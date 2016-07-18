Ирина Кравцова
На сайте с 13 июля 2016
Личный опыт
Я сменил квартиру на хостелЧасто меняющиеся соседи и очереди к плите — постоянные обитатели хостелов рассказывают об особенностях коллективного быта
Личный опыт
Я сменил квартиру на хостел Часто меняющиеся соседи и очереди к плите — постоянные обитатели хостелов рассказывают об особенностях коллективного быта
Личный опыт
Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней The Village побеседовал с петербуржцем Александром Рендаковым и расспросил его о шестидневном путешествии на самокате из одной столицы в другую
Личный опыт
Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней The Village побеседовал с петербуржцем Александром Рендаковым и расспросил его о шестидневном путешествии на самокате из одной столицы в другую
Транспорт
Как выглядит новый московский электробусThe Village проехался на новом электрическом автобусе Мосгортранса и узнал, в чём его преимущества и недостатки
Транспорт
Как выглядит новый московский электробус The Village проехался на новом электрическом автобусе Мосгортранса и узнал, в чём его преимущества и недостатки
Транспорт
Что происходит с московскими маршрутками?The Village попросил департамент транспорта и транспортного эксперта подробно рассказать, в чём смысл реформы городских маршруток
Транспорт
Что происходит с московскими маршрутками? The Village попросил департамент транспорта и транспортного эксперта подробно рассказать, в чём смысл реформы городских маршруток
Фоторепортаж
Она утонула: Последствия рекордного ливня в МосквеThe Village узнал, почему за один день в столице была превышена месячная норма осадков
Фоторепортаж
Она утонула: Последствия рекордного ливня в Москве The Village узнал, почему за один день в столице была превышена месячная норма осадков
Есть вопрос
Почему Uber думает, что я во Внукове?Разбираемся в ситуации со сбоем в системе навигации такси, из-за которого некоторые поездки отображаются как трансферы до Внукова
Есть вопрос
Почему Uber думает, что я во Внукове? Разбираемся в ситуации со сбоем в системе навигации такси, из-за которого некоторые поездки отображаются как трансферы до Внукова
Есть вопрос
Как работает система оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве?The Village попросил МЧС и операторов объяснить, как составляются сообщения о чрезвычайных ситуациях в городе и почему их получают не все
Есть вопрос
Как работает система оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве? The Village попросил МЧС и операторов объяснить, как составляются сообщения о чрезвычайных ситуациях в городе и почему их получают не все
Комментарии
«Целая катастрофа»: Завсегдатаи «Второго дыхания» — о закрытии рюмочнойThe Village поговорил с тремя постоянными посетителями легендарного «Втордыха» о том, где они будут пить теперь
Комментарии