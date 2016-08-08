Вместо реновации: Сервис с идеями по модернизации типовых домов от бюро «Стрелка»
И инструкция по их воплощению в жизнь
Вместо реновации: Сервис с идеями по модернизации типовых домов от бюро «Стрелка» И инструкция по их воплощению в жизнь
Самые уродливые здания Москвы по версии Варламова В топ-100 большинство объектов из Москвы
Гостиницу «Пекин» вновь выставили на продажу. Китайская компания ее так и не купила
Стартовая цена лота — 5,6 миллиарда рублей
Гостиницу «Пекин» вновь выставили на продажу. Китайская компания ее так и не купила Стартовая цена лота — 5,6 миллиарда рублей
Суд отменил проведение всех референдумов в Москве 18 марта
Ранее совет депутатов Академического района проголосовал за референдум об ограничении высотности зданий в районе
Суд отменил проведение всех референдумов в Москве 18 марта Ранее совет депутатов Академического района проголосовал за референдум об ограничении высотности зданий в районе
Дорожные знаки начнут размещать на зданиях и ограждениях
Новые стандарты коснутся обозначения парковок
Дорожные знаки начнут размещать на зданиях и ограждениях Новые стандарты коснутся обозначения парковок
Фасады гостиницы «Метрополь» в следующем году отреставрируют
Также очистят панно Михаила Врубеля «Принцесса Грёза»
Фасады гостиницы «Метрополь» в следующем году отреставрируют Также очистят панно Михаила Врубеля «Принцесса Грёза»
В программу реновации включили еще 37 домов Всего программа включает 5 177 зданий
В Музее архитектуры обсудили реставрацию Дома Мельникова
Работы запланированы на 2019-2020 годы
В Музее архитектуры обсудили реставрацию Дома Мельникова Работы запланированы на 2019-2020 годы
Запретить установку кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия
С инициативой выступило Министерство культуры РФ
Запретить установку кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия С инициативой выступило Министерство культуры РФ
Муниципальный депутат — о том, как жители Хамовников заставили управу отказаться от сноса пятиэтажек
Префектура ЦАО подготовит документ, дающий «стопроцентную гарантию» невключения района в программу реновации
Муниципальный депутат — о том, как жители Хамовников заставили управу отказаться от сноса пятиэтажек Префектура ЦАО подготовит документ, дающий «стопроцентную гарантию» невключения района в программу реновации
В Подсосенском переулке отреставрируют усадьбу конца XVIII века
Это городская усадьба Г. В. Четверикова, Е. Н. Малютина и А. Я. Елагиной
В Подсосенском переулке отреставрируют усадьбу конца XVIII века Это городская усадьба Г. В. Четверикова, Е. Н. Малютина и А. Я. Елагиной
Власти Москвы пообещали сохранить исторические фасады домов в Зарядье (обновлено)
В настоящий момент там идет демонтаж двух корпусов
Власти Москвы пообещали сохранить исторические фасады домов в Зарядье (обновлено) В настоящий момент там идет демонтаж двух корпусов
В Москве откроют экодом Всемирного фонда дикой природы
Здание появится по адресу 1-й Кожевнический переулок, 5, строение 1
В Москве откроют экодом Всемирного фонда дикой природы Здание появится по адресу 1-й Кожевнический переулок, 5, строение 1
Подсветка для столичных центров госуслуг за 17 миллионов рублей
Всего новое оформление получат 118 зданий
Подсветка для столичных центров госуслуг за 17 миллионов рублей Всего новое оформление получат 118 зданий
Фонд V-A-C покажет на ГЭС-2 проект «Геометрия настоящего»
Проект включает в себя серию инсталляций и перформансов
Фонд V-A-C покажет на ГЭС-2 проект «Геометрия настоящего» Проект включает в себя серию инсталляций и перформансов
Центр дизайна Artplay расширил свою территорию
Под управление Artplay попала площадь соседнего завода «Плутон»
Центр дизайна Artplay расширил свою территорию Под управление Artplay попала площадь соседнего завода «Плутон»
Власти Москвы восстановят Дом Верещагиной в центре города
Историческое здание расположено по адресу Средний Трёхгорный переулок, владение 6/20
Власти Москвы восстановят Дом Верещагиной в центре города Историческое здание расположено по адресу Средний Трёхгорный переулок, владение 6/20
Власти Москвы восстановят пострадавшую от пожара библиотеку ИНИОН
Площадь здания увеличится на 5 тысяч квадратных метров
Власти Москвы восстановят пострадавшую от пожара библиотеку ИНИОН Площадь здания увеличится на 5 тысяч квадратных метров
В Большом Козихинском переулке снесут два исторических здания Речь идёт о домах № 13 и 15
Самострой в парке «Фили» снесут в конце августа
Готовящиеся под снос здания строились без утверждённой строительной документации