Ссылка дня: Подкаст «Женский срок» от исследовательницы женской тюрьмы, сотрудницы «ОВД-Инфо» и журналисток «Медиазоны»
Как женщины в России борются с насилием 25 ноября — День борьбы против насилия в отношении женщин
Коллекция Reebok Unapologetically You, посвященная женщине в современном мире
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес
А также что пугает женщин в своем деле
Жители каких городов видят мэром своего города женщину
Наиболее готовы к такому раскладу москвичи
Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей
Мизулина взялась за укрепление института семьи
У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин
При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом
Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела
Женское тело — не порнография
Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях
Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации
Сколько россиян задумались о разводе из-за карантина
А сколько в самоизоляции поняли, что живут с лучшим человеком в мире
Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда
«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине
Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги
Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями
Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары
Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина
И что в дела семьи никто не должен вмешиваться
Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции
Бесплатные уроки с экспертами будут идти два раза в неделю
«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия в условиях карантина
Юридическая помощь оказывается бесплатно
«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»
Почему России нужен закон о домашнем насилии и как в стране замалчивают эту проблему
«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си»
В главной роли основательница Kinky Russia
Сколько руководителей российских компаний — женщины
Чем крупнее компании, тем меньше женщин у них в управлении
«Фланерка»: Как в Москве проходят экскурсии только о женщинах
Сходили на прогулку о выдающихся москвичках
В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно»
Акция за равные права и против сексизма
Протоиерей РПЦ — об отношении к женщинам в гражданском браке как к «бесплатным проституткам»
По мнению представителя церкви, мужчины не воспринимают их как жен
В ЗИЛе пройдет благотворительный аукцион книг, написанных женщинами о женщинах
Гостей также ждет викторина и эксклюзивный мерч
Burning Hut — познавательное издание для женщин от команды «Лайфхакера»
Создатели обещают говорить о правах женщин и мотивировать их
Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии
Статьи и интервью со специалистами о заболевании
Барабанщик стучит по телам девушек. Это ролик Анны Довгалюк о домашнем насилии
Ранее активистка провела акцию «Раздвинул ноги? Получи!», направленную против мэнспрединга
Сколько руководителей в российских компаниях — женщины
В мировом рейтинге Россия заняла 39-е место — между Бразилией и Каймановыми островами
Любовь Соболь вошла в сотню самых влиятельных женщин года по версии BBC
Она оказалась единственной россиянкой в списке
Росстат: Дефицит мужчин наблюдается во всех регионах России, кроме одного
К 2036 году преобладание женщин сохранится
«Аэрофлот» пересчитал количество женщин-пилотов после попадания в антирейтинг Bloomberg (обновлено)
В антирейтинг попала и лучшая авиакомпания мира
На концерте в поддержку сестер Хачатурян выступит Pussy Riot (обновлено)
Собранные деньги пойдут на помощь девушкам
Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)
Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой
Россиянкам разрешили занимать более 300 новых должностей (обновлено)
Теперь женщины смогут стать машинистами или водителями грузовиков
ФСИН представила спецавтомобили для инвалидов и женщин с детьми
На них могут возить в больницы и на меропрития
Футболки Aizel в поддержку проекта «Я женщина. Я могу»
Цель проекта — поддержать женщин, которые попали в сложную жизненную ситуацию
В Москве пройдет фестиваль «Женщины. Инвалидность. Феминизм» с лекциями и медитацией
Мероприятия продлятся три дня
Активистки раздали на улицах Москвы слепки сосков женщин, переживших насилие
В акции приняли участие Катрин Ненашева, Саша Старость и Полина Андреевна
Сколько россияне тратят на подарки к 8 Марта
Чаще всего дарят парфюмерию, косметику и бытовую технику
Некоторые музеи 8 Марта сделают вход для женщин бесплатным
Среди них — Эрмитаж, Третьяковка и музей Востока
Кооператив «Черный» выпустит зерновой кофе в поддержку женщин
Пачка стоит 900 рублей, 120 из них пойдут на благотворительность
Сколько составляет разница в зарплатах мужчин и женщин
Причина в том, что женщины якобы не достигают такого же уровня образования и карьерного роста
Страны мира, достигшие гендерного равенства
Всемирный банк проанализировал права женщин в 187 странах
Manizha выпустила клип и приложение в поддержку жертв домашнего насилия
Женщины могут воспользоваться кнопкой помощи и отправить близким свою геолокацию
Власти подтвердили наличие услуги «женского обрезания» в московской клинике
Росздравнадзор обнаружил и другие грубые нарушения в центре «Бест клиник»
Проект против домашнего насилия Project 911
На сайте есть кино о домашнем насилии и тест, который поможет определить вероятность насилия для женщины