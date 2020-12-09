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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Галерея Ovcharenko выкупила дом-мастерскую Левитана. Теперь здание отреставрируют
9 декабря 2020

Галерея Ovcharenko выкупила дом-мастерскую Левитана. Теперь здание отреставрируют

Вместо реновации: Сервис с идеями по модернизации типовых домов от бюро «Стрелка»

И инструкция по их воплощению в жизнь

Вместо реновации: Сервис с идеями по модернизации типовых домов от бюро «Стрелка»

Самые уродливые здания Москвы по версии Варламова

В топ-100 большинство объектов из Москвы

Самые уродливые здания Москвы по версии Варламова

Гостиницу «Пекин» вновь выставили на продажу. Китайская компания ее так и не купила

Стартовая цена лота — 5,6 миллиарда рублей

Гостиницу «Пекин» вновь выставили на продажу. Китайская компания ее так и не купила

Суд отменил проведение всех референдумов в Москве 18 марта

Ранее совет депутатов Академического района проголосовал за референдум об ограничении высотности зданий в районе

Суд отменил проведение всех референдумов в Москве 18 марта

Дорожные знаки начнут размещать на зданиях и ограждениях

Новые стандарты коснутся обозначения парковок

Дорожные знаки начнут размещать на зданиях и ограждениях

Фасады гостиницы «Метрополь» в следующем году отреставрируют

Также очистят панно Михаила Врубеля «Принцесса Грёза»

Фасады гостиницы «Метрополь» в следующем году отреставрируют

В программу реновации включили еще 37 домов

Всего программа включает 5 177 зданий

В программу реновации включили еще 37 домов

В Музее архитектуры обсудили реставрацию Дома Мельникова

Работы запланированы на 2019-2020 годы

В Музее архитектуры обсудили реставрацию Дома Мельникова

Запретить установку кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия

С инициативой выступило Министерство культуры РФ

Запретить установку кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия

Муниципальный депутат — о том, как жители Хамовников заставили управу отказаться от сноса пятиэтажек

Префектура ЦАО подготовит документ, дающий «стопроцентную гарантию» невключения района в программу реновации

Муниципальный депутат — о том, как жители Хамовников заставили управу отказаться от сноса пятиэтажек

В Подсосенском переулке отреставрируют усадьбу конца XVIII века

Это городская усадьба Г. В. Четверикова, Е. Н. Малютина и А. Я. Елагиной

В Подсосенском переулке отреставрируют усадьбу конца XVIII века

Власти Москвы пообещали сохранить исторические фасады домов в Зарядье (обновлено)

В настоящий момент там идет демонтаж двух корпусов

Власти Москвы пообещали сохранить исторические фасады домов в Зарядье (обновлено)

В Москве откроют экодом Всемирного фонда дикой природы

Здание появится по адресу 1-й Кожевнический переулок, 5, строение 1

В Москве откроют экодом Всемирного фонда дикой природы

Подсветка для столичных центров госуслуг за 17 миллионов рублей

Всего новое оформление получат 118 зданий

Подсветка для столичных центров госуслуг за 17 миллионов рублей

Фонд V-A-C покажет на ГЭС-2 проект «Геометрия настоящего»

Проект включает в себя серию инсталляций и перформансов

Фонд V-A-C покажет на ГЭС-2 проект «Геометрия настоящего»

Центр дизайна Artplay расширил свою территорию

Под управление Artplay попала площадь соседнего завода «Плутон»

Центр дизайна Artplay расширил свою территорию

Власти Москвы восстановят Дом Верещагиной в центре города

Историческое здание расположено по адресу Средний Трёхгорный переулок, владение 6/20

Власти Москвы восстановят Дом Верещагиной в центре города

Власти Москвы восстановят пострадавшую от пожара библиотеку ИНИОН

Площадь здания увеличится на 5 тысяч квадратных метров

Власти Москвы восстановят пострадавшую от пожара библиотеку ИНИОН

В Большом Козихинском переулке снесут два исторических здания

Речь идёт о домах № 13 и 15

В Большом Козихинском переулке снесут два исторических здания

Самострой в парке «Фили» снесут в конце августа

Готовящиеся под снос здания строились без утверждённой строительной документации

Самострой в парке «Фили» снесут в конце августа

Здание ресторана «Золотой колос» на ВДНХ отреставрируют

Реконструкция пройдёт в рамках программы приватизации государственного имущества Москвы на 2014–2016 годы

Здание ресторана «Золотой колос» на ВДНХ отреставрируют

Бывшую усадьбу на Большой Полянке отреставрируют за 22 миллиона рублей

За право льготной аренды усадьбы боролись восемь компаний

Бывшую усадьбу на Большой Полянке отреставрируют за 22 миллиона рублей

Архитектурное сообщество выступило с заявлением по сносу Таганской АТС

Под заявлением о бездействии городских властей подписались архитекторы, историки и эксперты

Архитектурное сообщество выступило с заявлением по сносу Таганской АТС

Александра Парушина — о сомнительной стройке в Хамовниках Рядом с балетной академией в Хамовниках планируют построить 11-этажную башню. The Village разобрался, кому и зачем это нужно

Александра Парушина — о сомнительной стройке в Хамовниках

Дома в Москве украсят портретами исторических личностей

На московских улицах, названных в честь великих людей, появятся их портреты.

Дома в Москве украсят портретами исторических личностей

Рядом с Домом журналиста построят гостиницу

Шестиэтажная гостиница с подземной автопарковкой появится на месте котлована у Центрального дома журналиста.

Рядом с Домом журналиста построят гостиницу

На Покровке восстанавливают историческую вывеску булочной

Инициативная группа горожан решила восстановить историческую вывеску булочной на Покровке.

На Покровке восстанавливают историческую вывеску булочной

Политехнический музей проведёт ребрендинг

Политехническому музею разработают новый логотип и фирменный стиль.

Политехнический музей проведёт ребрендинг

На подсветку Садового выделили 5 миллиардов рублей

Архитектурная подсветка появится у зданий на Садовом кольце к середине августа.

На подсветку Садового выделили 5 миллиардов рублей

Мэрия одобрила проект реконструкции Тверской Заставы

На площади Тверская Застава построят автомобильную эстакаду и парковку, а путепровод реконструируют.

Мэрия одобрила проект реконструкции Тверской Заставы

Рядом с «Соколом» построят терракотовый бизнес-центр

Многофункциональный комплекс в виде волны спроектировало архитектурное бюро ADM.

Рядом с «Соколом» построят терракотовый бизнес-центр

Акунин и Лунгин попросили не сносить «дом Болконского»

Писатели, музыканты и режиссеры подписали открытое письмо Сергею Собянину в защиту дома на Воздвиженке.

Акунин и Лунгин попросили не сносить «дом Болконского»

Торцы зданий приспособят для дополнительного озеленения

Архитекторы и дизайнеры найдут применение глухим торцам зданий в центре города.

Торцы зданий приспособят для дополнительного озеленения

Кинотеатр «Форум» реконструируют

Кинотеатр «Форум» реконструируют и вернут в эксплуатацию.

Кинотеатр «Форум» реконструируют

Высотку на «Баррикадной» очистят от краски

Сталинскую высотку на Кудринской площади покрасили в странный цвет.

Высотку на «Баррикадной» очистят от краски

Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистике
Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистике The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — о том, как применить идеи бизнес-моделей при проектировании районов.
Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистике

Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистике
The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — о том, как применить идеи бизнес-моделей при проектировании районов.

Архитектурный обзор «Самые нестандартные здания мира» Наша планета-необъятна!! И еще ни одному человеку не удалось,пусть даже путешествуя всю свою жизнь,увидеть все примечательности Земного шара. Каждый день в жизнь воплощаются все новые и новые идеи человеческого разума. И одна из отраслей,что стремительнее всего развивается в 21-м веке - является "Архитектура".

Архитектурный обзор «Самые нестандартные здания мира»