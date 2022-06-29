Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ссылка дня: Подкаст «Женский срок» от исследовательницы женской тюрьмы, сотрудницы «ОВД-Инфо» и журналисток «Медиазоны»

Ссылка дня: Подкаст «Женский срок» от исследовательницы женской тюрьмы, сотрудницы «ОВД-Инфо» и журналисток «Медиазоны»

Социальный проект о женщинах в тюрьме «На живое»
Ссылка дня
29 июня 2022

Социальный проект о женщинах в тюрьме «На живое»

29 октября 2021

В Москве откроются первые курсы программирования для женщин

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и другие самые богатые россиянки
Рейтинг
25 августа 2021

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и другие самые богатые россиянки

В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль современных режиссерок
13 июля 2021

В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль современных режиссерок

Как женщины в России борются с насилием
Как женщины в России борются с насилием 25 ноября — День борьбы против насилия в отношении женщин
Как женщины в России борются с насилием

Как женщины в России борются с насилием
25 ноября — День борьбы против насилия в отношении женщин

Опрос
24 ноября 2020

Компании, возглавляемые женщинами, сильнее других пострадали от пандемии

Опрос
22 ноября 2020

Больше трети женщин, потерявших работу в пандемию, так и не нашли ее

Коллекция Reebok Unapologetically You, посвященная женщине в современном мире
Товар дня
1 августа 2020

Коллекция Reebok Unapologetically You, посвященная женщине в современном мире

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес

А также что пугает женщин в своем деле

Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес

Жители каких городов видят мэром своего города женщину

Наиболее готовы к такому раскладу москвичи

Жители каких городов видят мэром своего города женщину

Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей

Мизулина взялась за укрепление института семьи

Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин

При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин

Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела

Женское тело — не порнография

Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела

Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях

Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации

Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях

Сколько россиян задумались о разводе из-за карантина

А сколько в самоизоляции поняли, что живут с лучшим человеком в мире

Сколько россиян задумались о разводе из-за карантина

Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда

«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»

Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят

Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине

Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги

Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями

Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями

Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина

И что в дела семьи никто не должен вмешиваться

Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина

Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции

Бесплатные уроки с экспертами будут идти два раза в неделю

Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции

«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия в условиях карантина

Юридическая помощь оказывается бесплатно

«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия в условиях карантина

Always запустили кампанию «Месячные #ЭтоНеСтыдно»

Бренд призывает говорить на эту тему

Always запустили кампанию «Месячные #ЭтоНеСтыдно»

«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»

Почему России нужен закон о домашнем насилии и как в стране замалчивают эту проблему

«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»

«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си»

В главной роли основательница Kinky Russia

«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си»

Сколько руководителей российских компаний — женщины

Чем крупнее компании, тем меньше женщин у них в управлении

Сколько руководителей российских компаний — женщины

«Фланерка»: Как в Москве проходят экскурсии только о женщинах
«Фланерка»: Как в Москве проходят экскурсии только о женщинах Сходили на прогулку о выдающихся москвичках
«Фланерка»: Как в Москве проходят экскурсии только о женщинах

«Фланерка»: Как в Москве проходят экскурсии только о женщинах
Сходили на прогулку о выдающихся москвичках

В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно»

Акция за равные права и против сексизма

В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно»

Протоиерей РПЦ — об отношении к женщинам в гражданском браке как к «бесплатным проституткам»

По мнению представителя церкви, мужчины не воспринимают их как жен

Протоиерей РПЦ — об отношении к женщинам в гражданском браке как к «бесплатным проституткам»

Скольким жертвам домашнего насилия не помогла полиция

Почти всем

Скольким жертвам домашнего насилия не помогла полиция

В ЗИЛе пройдет благотворительный аукцион книг, написанных женщинами о женщинах

Гостей также ждет викторина и эксклюзивный мерч

В ЗИЛе пройдет благотворительный аукцион книг, написанных женщинами о женщинах

Burning Hut — познавательное издание для женщин от команды «Лайфхакера»

Создатели обещают говорить о правах женщин и мотивировать их

Burning Hut — познавательное издание для женщин от команды «Лайфхакера»

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Статьи и интервью со специалистами о заболевании

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Самые популярные имена в России

И как новорожденных называют реже всего

Самые популярные имена в России

Барабанщик стучит по телам девушек. Это ролик Анны Довгалюк о домашнем насилии

Ранее активистка провела акцию «Раздвинул ноги? Получи!», направленную против мэнспрединга

Барабанщик стучит по телам девушек. Это ролик Анны Довгалюк о домашнем насилии

Сколько руководителей в российских компаниях — женщины

В мировом рейтинге Россия заняла 39-е место — между Бразилией и Каймановыми островами

Сколько руководителей в российских компаниях — женщины

Любовь Соболь вошла в сотню самых влиятельных женщин года по версии BBC

Она оказалась единственной россиянкой в списке

Любовь Соболь вошла в сотню самых влиятельных женщин года по версии BBC

Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
ПРОМО
Правило трех звонков: Как перестать опаздывать И зависит ли пунктуальность от пола
Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
ПРОМО

Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
И зависит ли пунктуальность от пола

Россиянки стали позже выходить замуж

У мужчин ничего не изменилось

Россиянки стали позже выходить замуж

Росстат: Дефицит мужчин наблюдается во всех регионах России, кроме одного

К 2036 году преобладание женщин сохранится

Росстат: Дефицит мужчин наблюдается во всех регионах России, кроме одного

«Аэрофлот» пересчитал количество женщин-пилотов после попадания в антирейтинг Bloomberg (обновлено)

В антирейтинг попала и лучшая авиакомпания мира

«Аэрофлот» пересчитал количество женщин-пилотов после попадания в антирейтинг Bloomberg (обновлено)

На концерте в поддержку сестер Хачатурян выступит Pussy Riot (обновлено)

Собранные деньги пойдут на помощь девушкам

На концерте в поддержку сестер Хачатурян выступит Pussy Riot (обновлено)

Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)

Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой

Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)

Россиянкам разрешили занимать более 300 новых должностей (обновлено)

Теперь женщины смогут стать машинистами или водителями грузовиков

Россиянкам разрешили занимать более 300 новых должностей (обновлено)

ФСИН представила спецавтомобили для инвалидов и женщин с детьми

На них могут возить в больницы и на меропрития

ФСИН представила спецавтомобили для инвалидов и женщин с детьми

Футболки Aizel в поддержку проекта «Я женщина. Я могу»

Цель проекта — поддержать женщин, которые попали в сложную жизненную ситуацию

Футболки Aizel в поддержку проекта «Я женщина. Я могу»

В Москве пройдет фестиваль «Женщины. Инвалидность. Феминизм» с лекциями и медитацией

Мероприятия продлятся три дня

В Москве пройдет фестиваль «Женщины. Инвалидность. Феминизм» с лекциями и медитацией

Активистки раздали на улицах Москвы слепки сосков женщин, переживших насилие

В акции приняли участие Катрин Ненашева, Саша Старость и Полина Андреевна

Активистки раздали на улицах Москвы слепки сосков женщин, переживших насилие

Сколько россияне тратят на подарки к 8 Марта

Чаще всего дарят парфюмерию, косметику и бытовую технику

Сколько россияне тратят на подарки к 8 Марта

Самые безопасные направления для одиноких путешественниц

На первом месте оказалась Россия

Самые безопасные направления для одиноких путешественниц

Некоторые музеи 8 Марта сделают вход для женщин бесплатным

Среди них — Эрмитаж, Третьяковка и музей Востока

Некоторые музеи 8 Марта сделают вход для женщин бесплатным

Кооператив «Черный» выпустит зерновой кофе в поддержку женщин

Пачка стоит 900 рублей, 120 из них пойдут на благотворительность

Кооператив «Черный» выпустит зерновой кофе в поддержку женщин

Сколько составляет разница в зарплатах мужчин и женщин

Причина в том, что женщины якобы не достигают такого же уровня образования и карьерного роста

Сколько составляет разница в зарплатах мужчин и женщин

Страны мира, достигшие гендерного равенства

Всемирный банк проанализировал права женщин в 187 странах

Страны мира, достигшие гендерного равенства

Manizha выпустила клип и приложение в поддержку жертв домашнего насилия

Женщины могут воспользоваться кнопкой помощи и отправить близким свою геолокацию

Manizha выпустила клип и приложение в поддержку жертв домашнего насилия

Россиянки стали рожать первого ребенка позже

Граница сместилась почти на 10 лет

Россиянки стали рожать первого ребенка позже

Власти подтвердили наличие услуги «женского обрезания» в московской клинике

Росздравнадзор обнаружил и другие грубые нарушения в центре «Бест клиник»

Власти подтвердили наличие услуги «женского обрезания» в московской клинике

Проект против домашнего насилия Project 911

На сайте есть кино о домашнем насилии и тест, который поможет определить вероятность насилия для женщины

Проект против домашнего насилия Project 911

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ