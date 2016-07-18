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Ирина Кравцова

На сайте с 13 июля 2016

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Темы0
Посты8
Коротко0
Я сменил квартиру на хостел
Личный опыт

Я сменил квартиру на хостелЧасто меняющиеся соседи и очереди к плите — постоянные обитатели хостелов рассказывают об особенностях коллективного быта

Личный опыт

Я сменил квартиру на хостел Часто меняющиеся соседи и очереди к плите — постоянные обитатели хостелов рассказывают об особенностях коллективного быта

Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней
Личный опыт
Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней The Village побеседовал с петербуржцем Александром Рендаковым и расспросил его о шестидневном путешествии на самокате из одной столицы в другую
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Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней
Личный опыт

Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней The Village побеседовал с петербуржцем Александром Рендаковым и расспросил его о шестидневном путешествии на самокате из одной столицы в другую

Как выглядит новый московский электробус
Транспорт
Как выглядит новый московский электробусThe Village проехался на новом электрическом автобусе Мосгортранса и узнал, в чём его преимущества и недостатки
12
Как выглядит новый московский электробус
Транспорт

Как выглядит новый московский электробус The Village проехался на новом электрическом автобусе Мосгортранса и узнал, в чём его преимущества и недостатки

Что происходит с московскими маршрутками?
Транспорт
Что происходит с московскими маршрутками?The Village попросил департамент транспорта и транспортного эксперта подробно рассказать, в чём смысл реформы городских маршруток
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Что происходит с московскими маршрутками?
Транспорт

Что происходит с московскими маршрутками? The Village попросил департамент транспорта и транспортного эксперта подробно рассказать, в чём смысл реформы городских маршруток

Она утонула: Последствия рекордного ливня в Москве
Фоторепортаж

Она утонула: Последствия рекордного ливня в МосквеThe Village узнал, почему за один день в столице была превышена месячная норма осадков

Фоторепортаж

Она утонула: Последствия рекордного ливня в Москве The Village узнал, почему за один день в столице была превышена месячная норма осадков

Почему Uber думает, что я во Внукове?
Есть вопрос
Почему Uber думает, что я во Внукове?Разбираемся в ситуации со сбоем в системе навигации такси, из-за которого некоторые поездки отображаются как трансферы до Внукова
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Почему Uber думает, что я во Внукове?
Есть вопрос

Почему Uber думает, что я во Внукове? Разбираемся в ситуации со сбоем в системе навигации такси, из-за которого некоторые поездки отображаются как трансферы до Внукова

Как работает система оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве?
Есть вопрос
Как работает система оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве?The Village попросил МЧС и операторов объяснить, как составляются сообщения о чрезвычайных ситуациях в городе и почему их получают не все
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Как работает система оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве?
Есть вопрос

Как работает система оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве? The Village попросил МЧС и операторов объяснить, как составляются сообщения о чрезвычайных ситуациях в городе и почему их получают не все

«Целая катастрофа»: Завсегдатаи «Второго дыхания» — о закрытии рюмочной
Комментарии
«Целая катастрофа»: Завсегдатаи «Второго дыхания» — о закрытии рюмочнойThe Village поговорил с тремя постоянными посетителями легендарного «Втордыха» о том, где они будут пить теперь
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«Целая катастрофа»: Завсегдатаи «Второго дыхания» — о закрытии рюмочной
Комментарии

«Целая катастрофа»: Завсегдатаи «Второго дыхания» — о закрытии рюмочной The Village поговорил с тремя постоянными посетителями легендарного «Втордыха» о том, где они будут пить теперь