этаж, офис 4214

время работы

по предварительной записи

Подробнее

Массаж в Тибете и запрос на телесную поддержку

До совместной студии Оксана и Настя занимались совсем другими вещами, к своему делу они пришли по-разному. Оксана работала в маркетинге, потом у нее была своя дизайн-студия, но события в жизни помогли пересмотреть картину мира: «В массаж я пришла, потому что у меня был большой личностный кризис. Я поняла, что не знаю себя и свое тело. Как мне хорошо и приятно? Как себя чувствуют другие люди рядом со мной? В одну из поездок в Тибет знакомая девушка сделала мне массаж, это было настолько прекрасно и хорошо, я подумала „вау, сколько всего я чувствую, сколько всего есть в моем теле“».

Оксана взяла контакт учителя и поехала учиться в Италию и Португалию. А потом случилась пандемия, встали все дизайн-проекты. В то же время Оксана увидела в окружении запрос на телесную поддержку, которую было сложно получить в ограниченном пространстве собственных квартир во время локдауна. То, к чему все привыкли, — позаниматься йогой, обнять друга и попить кофе в любимом месте, вообще физическое взаимодействие с другими людьми — резко исчезло. Тогда она предложила клубу гедонизма «За буйки» проводить онлайн-самомассаж и аэробику, как в 80-х. Это было весело, но самомассаж оказался востребован сильнее: «Бывали дни, когда я проводила по четыре сессии, потому что все люди не помещались. А потом я стала проводить эфиры в зуме», — вспоминает Оксана.

Чуть позже Оксана арендовала пространство в центре развития «Открытый мир» и несколько месяцев проводила сессии массажа. Это было не самое подходящее место с «котлом разных практик» и ощущением суеты. А еще возник большой запрос на бережное расслабление, и Оксана поняла, что надо расширять команду: «Классно, когда есть спрос. Но если появляется ощущение невозможности получить то, что так нужно, — это стрессово. Хотелось, чтобы люди могли приходить и получать то, что им нужно, сразу».

Настя не занималась массажем, но постепенно тоже загорелась этой идеей: «Я училась на проектировщика, после института вышла замуж, родила ребенка. В этот период произошла трансформация, я переоценила все прежние ценности. В универе я была влюблена в свою профессию, мне безумно нравилось все, что мы изучали. Когда появился ребенок, я даже не поняла, как это могло быть мне раньше интересно, это же не про меня совсем».

«Я бы не решилась на студию, если бы не пандемия»

Девушки познакомились на футболе, но сдружились, когда Настя пришла к Оксане на массаж. Каждую неделю после массажа они ходили пить кофе  и как-то разговорились. Пару лет назад Настя прочитала статью в New York Times об открытии студии кратковременных массажей, а в Москве такого нет и не было. «Мы обсудили это, через месяц Оксана вспомнила наш разговор и предложила попробовать. На следующий день мы стали искать помещение», — рассказывает Настя.

Оксана и Настя мало думают о списках Forbes и о сверхприбыли. Конечно, они хотят развивать свое дело, но не в ущерб принципам. «Мы отталкиваемся от того, что мы так чувствуем, мы так хотим, нам так классно или нет. Это позволяет нам приходить сюда и чувствовать себя счастливыми — вот что главное», — перечисляет Оксана.

Хотя классическая бизнес-история все-таки случилась с Настей во время локдауна 2020 года: «Я бы не решилась на студию, если бы не пандемия. Тогда мы с мужем стали изучать инвестиции, американский фондовый рынок рухнул, ситуация становилась интересной. Я хаотично училась, купила книги, которые прочитала процентов на 20. Мы с мужем зашли в подходящий момент, купили акции, рынок вырос, удалось на этом заработать. Это больше было похоже на казино. Я получила прибыль и захотела вложиться в какое-то дело, стать частью классного проекта, проекта про людей». Так что скачанное полтора года назад приложение для инвестиций от одного банка — это не только шутка.

Про общение, работу студии и розовые стены

Изначально девушки планировали открыть студию кратковременных массажей, но сейчас предлагаемые практики не ограничиваются 30 минутами. А еще первоначальная концепция перестала работать, потому что Оксана и Настя решили отталкиваться не от готовой программы, а от того, что может предложить конкретный мастер.

За недолгий срок работы студии они собеседовали около 100 человек, а работают в Chill & Heal десять мастеров, Оксана считает: «Классного специалиста видно сразу. С ним тебе комфортно — это первый пункт, на котором отсеивается большинство людей. Дальше — то, как человек тебе прикасается. К кому бы ты сам пошел на массаж?» Это даже не область медицины, это больше про коммуникацию и телесные навыки. Студия не предлагает лечебный массаж, поэтому медицинское образование не обязательный, но имеющий значение критерий. Мастера очень разные, кто-то занимается активными медитациями, кто-то массажем. Оксана сейчас работает как мастер массажа и как ведущая активных медитаций.

На сайте можно посмотреть все практики, хотя чаще девушки рассказывают не про виды услуг, а про мастеров. Есть тайский массаж, есть массаж лица Кобидо с кремом La Hoia и массаж тела с использованием масел. Недавно появился парный массаж. В основном пространстве студии проходят медитации, йога и сессии массажа, а в отдельном кабинете — практики, требующие большей интимности: длинные сессии на полу, массаж тибетскими чашами или индивидуальный массаж с огнем. После занятия можно выпить кофе и принять душ или просто посидеть на подушках в общей зоне.

Работа с людьми — прежде всего, про тактичную коммуникацию; в Chill & Heal это касается и посетителей, и сотрудников. «Мы ставим ровно столько сессий, сколько специалист готов сделать. Мы уважаем мнение человека, когда он говорит, что может качественно работать только две сессии подряд», — рассказывает Оксана.

Интерьер Chill & Heal — тоже часть коммуникации, Оксана и Настя хотели, чтобы гости сразу погружались в атмосферу студии. Стены, которые на фотографиях кажутся розовыми, на самом деле телесных оттенков, это естественный, обволакивающий цвет. Обустраивала студию сестра Оксаны — дизайнер интерьеров Юлия Акименко, сроки были очень сжатыми, но получилось все, что хотели: зонирование, мягкие цвета, натуральные материалы.

Дружба, экологичность и планы на будущее

Основательницы Chill & Heal стараются деликатно общаться не только внутри команды, но и глобально не изменять своим принципам — сотрудничать с близкими по смыслу проектами и минимизировать экологический след.

Массажная индустрия производит довольно много мусора, поэтому еще вначале девушки решили делать этот проект максимально экологичным: хлопковые простыни, ободки, полотенца. Оксана рассказывает: «У нас есть стиральная машина, каждый раз мы используем чистое свежее белье. Это один из важных моментов, мы хотим снизить экологический урон. Плюс намного приятнее лежать на хлопковой простыне — это другие тактильные качества».

В ближайшее время девушки планируют совместный проект с сетью парикмахерских, но какой — пока секрет. Сейчас Chill & Heal формируют дружественное комьюнити, проводят кинопросмотры и мастер-классы.

Share
скопировать ссылку

Тэги

Места

Прочее

Новое и лучшее

Как писать, если вы боитесь слова «*****»

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Самая дорогая и самая дешевая карты с UnionPay

Лишили последнего: 3 альтернативы прокладкам и тампонам

«Россия нас оккупировала»: Грузины — о массовом приезде россиян в Тбилиси

Первая полоса

Как писать, если вы боитесь слова «*****»
Как писать, если вы боитесь слова «*****» Ищем альтернативы в условиях цензуры
Как писать, если вы боитесь слова «*****»

Как писать, если вы боитесь слова «*****»
Ищем альтернативы в условиях цензуры

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Самая дорогая и самая дешевая карты с UnionPay
Самая дорогая и самая дешевая карты с UnionPay Да, теперь за выпуск карты приходится платить
Самая дорогая и самая дешевая карты с UnionPay

Самая дорогая и самая дешевая карты с UnionPay
Да, теперь за выпуск карты приходится платить

Лишили последнего: 3 альтернативы прокладкам и тампонам
Лишили последнего: 3 альтернативы прокладкам и тампонам
Лишили последнего: 3 альтернативы прокладкам и тампонам

Лишили последнего: 3 альтернативы прокладкам и тампонам

«Россия нас оккупировала»: Грузины — о массовом приезде россиян в Тбилиси
«Россия нас оккупировала»: Грузины — о массовом приезде россиян в Тбилиси
«Россия нас оккупировала»: Грузины — о массовом приезде россиян в Тбилиси

«Россия нас оккупировала»: Грузины — о массовом приезде россиян в Тбилиси

Акула за миллион, пакет из «Макдоналдса» за 30 тысяч: Что говорят продавцы странных товаров на «Авито»
Акула за миллион, пакет из «Макдоналдса» за 30 тысяч: Что говорят продавцы странных товаров на «Авито»
Акула за миллион, пакет из «Макдоналдса» за 30 тысяч: Что говорят продавцы странных товаров на «Авито»

Акула за миллион, пакет из «Макдоналдса» за 30 тысяч: Что говорят продавцы странных товаров на «Авито»

Как выглядят барные улицы Петербурга после отмены ограничений на ночную работу общепита
Как выглядят барные улицы Петербурга после отмены ограничений на ночную работу общепита И трех недель «спецоперации»
Как выглядят барные улицы Петербурга после отмены ограничений на ночную работу общепита

Как выглядят барные улицы Петербурга после отмены ограничений на ночную работу общепита
И трех недель «спецоперации»

Как правильно хранить продукты, чтобы максимально продлить их жизнь
Как правильно хранить продукты, чтобы максимально продлить их жизнь
Как правильно хранить продукты, чтобы максимально продлить их жизнь

Как правильно хранить продукты, чтобы максимально продлить их жизнь

Facebook и Instagram признали экстремистскими. Что это значит для пользователей?

Facebook и Instagram признали экстремистскими. Что это значит для пользователей?
Россию исключили из Совета Европы. Что это значит?
Россию исключили из Совета Европы. Что это значит?
Россию исключили из Совета Европы. Что это значит?

Россию исключили из Совета Европы. Что это значит?

«Залог успеха в России — быть аполитичным»: Репортаж с концерта в поддержку Крыма и Vладимира Путина
«Залог успеха в России — быть аполитичным»: Репортаж с концерта в поддержку Крыма и Vладимира Путина
«Залог успеха в России — быть аполитичным»: Репортаж с концерта в поддержку Крыма и Vладимира Путина

«Залог успеха в России — быть аполитичным»: Репортаж с концерта в поддержку Крыма и Vладимира Путина

Какая музыка помогает нам не сойти с ума
Какая музыка помогает нам не сойти с ума «Хейт-плейлист стал повседневным плейлистом»
Какая музыка помогает нам не сойти с ума

Какая музыка помогает нам не сойти с ума
«Хейт-плейлист стал повседневным плейлистом»

«Санкции на секс и ментальное здоровье»
«Санкции на секс и ментальное здоровье» Реакция соцсетей на то, что в России пропали антидепрессанты, прокладки и презервативы
«Санкции на секс и ментальное здоровье»

«Санкции на секс и ментальное здоровье»
Реакция соцсетей на то, что в России пропали антидепрессанты, прокладки и презервативы

В Москве рядом с закрытыми ресторанами «Макдоналдс» поставили вагончики с блинами, бургерами и шаурмой
В Москве рядом с закрытыми ресторанами «Макдоналдс» поставили вагончики с блинами, бургерами и шаурмой
В Москве рядом с закрытыми ресторанами «Макдоналдс» поставили вагончики с блинами, бургерами и шаурмой

В Москве рядом с закрытыми ресторанами «Макдоналдс» поставили вагончики с блинами, бургерами и шаурмой

«Я работал в IT и маркетинге, но все бросил и стал стилистом»
«Я работал в IT и маркетинге, но все бросил и стал стилистом» Стрижки и окрашивания вместо таблиц и совещаний
«Я работал в IT и маркетинге, но все бросил и стал стилистом»

«Я работал в IT и маркетинге, но все бросил и стал стилистом»
Стрижки и окрашивания вместо таблиц и совещаний

Как сейчас живут украинцы в России
Как сейчас живут украинцы в России «Все отворачиваются, будто я пустое место»
Как сейчас живут украинцы в России

Как сейчас живут украинцы в России
«Все отворачиваются, будто я пустое место»

В Мытищах ради дороги хотели снести дом. Двое жителей отказались уезжать, и теперь машины ездят в сантиметрах от их окна

В Мытищах ради дороги хотели снести дом. Двое жителей отказались уезжать, и теперь машины ездят в сантиметрах от их окна

В Мытищах ради дороги хотели снести дом. Двое жителей отказались уезжать, и теперь машины ездят в сантиметрах от их окна

В Мытищах ради дороги хотели снести дом. Двое жителей отказались уезжать, и теперь машины ездят в сантиметрах от их окна

Под шумок: Как новый закон может уничтожить независимые ювелирные бренды
Под шумок: Как новый закон может уничтожить независимые ювелирные бренды
Под шумок: Как новый закон может уничтожить независимые ювелирные бренды

Под шумок: Как новый закон может уничтожить независимые ювелирные бренды

Сооснователь AF Brew — о том, что ждет российский рынок пива
Сооснователь AF Brew — о том, что ждет российский рынок пива Приостановка импорта, повышение цен, проблемы с поставками и кенселинг
Сооснователь AF Brew — о том, что ждет российский рынок пива

Сооснователь AF Brew — о том, что ждет российский рынок пива
Приостановка импорта, повышение цен, проблемы с поставками и кенселинг

«Я придумало бело-сине-белый флаг»
«Я придумало бело-сине-белый флаг»
«Я придумало бело-сине-белый флаг»

«Я придумало бело-сине-белый флаг»

Подпишитесь на рассылку