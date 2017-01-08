В последний день длинных январских каникул в Москве прошел зимний велопарад — его организаторы решили доказать, что кататься по городу на двухколесном транспортном средстве можно даже в холодное время года. Доказывать действительно было что — в начале января в столице вдарили настоящие сибирские морозы. В частности, московская рождественская ночь 2017 года стала самой холодной с начала века: температура воздуха опустилась до минус 29,9 градусов, а по области — и вовсе до минус 33,4 градуса.

Но несмотря на это, мероприятие не отменили, и утром 8 января на 3-й Фрунзенской улице начали собираться велосипедисты. Они проехали по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно. По оценкам организаторов, всего в велопараде приняли участие порядка тысячи человек.

The Village заглянул в соцсети и посмотрел, как москвичи катались на велосипеде в 27-градусный мороз.

Хороший солнечный денек для велопрогулки! #зимнийвелопарад #letsbikeit

Фото опубликовано Denis Plenkin (@dennisplenkin)

#мороз#солнце#велопарад#стридазима

Фото опубликовано Anastasiya Petrashkova (@dragonfirefly5)

🚴🏼🚴🏼🚴🏼🚴🏼🚴🏼🚴🏼🚴🏼🚴🏼💪💪💪 при -23))

Фото опубликовано Mihail Vlasov (@mv_misha)

Ударим велопробегом по морозу и здравому смыслу в -26

Фото опубликовано Сергей (@_sergey.v)

- 30? No problem! #whenyourboyfriendisajournalist #moscovites #veloparade #winterveloparade #cycling #cyclingparade #wintercycling

Фото опубликовано SashaAsha (@alexandra_shcheglova)

Marcha ciclista #moscú

Фото опубликовано Julia Dominzain (@juliamdominzain)

#велопарад

Фото опубликовано Denis Oleshkevich (@oleshkevich)

#зимнийвелопарад Мой новый Marin San Rafael 🚲

Фото опубликовано Julee_Derenko (@julia_derenko)

Традиционный зимний велопробег!!

Фото опубликовано Tatiana Zubakina (@tanyazoo)

На улице -30 #этороссиядетка#умомроссиюнепонять

Видео опубликовано Виталий (@vitalii__k)

Обложка: Юлия Медведева – Московский велопарад