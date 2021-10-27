Внимательно к себе и окружающим: Как работает студия массажа и йоги Chill & Heal
Студия расслабления Chill & Heal находится в пяти минутах от метро «Тульская», на территории бывшей промзоны, переделанной сегодня в кластер с кафе, магазинами и офисами. Chill & Heal расположена не в самом проходном, даже укромном месте, на втором этаже здания — это случайная, но значимая деталь. Основательницы — Оксана Акименко и Настя Литвин — с самого начала хотели создать не конвейерный бизнес, а небольшое пространство для людей, которые говорят с ними на одном языке.
Мы поговорили с Оксаной и Настей, основательницами Chill & Heal, о том, как личное переросло в профессиональное, как строить бизнес этично и почему телесные практики помогают в пандемию.
Адрес
Холодильный пер., 3, корп. 1, стр. 4
3 подъезд, 2 этаж, офис 4214
время работы
по предварительной записи
Массаж в Тибете и запрос на телесную поддержку
До совместной студии Оксана и Настя занимались совсем другими вещами, к своему делу они пришли по-разному. Оксана работала в маркетинге, потом у нее была своя дизайн-студия, но события в жизни помогли пересмотреть картину мира: «В массаж я пришла, потому что у меня был большой личностный кризис. Я поняла, что не знаю себя и свое тело. Как мне хорошо и приятно? Как себя чувствуют другие люди рядом со мной? В одну из поездок в Тибет знакомая девушка сделала мне массаж, это было настолько прекрасно и хорошо, я подумала „вау, сколько всего я чувствую, сколько всего есть в моем теле“».
Оксана взяла контакт учителя и поехала учиться в Италию и Португалию. А потом случилась пандемия, встали все дизайн-проекты. В то же время Оксана увидела в окружении запрос на телесную поддержку, которую было сложно получить в ограниченном пространстве собственных квартир во время локдауна. То, к чему все привыкли, — позаниматься йогой, обнять друга и попить кофе в любимом месте, вообще физическое взаимодействие с другими людьми — резко исчезло. Тогда она предложила клубу гедонизма «За буйки» проводить онлайн-самомассаж и аэробику, как в 80-х. Это было весело, но самомассаж оказался востребован сильнее: «Бывали дни, когда я проводила по четыре сессии, потому что все люди не помещались. А потом я стала проводить эфиры в зуме», — вспоминает Оксана.
Чуть позже Оксана арендовала пространство в центре развития «Открытый мир» и несколько месяцев проводила сессии массажа. Это было не самое подходящее место с «котлом разных практик» и ощущением суеты. А еще возник большой запрос на бережное расслабление, и Оксана поняла, что надо расширять команду: «Классно, когда есть спрос. Но если появляется ощущение невозможности получить то, что так нужно, — это стрессово. Хотелось, чтобы люди могли приходить и получать то, что им нужно, сразу».
Настя не занималась массажем, но постепенно тоже загорелась этой идеей: «Я училась на проектировщика, после института вышла замуж, родила ребенка. В этот период произошла трансформация, я переоценила все прежние ценности. В универе я была влюблена в свою профессию, мне безумно нравилось все, что мы изучали. Когда появился ребенок, я даже не поняла, как это могло быть мне раньше интересно, это же не про меня совсем».
«Я бы не решилась на студию, если бы не пандемия»
Девушки познакомились на футболе, но сдружились, когда Настя пришла к Оксане на массаж. Каждую неделю после массажа они ходили пить кофе и как-то разговорились. Пару лет назад Настя прочитала статью в New York Times об открытии студии кратковременных массажей, а в Москве такого нет и не было. «Мы обсудили это, через месяц Оксана вспомнила наш разговор и предложила попробовать. На следующий день мы стали искать помещение», — рассказывает Настя.
Оксана и Настя мало думают о списках Forbes и о сверхприбыли. Конечно, они хотят развивать свое дело, но не в ущерб принципам. «Мы отталкиваемся от того, что мы так чувствуем, мы так хотим, нам так классно или нет. Это позволяет нам приходить сюда и чувствовать себя счастливыми — вот что главное», — перечисляет Оксана.
Хотя классическая бизнес-история все-таки случилась с Настей во время локдауна 2020 года: «Я бы не решилась на студию, если бы не пандемия. Тогда мы с мужем стали изучать инвестиции, американский фондовый рынок рухнул, ситуация становилась интересной. Я хаотично училась, купила книги, которые прочитала процентов на 20. Мы с мужем зашли в подходящий момент, купили акции, рынок вырос, удалось на этом заработать. Это больше было похоже на казино. Я получила прибыль и захотела вложиться в какое-то дело, стать частью классного проекта, проекта про людей». Так что скачанное полтора года назад приложение для инвестиций от одного банка — это не только шутка.
Про общение, работу студии и розовые стены
Изначально девушки планировали открыть студию кратковременных массажей, но сейчас предлагаемые практики не ограничиваются 30 минутами. А еще первоначальная концепция перестала работать, потому что Оксана и Настя решили отталкиваться не от готовой программы, а от того, что может предложить конкретный мастер.
За недолгий срок работы студии они собеседовали около 100 человек, а работают в Chill & Heal десять мастеров, Оксана считает: «Классного специалиста видно сразу. С ним тебе комфортно — это первый пункт, на котором отсеивается большинство людей. Дальше — то, как человек тебе прикасается. К кому бы ты сам пошел на массаж?» Это даже не область медицины, это больше про коммуникацию и телесные навыки. Студия не предлагает лечебный массаж, поэтому медицинское образование не обязательный, но имеющий значение критерий. Мастера очень разные, кто-то занимается активными медитациями, кто-то массажем. Оксана сейчас работает как мастер массажа и как ведущая активных медитаций.
На сайте можно посмотреть все практики, хотя чаще девушки рассказывают не про виды услуг, а про мастеров. Есть тайский массаж, есть массаж лица Кобидо с кремом La Hoia и массаж тела с использованием масел. Недавно появился парный массаж. В основном пространстве студии проходят медитации, йога и сессии массажа, а в отдельном кабинете — практики, требующие большей интимности: длинные сессии на полу, массаж тибетскими чашами или индивидуальный массаж с огнем. После занятия можно выпить кофе и принять душ или просто посидеть на подушках в общей зоне.
Работа с людьми — прежде всего, про тактичную коммуникацию; в Chill & Heal это касается и посетителей, и сотрудников. «Мы ставим ровно столько сессий, сколько специалист готов сделать. Мы уважаем мнение человека, когда он говорит, что может качественно работать только две сессии подряд», — рассказывает Оксана.
Интерьер Chill & Heal — тоже часть коммуникации, Оксана и Настя хотели, чтобы гости сразу погружались в атмосферу студии. Стены, которые на фотографиях кажутся розовыми, на самом деле телесных оттенков, это естественный, обволакивающий цвет. Обустраивала студию сестра Оксаны — дизайнер интерьеров Юлия Акименко, сроки были очень сжатыми, но получилось все, что хотели: зонирование, мягкие цвета, натуральные материалы.
Дружба, экологичность и планы на будущее
Основательницы Chill & Heal стараются деликатно общаться не только внутри команды, но и глобально не изменять своим принципам — сотрудничать с близкими по смыслу проектами и минимизировать экологический след.
Массажная индустрия производит довольно много мусора, поэтому еще вначале девушки решили делать этот проект максимально экологичным: хлопковые простыни, ободки, полотенца. Оксана рассказывает: «У нас есть стиральная машина, каждый раз мы используем чистое свежее белье. Это один из важных моментов, мы хотим снизить экологический урон. Плюс намного приятнее лежать на хлопковой простыне — это другие тактильные качества».
В ближайшее время девушки планируют совместный проект с сетью парикмахерских, но какой — пока секрет. Сейчас Chill & Heal формируют дружественное комьюнити, проводят кинопросмотры и мастер-классы.