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ЛЖ

Лера Журихина

На сайте с 1 августа 2016

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Транспорт

Метрополитен подарит школьникам часы со встроенной картой «Тройка»

Помимо встроенного билета, часы будут оснащены GPS-навигатором и кнопкой вызова экстренной помощи

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Транспорт

Метрополитен подарит школьникам часы со встроенной картой «Тройка» Помимо встроенного билета, часы будут оснащены GPS-навигатором и кнопкой вызова экстренной помощи

Weekend

В Artplay покажут мультимедиа-спектакль об Айвазовском

Премьера состоится 8 сентября

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Weekend

В Artplay покажут мультимедиа-спектакль об Айвазовском Премьера состоится 8 сентября

Weekend

Пушкинский музей введёт 45-минутные сеансы для посещения выставки Рафаэля

Выставка будет проходить с 13 сентября по 11 декабря

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Weekend

Пушкинский музей введёт 45-минутные сеансы для посещения выставки Рафаэля Выставка будет проходить с 13 сентября по 11 декабря

Транспорт

Осенью по телевизору начнут транслировать виртуальную дорожную карту

Также она будет доступна в режиме офлайн

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Транспорт

Осенью по телевизору начнут транслировать виртуальную дорожную карту Также она будет доступна в режиме офлайн

Транспорт

Московский водитель получил штраф за остановку по требованию ДПС

Автомобилисты продолжают делиться в соцсетях историями об абсурдных и несправедливых штрафах

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Транспорт

Московский водитель получил штраф за остановку по требованию ДПС Автомобилисты продолжают делиться в соцсетях историями об абсурдных и несправедливых штрафах

Ситуация

Правительство продлит заморозку накопительной части пенсии

Трансферт Пенсионному фонду на накопительную часть пенсии не закладывается в проект бюджета

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Ситуация

Правительство продлит заморозку накопительной части пенсии Трансферт Пенсионному фонду на накопительную часть пенсии не закладывается в проект бюджета

Транспорт

В Москве появились «пробкомобили»

Идея проекта — помогать водителям бороться со стрессом в пробках

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Транспорт

В Москве появились «пробкомобили» Идея проекта — помогать водителям бороться со стрессом в пробках

Магазины

В России запускается онлайн-агрегатор одежды Clouty

Проект сотрудничает с Farfetch, Lamoda, Asos и другими компаниями

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Магазины

В России запускается онлайн-агрегатор одежды Clouty Проект сотрудничает с Farfetch, Lamoda, Asos и другими компаниями

Транспорт

Автобусы до аэропорта Жуковский начнут ходить с 12 сентября

Они будут отправляться от станции метро «Котельники»

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Транспорт

Автобусы до аэропорта Жуковский начнут ходить с 12 сентября Они будут отправляться от станции метро «Котельники»

Новости

Росавиация одобрила первые чартеры в Турцию

Разрешение получили три авиакомпании

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Новости

Росавиация одобрила первые чартеры в Турцию Разрешение получили три авиакомпании

Город

Приложение с бесплатными спортивными площадками Москвы

В приложении также можно собрать команду для спортивных занятий

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Город

Приложение с бесплатными спортивными площадками Москвы В приложении также можно собрать команду для спортивных занятий

Weekend

Чем заняться на фестивале активистского искусства «МедиаУдар. Москва – 5»

Фестиваль пройдёт с 7 по 21 сентября в Центре творческих индустрий «Фабрика»

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Weekend

Чем заняться на фестивале активистского искусства «МедиаУдар. Москва – 5» Фестиваль пройдёт с 7 по 21 сентября в Центре творческих индустрий «Фабрика»

Транспорт

Московские автомобилисты снова жалуются на штрафы за тень и блики от машин

Ранее одному из водителей удалось добиться отмены такого штрафа

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Транспорт

Московские автомобилисты снова жалуются на штрафы за тень и блики от машин Ранее одному из водителей удалось добиться отмены такого штрафа

Архитектура

На «Стрелке» пройдёт Неделя архитектуры

Лекции и воркшопы можно будет посетить с 30 августа по 4 сентября

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Архитектура

На «Стрелке» пройдёт Неделя архитектуры Лекции и воркшопы можно будет посетить с 30 августа по 4 сентября

Город

Москвичи смогут поменять водительские права в центрах госуслуг

Когда начнёт работать новая услуга, пока неизвестно

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Город

Москвичи смогут поменять водительские права в центрах госуслуг Когда начнёт работать новая услуга, пока неизвестно

Транспорт

Маршруты электричек продлят для посетителей фестиваля «День Бородина»

Фестиваль пройдёт в Бородине 3 и 4 сентября

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Транспорт

Маршруты электричек продлят для посетителей фестиваля «День Бородина» Фестиваль пройдёт в Бородине 3 и 4 сентября

Транспорт

На схемах метро появятся ближайшие к станциям велодорожки и парки

Схемы обновят к запуску Московского центрального кольца

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Транспорт

На схемах метро появятся ближайшие к станциям велодорожки и парки Схемы обновят к запуску Московского центрального кольца

Транспорт

Метрополитен выпустил билеты с изображением строителей Крымского моста

Строительство моста должны завершить в декабре 2018 года

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Транспорт

Метрополитен выпустил билеты с изображением строителей Крымского моста Строительство моста должны завершить в декабре 2018 года

Новости

ИКЕА построит новый магазин на Каширском шоссе

Впервые он будет отдельно от торгового центра «Мега»

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Новости

ИКЕА построит новый магазин на Каширском шоссе Впервые он будет отдельно от торгового центра «Мега»

Туризм

Первые чартеры из России в Турцию отправятся 4–5 сентября

Туроператоры уже приступили к формированию пакетных туров

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Туризм

Первые чартеры из России в Турцию отправятся 4–5 сентября Туроператоры уже приступили к формированию пакетных туров

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