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Дарить нельзя оставить: 10 зимних вещей, которые станут отличным подарком
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Дарить нельзя оставить: 10 зимних вещей, которые станут отличным подарком И которые вам захочется иметь у себя
Дарить нельзя оставить: 10 зимних вещей, которые станут отличным подарком
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Дарить нельзя оставить: 10 зимних вещей, которые станут отличным подарком
И которые вам захочется иметь у себя

Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет

И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса

Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет
И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса

В Москву придет весна

Мороз сменится плюсовыми значениями

В Москву придет весна
Мороз сменится плюсовыми значениями

В начале февраля в Москву придет «морозище»

После аномально теплого января приготовьтесь мерзнуть

В начале февраля в Москву придет «морозище»
После аномально теплого января приготовьтесь мерзнуть

В Центральной России пробудились клещи

Пора заправлять брюки

В Центральной России пробудились клещи
Пора заправлять брюки

Сколько часов светило солнце в декабре (меньше, чем могло бы)

Надеемся на солнечный январь

Сколько часов светило солнце в декабре (меньше, чем могло бы)
Надеемся на солнечный январь

Зачем дороги посыпают реагентами, когда нет снега?

Отвечает ГБУ «Автомобильные дороги»

Зачем дороги посыпают реагентами, когда нет снега?
Отвечает ГБУ «Автомобильные дороги»

Москву ждет еврозима. Настоящих морозов так и не будет

Снега прибавится, но чуть-чуть

Москву ждет еврозима. Настоящих морозов так и не будет
Снега прибавится, но чуть-чуть

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

Сейчас в городе на 10 градусов теплее нормы

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде
Сейчас в городе на 10 градусов теплее нормы

Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей

Этот декабрь стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе

Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей
Этот декабрь стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе

Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village
Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря
Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village

Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village
Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря

До 70 % на одежду 12Storeez

Максимальные скидки будут в конце января

До 70 % на одежду 12Storeez
Максимальные скидки будут в конце января

«Желтый» уровень погодной опасности продлится до вторника из-за снега, гололедицы и ветра

В городе по-прежнему будет тепло

«Желтый» уровень погодной опасности продлится до вторника из-за снега, гололедицы и ветра
В городе по-прежнему будет тепло

Зима в горах: Преимущества путешествия на арендованном автомобиле
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Зима в горах: Преимущества путешествия на арендованном автомобиле Как не сидеть на месте и увидеть больше
Зима в горах: Преимущества путешествия на арендованном автомобиле
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Зима в горах: Преимущества путешествия на арендованном автомобиле
Как не сидеть на месте и увидеть больше

«Со снегом проблемы»: Москвичам пообещали по-осеннему теплую неделю

Снега на грядущей неделе не предвидится

«Со снегом проблемы»: Москвичам пообещали по-осеннему теплую неделю
Снега на грядущей неделе не предвидится

10 функциональных горнолыжных вещей для детей и подростков
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10 функциональных горнолыжных вещей для детей и подростков Гид по одежде, которая задержится в гардеробе ребенка надолго
10 функциональных горнолыжных вещей для детей и подростков
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10 функциональных горнолыжных вещей для детей и подростков
Гид по одежде, которая задержится в гардеробе ребенка надолго

Как пуховик стал универсальной зимней одеждой
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Как пуховик стал универсальной зимней одеждой И почему в нем можно пойти и на каток, и на вечеринку
Как пуховик стал универсальной зимней одеждой
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Как пуховик стал универсальной зимней одеждой
И почему в нем можно пойти и на каток, и на вечеринку

На ВДНХ пройдут бесплатные занятия по фотографии, архитектуре и психологии танца

Можно будет узнать о феномене селфи-снимков и влиянии творчества на психику

На ВДНХ пройдут бесплатные занятия по фотографии, архитектуре и психологии танца
Можно будет узнать о феномене селфи-снимков и влиянии творчества на психику

Зимняя музыка для главных парков Москвы

Треки малоизвестных исполнителей выбрали сотрудники «Яндекс.Музыки»

Зимняя музыка для главных парков Москвы
Треки малоизвестных исполнителей выбрали сотрудники «Яндекс.Музыки»

В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица

Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»

В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица
Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»

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