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Как женщины в России борются с насилием
Как женщины в России борются с насилием 25 ноября — День борьбы против насилия в отношении женщин
Как женщины в России борются с насилием

Как женщины в России борются с насилием
25 ноября — День борьбы против насилия в отношении женщин

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес

А также что пугает женщин в своем деле

Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес
А также что пугает женщин в своем деле

Жители каких городов видят мэром своего города женщину

Наиболее готовы к такому раскладу москвичи

Жители каких городов видят мэром своего города женщину
Наиболее готовы к такому раскладу москвичи

Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей

Мизулина взялась за укрепление института семьи

Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей
Мизулина взялась за укрепление института семьи

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин

При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин
При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом

Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела

Женское тело — не порнография

Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела
Женское тело — не порнография

Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях

Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации

Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях
Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации

Сколько россиян задумались о разводе из-за карантина

А сколько в самоизоляции поняли, что живут с лучшим человеком в мире

Сколько россиян задумались о разводе из-за карантина
А сколько в самоизоляции поняли, что живут с лучшим человеком в мире

Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда

«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»

Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда
«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят

Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине

Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги

Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине
Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями

Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями
Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары

Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина

И что в дела семьи никто не должен вмешиваться

Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина
И что в дела семьи никто не должен вмешиваться

Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции

Бесплатные уроки с экспертами будут идти два раза в неделю

Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции
Бесплатные уроки с экспертами будут идти два раза в неделю

«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия в условиях карантина

Юридическая помощь оказывается бесплатно

«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия в условиях карантина
Юридическая помощь оказывается бесплатно

Always запустили кампанию «Месячные #ЭтоНеСтыдно»

Бренд призывает говорить на эту тему

Always запустили кампанию «Месячные #ЭтоНеСтыдно»
Бренд призывает говорить на эту тему

«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»

Почему России нужен закон о домашнем насилии и как в стране замалчивают эту проблему

«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»
Почему России нужен закон о домашнем насилии и как в стране замалчивают эту проблему

«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си»

В главной роли основательница Kinky Russia

«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си»
В главной роли основательница Kinky Russia

Сколько руководителей российских компаний — женщины

Чем крупнее компании, тем меньше женщин у них в управлении

Сколько руководителей российских компаний — женщины
Чем крупнее компании, тем меньше женщин у них в управлении

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