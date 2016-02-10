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Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото
Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото Как это сделали в Норвегии
Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото

Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото
Как это сделали в Норвегии

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Лучший снимок сделал парень из Петербурга

Лучшие фотографии, снятые на айфон

TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником
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TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником И на каких трендах стоит играть прямо сейчас
TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником
СПЕЦПРОЕКТ

TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником
И на каких трендах стоит играть прямо сейчас

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов

Система также поможет найти семью неизвестных солдат

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов

Как выглядят люди в самоизоляции

Как выглядят люди в самоизоляции«Это я»

Как выглядят люди в самоизоляции

Как выглядят люди в самоизоляции
«Это я»

В ЗИЛе пройдет фотовыставка про жизнь за пределами центра Москвы

Трогательное Чертаново глазами австрийских фотографов

В ЗИЛе пройдет фотовыставка про жизнь за пределами центра Москвы

TechRadar: Instagram начал скрывать отфотошопленные снимки

Так социальная сеть собирается бороться с фейками

TechRadar: Instagram начал скрывать отфотошопленные снимки

Adobe представила бесплатное приложение, которое редактирует снимки с помощью нейросети

Искусственный интеллект сможет изменить не только цвет, но и композицию кадра

Adobe представила бесплатное приложение, которое редактирует снимки с помощью нейросети

SearchFace — аналог FindFace с поиском пользователей «ВКонтакте» по фотографии

Сервис обнаружили на «Хабрахабре» и «Дваче»

SearchFace — аналог FindFace с поиском пользователей «ВКонтакте» по фотографии

Пользователи соцсетей — о «странной» совместной фотографии Собянина и Голиковой

Кадр сравнили с мемами и сценами из популярных фильмов

Пользователи соцсетей — о «странной» совместной фотографии Собянина и Голиковой

Вайны и бьюти на языке жестов
Вайны и бьюти на языке жестов 7 блогов, которые смогли привлечь внимание без слов
Вайны и бьюти на языке жестов

Вайны и бьюти на языке жестов
7 блогов, которые смогли привлечь внимание без слов

«Гигарама» Москвы с динамикой городских изменений

На детальной карте столицы можно посмотреть, какого цвета домик для уточек на Патриарших прудах

«Гигарама» Москвы с динамикой городских изменений

Футбольные болельщики из разных стран на улицах Москвы

Речевки, плакаты и яркая экипировка иностранных фанатов на столичных улицах

Футбольные болельщики из разных стран на улицах Москвы

«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах
«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах И все ли способны расстаться со смартфоном хотя бы на пару часов
«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах

«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах
И все ли способны расстаться со смартфоном хотя бы на пару часов

Жители улиц в инстаграме «Сука-жизнь»
Жители улиц в инстаграме «Сука-жизнь» Если вы устали от красивых завтраков и фитоняшек
Жители улиц в инстаграме «Сука-жизнь»

Жители улиц в инстаграме «Сука-жизнь»
Если вы устали от красивых завтраков и фитоняшек

Цветущее Разбитое сердце в «Аптекарском огороде»

О цветах в форме сердца расскажут на обзорных экскурсиях в саду

Цветущее Разбитое сердце в «Аптекарском огороде»

Москва без света в «Час Земли»

Снимки темных зданий и москвичей при свечах

Москва без света в «Час Земли»

Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея
Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея

Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Яндекс» закрыл бесплатный хостинг «Фотки»

Фотографии будут храниться в специальной папке на «Яндекс.Диск», которая не будет занимать места в облаке

«Яндекс» закрыл бесплатный хостинг «Фотки»

Углы инста-фотографа Евгения Иванова
Углы инста-фотографа Евгения Иванова Как получить внимание мирового бренда, снимая углы в метро и на памятниках
Углы инста-фотографа Евгения Иванова

Углы инста-фотографа Евгения Иванова
Как получить внимание мирового бренда, снимая углы в метро и на памятниках

В Москве пройдет выставка финалистов конкурса фотографии Prix Pictet

Там представят работы 12 финалистов из семи стран

В Москве пройдет выставка финалистов конкурса фотографии Prix Pictet

Новогодняя иллюминация в Москве

The Village собрал из Instagram фото украшенной к Новому году столицы

Новогодняя иллюминация в Москве

«Яндекс.Диск» предоставил неограниченное хранилище для фото и видео

Приложение позволяет отказаться от хранения файлов в памяти устройства

«Яндекс.Диск» предоставил неограниченное хранилище для фото и видео

Самые популярные города по версии Instagram

Соцсеть посчитала, в каких городах пользователи выкладывают больше фотографий

Самые популярные города по версии Instagram

В Музее русского искусства покажут редкие фотографии императорской семьи

Снимки предоставлены из частной коллекции

В Музее русского искусства покажут редкие фотографии императорской семьи

Как прошел фестиваль Flow в Хельсинки
Как прошел фестиваль Flow в Хельсинки Ураган, Лана Дель Рей, 360-градусная сцена и многое другое
Как прошел фестиваль Flow в Хельсинки

Как прошел фестиваль Flow в Хельсинки
Ураган, Лана Дель Рей, 360-градусная сцена и многое другое

На «Флаконе» 5 августа состоится творческая встреча «Стереофотография: феномен 3D-фото»

По итогам встречи каждому участнику предложат сделать собственные стереоработы

На «Флаконе» 5 августа состоится творческая встреча «Стереофотография: феномен 3D-фото»

В пяти парках столицы 11 июля откроется фотовыставка «Заповедники России»

На ней представят работы 11 фотографов

В пяти парках столицы 11 июля откроется фотовыставка «Заповедники России»

Как устроен самый маленький в мире странствующий цирк
Как устроен самый маленький в мире странствующий цирк Актриса Circus Giroldon — о свободе, путешествиях и дураках
Как устроен самый маленький в мире странствующий цирк

Как устроен самый маленький в мире странствующий цирк
Актриса Circus Giroldon — о свободе, путешествиях и дураках

На ВДНХ открывается сезон «Фотосред» журфака МГУ

Вход на лекции — бесплатный

На ВДНХ открывается сезон «Фотосред» журфака МГУ

Во дворе Музея Москвы пройдет майский блошиный рынок

Темой рынка станет советское фотоискусство

Во дворе Музея Москвы пройдет майский блошиный рынок

Без цензуры: Как фотокниги стали территорией свободы
Без цензуры: Как фотокниги стали территорией свободы Участники первого фестиваля Photobookfest — о своих работах
Без цензуры: Как фотокниги стали территорией свободы

Без цензуры: Как фотокниги стали территорией свободы
Участники первого фестиваля Photobookfest — о своих работах

3D-двойник Федора Достоевского появился в приложении «Узнай Москву»

Его можно найти около музея-квартиры писателя

3D-двойник Федора Достоевского появился в приложении «Узнай Москву»

Верховный суд разрешил цитировать фото в Сети

Он занял сторону сайта «Архи.ру» по иску Варламова

Верховный суд разрешил цитировать фото в Сети

The Village запустил несколько аккаунтов в Instagram
The Village запустил несколько аккаунтов в Instagram Теперь почитать о новых пространствах, заведениях и развлечениях можно не только на сайте
The Village запустил несколько аккаунтов в Instagram

The Village запустил несколько аккаунтов в Instagram
Теперь почитать о новых пространствах, заведениях и развлечениях можно не только на сайте

Роскомнадзор заблокировал страницу в ChicagoNow за фото из коллекции Музея Гуггенхайма

Страница заблокирована на основании статьи закона, запрещающей распространение детской порнографии

Роскомнадзор заблокировал страницу в ChicagoNow за фото из коллекции Музея Гуггенхайма

Московский Boiler Room в снимках Instagram
Московский Boiler Room в снимках Instagram The Village посмотрел снимки тех, кто попал на секретную вечеринку с участием Криса Либинга, Никиты Забелина и Майи Джейн Коулз
Московский Boiler Room в снимках Instagram

Московский Boiler Room в снимках Instagram
The Village посмотрел снимки тех, кто попал на секретную вечеринку с участием Криса Либинга, Никиты Забелина и Майи Джейн Коулз

«Крещенский забег» в снимках Instagram

В программу мероприятия вошли несколько дистанций с названиями «Бог един», «Святая Троица» и «Десять заповедей»

«Крещенский забег» в снимках Instagram

Зимний велопарад в Москве в снимках Instagram
Зимний велопарад в Москве в снимках Instagram The Village посмотрел, как горожане массово прокатились на велосипедах в минус 27
Зимний велопарад в Москве в снимках Instagram

Зимний велопарад в Москве в снимках Instagram
The Village посмотрел, как горожане массово прокатились на велосипедах в минус 27

Вид сверху: Открытые бассейны Москвы зимой

Вид сверху: Открытые бассейны Москвы зимойКлубы пара и люди в купальниках на фоне сугробов — полетали на дроне над открытыми бассейнами Москвы, продолжающими работать даже зимой

Вид сверху: Открытые бассейны Москвы зимой

Вид сверху: Открытые бассейны Москвы зимой
Клубы пара и люди в купальниках на фоне сугробов — полетали на дроне над открытыми бассейнами Москвы, продолжающими работать даже зимой

Давка в очереди за билетами в Третьяковку
Давка в очереди за билетами в Третьяковку Москвичи устроили давку в очереди за именными билетами на выставку «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо»
Давка в очереди за билетами в Третьяковку

Давка в очереди за билетами в Третьяковку
Москвичи устроили давку в очереди за именными билетами на выставку «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо»

Главные катки Москвы с высоты птичьего полета

Главные катки Москвы с высоты птичьего полетаThe Village снял с дрона ледовые площадки в парке Горького, «Сокольниках» и на ВДНХ

Главные катки Москвы с высоты птичьего полета

Главные катки Москвы с высоты птичьего полета
The Village снял с дрона ледовые площадки в парке Горького, «Сокольниках» и на ВДНХ

Активиста «Открытой России» оштрафовали за репост фотографии Милонова

Суд признал его виновным по статье за «производство и распространение экстремистских материалов»

Активиста «Открытой России» оштрафовали за репост фотографии Милонова

Памятник Владимиру на Боровицкой площади
Памятник Владимиру на Боровицкой площади В центре Москвы открыли амбициозный монумент, посвященный 1000-летию со дня смерти князя
Памятник Владимиру на Боровицкой площади

Памятник Владимиру на Боровицкой площади
В центре Москвы открыли амбициозный монумент, посвященный 1000-летию со дня смерти князя

Как Москва отпраздновала День города
Как Москва отпраздновала День города The Village понаблюдал за тем, как жители и гости Москвы отмечали главный городской праздник
Как Москва отпраздновала День города

Как Москва отпраздновала День города
The Village понаблюдал за тем, как жители и гости Москвы отмечали главный городской праздник

В Московском метрополитене открылась посвященная Дню города выставка

На станции «Выставочная» собраны редкие кадры торжественных мероприятий по случаю Дня города прошлых лет

В Московском метрополитене открылась посвященная Дню города выставка

День знаний в школах Москвы

Фотографии пользователей соцсетей с торжественных мероприятий по случаю 1 сентября

День знаний в школах Москвы

Как выглядят московские улицы после ремонта

Как выглядят московские улицы после ремонтаФотокорреспондент The Village прогулялся по обновлённому центру столицы

Как выглядят московские улицы после ремонта

Как выглядят московские улицы после ремонта
Фотокорреспондент The Village прогулялся по обновлённому центру столицы

«Яндекс» запустил тестирование аналога Pinterest

С помощью «Яндекс.Коллекций» россияне смогут составлять собственные и следить за чужими тематическими фотоканалами

«Яндекс» запустил тестирование аналога Pinterest

Скамейка с USB-портами для зарядки гаджетов на «Цветном бульваре»

В ближайшее время такие скамейки могут установить и в переходах между станциями

Скамейка с USB-портами для зарядки гаджетов на «Цветном бульваре»

Ашот Габрелянов запустил сервис поиска красивой еды Borsch

В нём используются технологии из его основного проекта — мобильной платформы для гражданской журналистики Babo

Ашот Габрелянов запустил сервис поиска красивой еды Borsch

Фоторедактор Prisma для переноса стиля известных художников на свои фото

Приложение переносит стили известных художников на фотографии пользователей с помощью нейросетей

Фоторедактор Prisma для переноса стиля известных художников на свои фото

Митинг против моста имени Ахмата Кадырова

Пришли около 500 человек

Митинг против моста имени Ахмата Кадырова

В Перовском парке откроется бесплатная фотошкола

Курс будет идти с 1 по 27 июня

В Перовском парке откроется бесплатная фотошкола

Telegram объявил новый конкурс для разработчиков

Призовой фонд состязания составит как минимум один миллион рублей

Telegram объявил новый конкурс для разработчиков

Обвал акций Apple, госрегулирование Big Data и откровения стартаперов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обвал акций Apple, госрегулирование Big Data и откровения стартаперов

Парк Горького запускает новый цикл «Фотопрогулок»

Темой курса станет «Рефлексия»

Парк Горького запускает новый цикл «Фотопрогулок»

Как проходит Бакшёвская Масленица
Как проходит Бакшёвская Масленица The Village побывал на «секретной» Бакшёвской Масленице и узнал, чем она отличается от других проводов зимы
Как проходит Бакшёвская Масленица

Как проходит Бакшёвская Масленица
The Village побывал на «секретной» Бакшёвской Масленице и узнал, чем она отличается от других проводов зимы

Стоит ли публиковать детальные фотографии жертв трагедий?
Стоит ли публиковать детальные фотографии жертв трагедий? The Village спросил у фотографа, стал бы он снимать тела погибших, и узнал у экспертов, почему кровавые снимки востребованы в обществе
Стоит ли публиковать детальные фотографии жертв трагедий?

Стоит ли публиковать детальные фотографии жертв трагедий?
The Village спросил у фотографа, стал бы он снимать тела погибших, и узнал у экспертов, почему кровавые снимки востребованы в обществе

В Москве открылась «Фотобиеннале-2016»

В рамках выставки в МАММ можно посмотреть новый календарь Pirelli

В Москве открылась «Фотобиеннале-2016»

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