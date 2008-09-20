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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Тест: Что вы знаете о менингококковой инфекции
Спецпроект
Тест: Что вы знаете о менингококковой инфекции Способы защиты от нее и методы профилактики
Тест: Что вы знаете о менингококковой инфекции
Спецпроект

Тест: Что вы знаете о менингококковой инфекции
Способы защиты от нее и методы профилактики

«Команда 29» открыла сбор денег в поддержку Ивана Сафронова

Они пойдут на на юридическую помощь, экспертизы и производство инфоматериалов

«Команда 29» открыла сбор денег в поддержку Ивана Сафронова

Журналистке запретили зайти в суд в футболке «Свободу Ивану Сафронову». Ее заставили раздеться

В итоге девушка сидела на заседании в плаще на голое тело

Журналистке запретили зайти в суд в футболке «Свободу Ивану Сафронову». Ее заставили раздеться

«Журналист не террорист»: Открытое письмо профсоюза журналистов в поддержку Ивана Сафронова

Его подписали более 100 сотрудников СМИ

«Журналист не террорист»: Открытое письмо профсоюза журналистов в поддержку Ивана Сафронова

Сохранить исторический облик арки возле Artplay

Путепровод хотят изменить до неузнаваемости

Сохранить исторический облик арки возле Artplay

Россиянам за время карантина выписали штрафов на миллиард рублей

Власти призывают обнулить штрафы

Россиянам за время карантина выписали штрафов на миллиард рублей

Многоразовые маски Heart of Moscow с авангардистским орнаментом

Экологично, безопасно, стильно

Многоразовые маски Heart of Moscow с авангардистским орнаментом

Сколько москвичей носят маски правильно

Большинство средств защиты болтаются ниже носа

Сколько москвичей носят маски правильно

Без защиты: Почему врачи из Фрязина сражались с COVID-19 в марлевых повязках
Без защиты: Почему врачи из Фрязина сражались с COVID-19 в марлевых повязках Только в одном отделении заразились семь медсестер, две сотрудницы умерли, но власти ситуацию игнорируют
Без защиты: Почему врачи из Фрязина сражались с COVID-19 в марлевых повязках

Без защиты: Почему врачи из Фрязина сражались с COVID-19 в марлевых повязках
Только в одном отделении заразились семь медсестер, две сотрудницы умерли, но власти ситуацию игнорируют

МГУ проведет госэкзамены и защиту дипломов онлайн

Новый опыт для студентов

МГУ проведет госэкзамены и защиту дипломов онлайн

Сколько россиян соблюдают самоизоляцию

И сколько соблюдают социальную дистанцию

Сколько россиян соблюдают самоизоляцию

Какая маска может защитить от коронавируса
Какая маска может защитить от коронавируса Рассказываем, на какой респиратор действительно есть смысл потратить деньги и как его носить
Какая маска может защитить от коронавируса

Какая маска может защитить от коронавируса
Рассказываем, на какой респиратор действительно есть смысл потратить деньги и как его носить

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Это позволит уберечь себя от утечки данных

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Безопасным ли сексом занимаются москвичи? Видеоэксперимент
Безопасным ли сексом занимаются москвичи? Видеоэксперимент А вы носите с собой презерватив?
Безопасным ли сексом занимаются москвичи? Видеоэксперимент

Безопасным ли сексом занимаются москвичи? Видеоэксперимент
А вы носите с собой презерватив?

Людей без диплома юриста лишили права выступать защитниками в суде

В гражданские и арбитражные суды допустят только профессиональных адвокатов

Людей без диплома юриста лишили права выступать защитниками в суде

Лучшие антивирусы для Windows и MacOS

Роскачество учитывало защищенность программ и удобство в использовании

Лучшие антивирусы для Windows и MacOS

Проверка безопасности аккаунта в Facebook аббревиатурой BFF

Слухи распространились после обвинений соцсети в утечке данных пользователей

Проверка безопасности аккаунта в Facebook аббревиатурой BFF

В Совфеде расскажут о риске госпереворота из-за влияния Запада на молодежь

Ожидается, что доклад представят в конце января 2018 года

В Совфеде расскажут о риске госпереворота из-за влияния Запада на молодежь

В России создадут структуру для защиты должников от коллекторов

Для этого также учредят новую должность

В России создадут структуру для защиты должников от коллекторов

Федеральная палата адвокатов пожаловалась на неисполнение новых требований УПК в СИЗО

В апреле в силу вступили новые правила допуска нанятого самим обвиняемым или его семьей адвоката к подзащитному

Федеральная палата адвокатов пожаловалась на неисполнение новых требований УПК в СИЗО

Скорая помощь получит оборудование для вызова полиции при нападении

Это коснется не только московских бригад скорой и неотложной помощи, но и врачей, выезжающих на дом

Скорая помощь получит оборудование для вызова полиции при нападении

Павел Дуров раскритиковал составленный Amnesty рейтинг приватности мессенджеров

По его словам, поставив Facebook на первое место, Amnesty принимает «общественность за идиотов»

Павел Дуров раскритиковал составленный Amnesty рейтинг приватности мессенджеров

Аппараты для подавления взрывных устройств в метро

Их разместят в вестибюлях станций «Лесопарковая», «Деловой центр» и «Спартак»

Аппараты для подавления взрывных устройств в метро

Гендиректор корпорации «Защита», выпускающей бронежилеты и шлемы, готов испытывать товар на себе

После скандала с МВД компания пытается сохранить доброе имя

Гендиректор корпорации «Защита», выпускающей бронежилеты и шлемы, готов испытывать товар на себе

Защита скутера от дождя и угонщиков Protect 486 разработал дизайнер из Барселоны (Испания) Марк Граэльс Бальве (Marc Graells Ballve). Задача «ракушки» защитить ваш драгоценный скутер от дождя, грязи и, конечно же, угонщиков. Идею дизайнеру подсказал животное броненосец.

Защита скутера от дождя и угонщиков