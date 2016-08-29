Лера Журихина
На сайте с 1 августа 2016
Метрополитен подарит школьникам часы со встроенной картой «Тройка»
Помимо встроенного билета, часы будут оснащены GPS-навигатором и кнопкой вызова экстренной помощи
Метрополитен подарит школьникам часы со встроенной картой «Тройка» Помимо встроенного билета, часы будут оснащены GPS-навигатором и кнопкой вызова экстренной помощи
Пушкинский музей введёт 45-минутные сеансы для посещения выставки Рафаэля
Выставка будет проходить с 13 сентября по 11 декабря
Пушкинский музей введёт 45-минутные сеансы для посещения выставки Рафаэля Выставка будет проходить с 13 сентября по 11 декабря
Осенью по телевизору начнут транслировать виртуальную дорожную карту
Также она будет доступна в режиме офлайн
Осенью по телевизору начнут транслировать виртуальную дорожную карту Также она будет доступна в режиме офлайн
Московский водитель получил штраф за остановку по требованию ДПС
Автомобилисты продолжают делиться в соцсетях историями об абсурдных и несправедливых штрафах
Московский водитель получил штраф за остановку по требованию ДПС Автомобилисты продолжают делиться в соцсетях историями об абсурдных и несправедливых штрафах
Правительство продлит заморозку накопительной части пенсии
Трансферт Пенсионному фонду на накопительную часть пенсии не закладывается в проект бюджета
Правительство продлит заморозку накопительной части пенсии Трансферт Пенсионному фонду на накопительную часть пенсии не закладывается в проект бюджета
В Москве появились «пробкомобили»
Идея проекта — помогать водителям бороться со стрессом в пробках
В Москве появились «пробкомобили» Идея проекта — помогать водителям бороться со стрессом в пробках
В России запускается онлайн-агрегатор одежды Clouty
Проект сотрудничает с Farfetch, Lamoda, Asos и другими компаниями
В России запускается онлайн-агрегатор одежды Clouty Проект сотрудничает с Farfetch, Lamoda, Asos и другими компаниями
Автобусы до аэропорта Жуковский начнут ходить с 12 сентября
Они будут отправляться от станции метро «Котельники»
Автобусы до аэропорта Жуковский начнут ходить с 12 сентября Они будут отправляться от станции метро «Котельники»
Росавиация одобрила первые чартеры в Турцию Разрешение получили три авиакомпании
Приложение с бесплатными спортивными площадками Москвы
В приложении также можно собрать команду для спортивных занятий
Приложение с бесплатными спортивными площадками Москвы В приложении также можно собрать команду для спортивных занятий
Чем заняться на фестивале активистского искусства «МедиаУдар. Москва – 5»
Фестиваль пройдёт с 7 по 21 сентября в Центре творческих индустрий «Фабрика»
Чем заняться на фестивале активистского искусства «МедиаУдар. Москва – 5» Фестиваль пройдёт с 7 по 21 сентября в Центре творческих индустрий «Фабрика»
Московские автомобилисты снова жалуются на штрафы за тень и блики от машин
Ранее одному из водителей удалось добиться отмены такого штрафа
Московские автомобилисты снова жалуются на штрафы за тень и блики от машин Ранее одному из водителей удалось добиться отмены такого штрафа
На «Стрелке» пройдёт Неделя архитектуры
Лекции и воркшопы можно будет посетить с 30 августа по 4 сентября
На «Стрелке» пройдёт Неделя архитектуры Лекции и воркшопы можно будет посетить с 30 августа по 4 сентября
Москвичи смогут поменять водительские права в центрах госуслуг
Когда начнёт работать новая услуга, пока неизвестно
Москвичи смогут поменять водительские права в центрах госуслуг Когда начнёт работать новая услуга, пока неизвестно
Маршруты электричек продлят для посетителей фестиваля «День Бородина»
Фестиваль пройдёт в Бородине 3 и 4 сентября
Маршруты электричек продлят для посетителей фестиваля «День Бородина» Фестиваль пройдёт в Бородине 3 и 4 сентября
На схемах метро появятся ближайшие к станциям велодорожки и парки
Схемы обновят к запуску Московского центрального кольца
На схемах метро появятся ближайшие к станциям велодорожки и парки Схемы обновят к запуску Московского центрального кольца
Метрополитен выпустил билеты с изображением строителей Крымского моста
Строительство моста должны завершить в декабре 2018 года
Метрополитен выпустил билеты с изображением строителей Крымского моста Строительство моста должны завершить в декабре 2018 года
ИКЕА построит новый магазин на Каширском шоссе
Впервые он будет отдельно от торгового центра «Мега»