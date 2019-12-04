Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет
И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса
Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса
В Москву придет весна Мороз сменится плюсовыми значениями
В начале февраля в Москву придет «морозище»
После аномально теплого января приготовьтесь мерзнуть
В начале февраля в Москву придет «морозище» После аномально теплого января приготовьтесь мерзнуть
В Центральной России пробудились клещи Пора заправлять брюки
Сколько часов светило солнце в декабре (меньше, чем могло бы) Надеемся на солнечный январь
Зачем дороги посыпают реагентами, когда нет снега? Отвечает ГБУ «Автомобильные дороги»
Москву ждет еврозима. Настоящих морозов так и не будет Снега прибавится, но чуть-чуть
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде Сейчас в городе на 10 градусов теплее нормы
Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей
Этот декабрь стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе
Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей Этот декабрь стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе
Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря
До 70 % на одежду 12Storeez Максимальные скидки будут в конце января
«Желтый» уровень погодной опасности продлится до вторника из-за снега, гололедицы и ветра
В городе по-прежнему будет тепло
«Желтый» уровень погодной опасности продлится до вторника из-за снега, гололедицы и ветра В городе по-прежнему будет тепло
«Со снегом проблемы»: Москвичам пообещали по-осеннему теплую неделю
Снега на грядущей неделе не предвидится
«Со снегом проблемы»: Москвичам пообещали по-осеннему теплую неделю Снега на грядущей неделе не предвидится
На ВДНХ пройдут бесплатные занятия по фотографии, архитектуре и психологии танца
Можно будет узнать о феномене селфи-снимков и влиянии творчества на психику
На ВДНХ пройдут бесплатные занятия по фотографии, архитектуре и психологии танца Можно будет узнать о феномене селфи-снимков и влиянии творчества на психику
Зимняя музыка для главных парков Москвы
Треки малоизвестных исполнителей выбрали сотрудники «Яндекс.Музыки»