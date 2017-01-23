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На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься

Они сделаны в виде животных и подойдут как для взрослых, так и для детей

На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься
Они сделаны в виде животных и подойдут как для взрослых, так и для детей

Олимпийские чемпионы научат керлингу и биатлону в парке Горького

Гостей приглашают покататься на лыжах и коньках, научиться керлингу и биатлону

Олимпийские чемпионы научат керлингу и биатлону в парке Горького
Гостей приглашают покататься на лыжах и коньках, научиться керлингу и биатлону

ВДНХ объявила зимнюю образовательную программу

Гостей ждут лекции по истории искусств, экологии, психологии, а также концерты, спектакли

ВДНХ объявила зимнюю образовательную программу
Гостей ждут лекции по истории искусств, экологии, психологии, а также концерты, спектакли

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона

Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона
Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках

Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября

В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»

Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября
В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»

На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка

Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу

На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка
Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу

На катке ВДНХ пройдет благотворительный день для подопечных фондов и хосписов

Гости смогут сделать пожертвование и покататься с подопечными фондов

На катке ВДНХ пройдет благотворительный день для подопечных фондов и хосписов
Гости смогут сделать пожертвование и покататься с подопечными фондов

В «Сокольниках» появятся бесплатный средневековый тир и катапульта

Пострелять можно по субботам до конца месяца

В «Сокольниках» появятся бесплатный средневековый тир и катапульта
Пострелять можно по субботам до конца месяца

Счастливые часы: Как провести свободное время с выгодой
СПЕЦПРОЕКТ
Счастливые часы: Как провести свободное время с выгодой Блошиный рынок, йога, бранч по-грузински и восемь других занятий
Счастливые часы: Как провести свободное время с выгодой
СПЕЦПРОЕКТ

Счастливые часы: Как провести свободное время с выгодой
Блошиный рынок, йога, бранч по-грузински и восемь других занятий

На фестивале «Путешествие в Рождество» научат фристайлу, зиплайну и левитации

Всего на площадках праздника разместят 12 спортивных объектов

На фестивале «Путешествие в Рождество» научат фристайлу, зиплайну и левитации
Всего на площадках праздника разместят 12 спортивных объектов

Открытие стереокатка в парке Горького

Стереочеловечки, неон и иллюзии — собрали лучшие фотографии из соцсетей

Открытие стереокатка в парке Горького
Стереочеловечки, неон и иллюзии — собрали лучшие фотографии из соцсетей

Пользователи портала «Активный гражданин» составят новогоднюю программу в парках

Также москвичи смогут оставить свои предложения

Пользователи портала «Активный гражданин» составят новогоднюю программу в парках
Также москвичи смогут оставить свои предложения

Объявлена дата открытия катков

В столице заработают катки с искусственным и естественным льдом

Объявлена дата открытия катков
В столице заработают катки с искусственным и естественным льдом

Каток на ВДНХ закрылся

Он проработал 94 дня

Каток на ВДНХ закрылся
Он проработал 94 дня

В парке Горького 12 марта закроется каток

Он работал с 17 ноября

В парке Горького 12 марта закроется каток
Он работал с 17 ноября

В московских парках 1 марта пройдет акция «Ночь на катке»

Вход на катки сделают бесплатным

В московских парках 1 марта пройдет акция «Ночь на катке»
Вход на катки сделают бесплатным

Московский зоопарк покажет зооспектакль и проведет квесты в свой день рождения

Зоопарку исполняется 153 года

Московский зоопарк покажет зооспектакль и проведет квесты в свой день рождения
Зоопарку исполняется 153 года

На катке в парке Горького пройдет праздник сотрудников МЧС

Одетые в форму работники ведомства будут кататься на коньках

На катке в парке Горького пройдет праздник сотрудников МЧС
Одетые в форму работники ведомства будут кататься на коньках

В Москве 11 февраля пройдет всероссийская гонка «Лыжня России»

Гонка состоится во всех округах города

В Москве 11 февраля пройдет всероссийская гонка «Лыжня России»
Гонка состоится во всех округах города

В Московском зоопарке в День студента проведут тематический квест

Задания разместят в конвертах, которые спрячут на территории зоопарка

В Московском зоопарке в День студента проведут тематический квест
Задания разместят в конвертах, которые спрячут на территории зоопарка

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