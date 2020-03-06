Как женщины в России борются с насилием 25 ноября — День борьбы против насилия в отношении женщин
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток» Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес
А также что пугает женщин в своем деле
Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес А также что пугает женщин в своем деле
Жители каких городов видят мэром своего города женщину
Наиболее готовы к такому раскладу москвичи
Жители каких городов видят мэром своего города женщину Наиболее готовы к такому раскладу москвичи
Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей
Мизулина взялась за укрепление института семьи
Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей Мизулина взялась за укрепление института семьи
У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин
При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом
У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом
Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела
Женское тело — не порнография
Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела Женское тело — не порнография
Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях
Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации
Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации
Сколько россиян задумались о разводе из-за карантина
А сколько в самоизоляции поняли, что живут с лучшим человеком в мире
Сколько россиян задумались о разводе из-за карантина А сколько в самоизоляции поняли, что живут с лучшим человеком в мире
Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда
«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»
Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда «Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине
Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги
Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги
Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями
Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары
Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары
Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина
И что в дела семьи никто не должен вмешиваться
Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина И что в дела семьи никто не должен вмешиваться
Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции
Бесплатные уроки с экспертами будут идти два раза в неделю
Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции Бесплатные уроки с экспертами будут идти два раза в неделю
«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия в условиях карантина
Юридическая помощь оказывается бесплатно
«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия в условиях карантина Юридическая помощь оказывается бесплатно
Always запустили кампанию «Месячные #ЭтоНеСтыдно» Бренд призывает говорить на эту тему
«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»
Почему России нужен закон о домашнем насилии и как в стране замалчивают эту проблему
«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна» Почему России нужен закон о домашнем насилии и как в стране замалчивают эту проблему
«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си»
В главной роли основательница Kinky Russia