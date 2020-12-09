Вместо реновации: Сервис с идеями по модернизации типовых домов от бюро «Стрелка»
И инструкция по их воплощению в жизнь
Гостиницу «Пекин» вновь выставили на продажу. Китайская компания ее так и не купила
Стартовая цена лота — 5,6 миллиарда рублей
Суд отменил проведение всех референдумов в Москве 18 марта
Ранее совет депутатов Академического района проголосовал за референдум об ограничении высотности зданий в районе
Дорожные знаки начнут размещать на зданиях и ограждениях
Новые стандарты коснутся обозначения парковок
Фасады гостиницы «Метрополь» в следующем году отреставрируют
Также очистят панно Михаила Врубеля «Принцесса Грёза»
В Музее архитектуры обсудили реставрацию Дома Мельникова
Работы запланированы на 2019-2020 годы
Запретить установку кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия
С инициативой выступило Министерство культуры РФ
Муниципальный депутат — о том, как жители Хамовников заставили управу отказаться от сноса пятиэтажек
Префектура ЦАО подготовит документ, дающий «стопроцентную гарантию» невключения района в программу реновации
В Подсосенском переулке отреставрируют усадьбу конца XVIII века
Это городская усадьба Г. В. Четверикова, Е. Н. Малютина и А. Я. Елагиной
Власти Москвы пообещали сохранить исторические фасады домов в Зарядье (обновлено)
В настоящий момент там идет демонтаж двух корпусов
В Москве откроют экодом Всемирного фонда дикой природы
Здание появится по адресу 1-й Кожевнический переулок, 5, строение 1
Подсветка для столичных центров госуслуг за 17 миллионов рублей
Всего новое оформление получат 118 зданий
Фонд V-A-C покажет на ГЭС-2 проект «Геометрия настоящего»
Проект включает в себя серию инсталляций и перформансов
Центр дизайна Artplay расширил свою территорию
Под управление Artplay попала площадь соседнего завода «Плутон»
Власти Москвы восстановят Дом Верещагиной в центре города
Историческое здание расположено по адресу Средний Трёхгорный переулок, владение 6/20
Власти Москвы восстановят пострадавшую от пожара библиотеку ИНИОН
Площадь здания увеличится на 5 тысяч квадратных метров
Самострой в парке «Фили» снесут в конце августа
Готовящиеся под снос здания строились без утверждённой строительной документации
Здание ресторана «Золотой колос» на ВДНХ отреставрируют
Реконструкция пройдёт в рамках программы приватизации государственного имущества Москвы на 2014–2016 годы
Бывшую усадьбу на Большой Полянке отреставрируют за 22 миллиона рублей
За право льготной аренды усадьбы боролись восемь компаний
Архитектурное сообщество выступило с заявлением по сносу Таганской АТС
Под заявлением о бездействии городских властей подписались архитекторы, историки и эксперты
Дома в Москве украсят портретами исторических личностей
На московских улицах, названных в честь великих людей, появятся их портреты.
Рядом с Домом журналиста построят гостиницу
Шестиэтажная гостиница с подземной автопарковкой появится на месте котлована у Центрального дома журналиста.
На Покровке восстанавливают историческую вывеску булочной
Инициативная группа горожан решила восстановить историческую вывеску булочной на Покровке.
Политехнический музей проведёт ребрендинг
Политехническому музею разработают новый логотип и фирменный стиль.
На подсветку Садового выделили 5 миллиардов рублей
Архитектурная подсветка появится у зданий на Садовом кольце к середине августа.
Мэрия одобрила проект реконструкции Тверской Заставы
На площади Тверская Застава построят автомобильную эстакаду и парковку, а путепровод реконструируют.
Рядом с «Соколом» построят терракотовый бизнес-центр
Многофункциональный комплекс в виде волны спроектировало архитектурное бюро ADM.
Акунин и Лунгин попросили не сносить «дом Болконского»
Писатели, музыканты и режиссеры подписали открытое письмо Сергею Собянину в защиту дома на Воздвиженке.
Торцы зданий приспособят для дополнительного озеленения
Архитекторы и дизайнеры найдут применение глухим торцам зданий в центре города.
Кинотеатр «Форум» реконструируют
Кинотеатр «Форум» реконструируют и вернут в эксплуатацию.
Высотку на «Баррикадной» очистят от краски
Сталинскую высотку на Кудринской площади покрасили в странный цвет.