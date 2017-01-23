На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься
Они сделаны в виде животных и подойдут как для взрослых, так и для детей
На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься Они сделаны в виде животных и подойдут как для взрослых, так и для детей
Олимпийские чемпионы научат керлингу и биатлону в парке Горького
Гостей приглашают покататься на лыжах и коньках, научиться керлингу и биатлону
Олимпийские чемпионы научат керлингу и биатлону в парке Горького Гостей приглашают покататься на лыжах и коньках, научиться керлингу и биатлону
ВДНХ объявила зимнюю образовательную программу
Гостей ждут лекции по истории искусств, экологии, психологии, а также концерты, спектакли
ВДНХ объявила зимнюю образовательную программу Гостей ждут лекции по истории искусств, экологии, психологии, а также концерты, спектакли
Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона
Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках
Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках
Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября
В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»
Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»
На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка
Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу
На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу
На катке ВДНХ пройдет благотворительный день для подопечных фондов и хосписов
Гости смогут сделать пожертвование и покататься с подопечными фондов
На катке ВДНХ пройдет благотворительный день для подопечных фондов и хосписов Гости смогут сделать пожертвование и покататься с подопечными фондов
В «Сокольниках» появятся бесплатный средневековый тир и катапульта
Пострелять можно по субботам до конца месяца
В «Сокольниках» появятся бесплатный средневековый тир и катапульта Пострелять можно по субботам до конца месяца
На фестивале «Путешествие в Рождество» научат фристайлу, зиплайну и левитации
Всего на площадках праздника разместят 12 спортивных объектов
На фестивале «Путешествие в Рождество» научат фристайлу, зиплайну и левитации Всего на площадках праздника разместят 12 спортивных объектов
Открытие стереокатка в парке Горького
Стереочеловечки, неон и иллюзии — собрали лучшие фотографии из соцсетей
Открытие стереокатка в парке Горького Стереочеловечки, неон и иллюзии — собрали лучшие фотографии из соцсетей
Пользователи портала «Активный гражданин» составят новогоднюю программу в парках
Также москвичи смогут оставить свои предложения
Пользователи портала «Активный гражданин» составят новогоднюю программу в парках Также москвичи смогут оставить свои предложения
Объявлена дата открытия катков
В столице заработают катки с искусственным и естественным льдом
Объявлена дата открытия катков В столице заработают катки с искусственным и естественным льдом
Каток на ВДНХ закрылся Он проработал 94 дня
В парке Горького 12 марта закроется каток Он работал с 17 ноября
В московских парках 1 марта пройдет акция «Ночь на катке» Вход на катки сделают бесплатным
Московский зоопарк покажет зооспектакль и проведет квесты в свой день рождения
Зоопарку исполняется 153 года
Московский зоопарк покажет зооспектакль и проведет квесты в свой день рождения Зоопарку исполняется 153 года
На катке в парке Горького пройдет праздник сотрудников МЧС
Одетые в форму работники ведомства будут кататься на коньках
На катке в парке Горького пройдет праздник сотрудников МЧС Одетые в форму работники ведомства будут кататься на коньках
В Москве 11 февраля пройдет всероссийская гонка «Лыжня России»
Гонка состоится во всех округах города