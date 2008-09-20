Защита скутера от дождя и угонщиков Protect 486 разработал дизайнер из Барселоны (Испания) Марк Граэльс Бальве (Marc Graells Ballve). Задача «ракушки» защитить ваш драгоценный скутер от дождя, грязи и, конечно же, угонщиков. Идею дизайнеру подсказал животное броненосец.