Йога с собакой и лекции о кошачьем стрессе: Прямые эфиры о карантине с домашними животными
Специалисты расскажут, как пережить самоизоляцию со своим питомцем
Йога с собакой и лекции о кошачьем стрессе: Прямые эфиры о карантине с домашними животными Специалисты расскажут, как пережить самоизоляцию со своим питомцем
Во ФСИН пообещали сохранить йогу в СИЗО и призвали не осуждать однополые отношения (обновлено)
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На что живут инструкторы по йоге Вредные стереотипы, асаны против стресса и осознанность как способ экономии
На что живут инструкторы по йоге Вредные стереотипы, асаны против стресса и осознанность как способ экономии
«Я зарабатываю полмиллиона в месяц на йоге» От занятий в подмосковном фитнес-клубе до частных уроков для клиентов с Остоженки
«Я зарабатываю полмиллиона в месяц на йоге» От занятий в подмосковном фитнес-клубе до частных уроков для клиентов с Остоженки
«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды» Бывшие сыроеды — о том, почему они вернулись к обычному питанию
«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды» Бывшие сыроеды — о том, почему они вернулись к обычному питанию
Начинать день с растяжкиThe Village рассказывает о простых действиях, которые делают жизнь лучше
Начинать день с растяжки The Village рассказывает о простых действиях, которые делают жизнь лучше
Что происходит с фестивалем WAFEst Организаторы фестиваля WAFEst заявили о попытке сторонних организаторов провести на Горьковском море мероприятие под их брендом
Что происходит с фестивалем WAFEst Организаторы фестиваля WAFEst заявили о попытке сторонних организаторов провести на Горьковском море мероприятие под их брендом
«Это вовсе не шутки»: Что происходит на пивной йоге в Москве Фанатка пива и йоги Маша Челядина сходила на первый в городе класс по бир-йоге
«Это вовсе не шутки»: Что происходит на пивной йоге в Москве Фанатка пива и йоги Маша Челядина сходила на первый в городе класс по бир-йоге
«Осторожно, спорт!»: Чем опасны тренировки Нейрохирург Стивен Баррер написал книгу о том, чем модные бег, велосипед, йога и кроссфит могут навредить здоровью
«Осторожно, спорт!»: Чем опасны тренировки Нейрохирург Стивен Баррер написал книгу о том, чем модные бег, велосипед, йога и кроссфит могут навредить здоровью
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга
Как рэп-звезда 90-х учит людей йоге в парках Мистер Малой и Юля Чай продвигают общедоступную йогу в парках, на крышах и в культурных центрах Петербурга. The Village поговорил с ними о том, как Generation Y превращается в Generation Yoga
Как рэп-звезда 90-х учит людей йоге в парках Мистер Малой и Юля Чай продвигают общедоступную йогу в парках, на крышах и в культурных центрах Петербурга. The Village поговорил с ними о том, как Generation Y превращается в Generation Yoga
Спортивный босс: Елена Шифрина (Bite) Елена Шифрина ввела в своей компании обеденные занятия йогой, которые позволяют ей проживать один день за два.
Спортивный босс: Елена Шифрина (Bite) Елена Шифрина ввела в своей компании обеденные занятия йогой, которые позволяют ей проживать один день за два.
Как всё устроено: Учитель йоги Преподаватель йоги анонимно рассказала The Village о негнущихся русских, занятиях под Майкла Джексона, медитации под оглушительный гонг и типах учителей.
Как всё устроено: Учитель йоги Преподаватель йоги анонимно рассказала The Village о негнущихся русских, занятиях под Майкла Джексона, медитации под оглушительный гонг и типах учителей.
Гаджет-медитация: 5 сервисов для улучшения концентрации Западные и российские бизнесмены обращают всё больше внимания на техники медитаций и развития сознания. H&F выбрал сервисы, помогающие расслабиться, натренировать осознанность и даже бросить курить.
Гаджет-медитация: 5 сервисов для улучшения концентрации Западные и российские бизнесмены обращают всё больше внимания на техники медитаций и развития сознания. H&F выбрал сервисы, помогающие расслабиться, натренировать осознанность и даже бросить курить.
В парке Горького появился бесплатный интернет и значки велопарковок Этим летом в парке Горького можно будет пользоваться бесплатным интернетом, брать велосипеды напрокат и бесплатно заниматься фитнесом и йогой.
В парке Горького появился бесплатный интернет и значки велопарковок Этим летом в парке Горького можно будет пользоваться бесплатным интернетом, брать велосипеды напрокат и бесплатно заниматься фитнесом и йогой.
В парке Горького появились велопрокаты, стол для пинг-понга и настольные игры Этим летом в парке Горького можно будет брать в аренду спортивный инвентарь и бесплатно заниматься йогой и танцами
В парке Горького появились велопрокаты, стол для пинг-понга и настольные игры Этим летом в парке Горького можно будет брать в аренду спортивный инвентарь и бесплатно заниматься йогой и танцами
Прямая речь: Директор ЦПКиO им. Горького о реконструкции парка и летней программе Директор Парка им. Горького Сергей Капков рассказал The Village о реконструкции парка, общественном креативном совете проекта, последних нововведениях и летней программе
Прямая речь: Директор ЦПКиO им. Горького о реконструкции парка и летней программе Директор Парка им. Горького Сергей Капков рассказал The Village о реконструкции парка, общественном креативном совете проекта, последних нововведениях и летней программе
ЙОГА 23 В МОНТЕНЕГРО Среди оливковых рощ и прозрачных вод Адриатики стоять в нижнем упоре в 6 утра под мелким моросящим дождём в первые дни было непривычно. Я сидела в вирасане и уныло размышляла о стойке на голове, краем глаза любуясь совершенству выполнения этой асаны у Лены. Адриатика, утро, пустой желудок и твёрдые духом Антон и Саша создавали идеальные условия, чтобы забыв о страхе, хилых трицепcах и...