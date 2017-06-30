«Команда 29» открыла сбор денег в поддержку Ивана Сафронова
Они пойдут на на юридическую помощь, экспертизы и производство инфоматериалов
«Команда 29» открыла сбор денег в поддержку Ивана Сафронова Они пойдут на на юридическую помощь, экспертизы и производство инфоматериалов
Журналистке запретили зайти в суд в футболке «Свободу Ивану Сафронову». Ее заставили раздеться
В итоге девушка сидела на заседании в плаще на голое тело
Журналистке запретили зайти в суд в футболке «Свободу Ивану Сафронову». Ее заставили раздеться В итоге девушка сидела на заседании в плаще на голое тело
«Журналист не террорист»: Открытое письмо профсоюза журналистов в поддержку Ивана Сафронова
Его подписали более 100 сотрудников СМИ
«Журналист не террорист»: Открытое письмо профсоюза журналистов в поддержку Ивана Сафронова Его подписали более 100 сотрудников СМИ
Сохранить исторический облик арки возле Artplay Путепровод хотят изменить до неузнаваемости
Россиянам за время карантина выписали штрафов на миллиард рублей
Власти призывают обнулить штрафы
Россиянам за время карантина выписали штрафов на миллиард рублей Власти призывают обнулить штрафы
Многоразовые маски Heart of Moscow с авангардистским орнаментом
Экологично, безопасно, стильно
Многоразовые маски Heart of Moscow с авангардистским орнаментом Экологично, безопасно, стильно
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Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Это позволит уберечь себя от утечки данных
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов Это позволит уберечь себя от утечки данных
Людей без диплома юриста лишили права выступать защитниками в суде
В гражданские и арбитражные суды допустят только профессиональных адвокатов
Людей без диплома юриста лишили права выступать защитниками в суде В гражданские и арбитражные суды допустят только профессиональных адвокатов
Лучшие антивирусы для Windows и MacOS
Роскачество учитывало защищенность программ и удобство в использовании
Лучшие антивирусы для Windows и MacOS Роскачество учитывало защищенность программ и удобство в использовании
Проверка безопасности аккаунта в Facebook аббревиатурой BFF
Слухи распространились после обвинений соцсети в утечке данных пользователей
Проверка безопасности аккаунта в Facebook аббревиатурой BFF Слухи распространились после обвинений соцсети в утечке данных пользователей
В Совфеде расскажут о риске госпереворота из-за влияния Запада на молодежь
Ожидается, что доклад представят в конце января 2018 года
В Совфеде расскажут о риске госпереворота из-за влияния Запада на молодежь Ожидается, что доклад представят в конце января 2018 года
В России создадут структуру для защиты должников от коллекторов
Для этого также учредят новую должность
В России создадут структуру для защиты должников от коллекторов Для этого также учредят новую должность
Федеральная палата адвокатов пожаловалась на неисполнение новых требований УПК в СИЗО
В апреле в силу вступили новые правила допуска нанятого самим обвиняемым или его семьей адвоката к подзащитному