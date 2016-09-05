Валерия Белова
На сайте с 31 августа 2016
Финансы
Как правильно давать в долг Чтобы сохранить отношения и деньги
Простые числа
Чартерный и регулярный рейс: Что выгоднее? Разбираемся, правда ли чартер всегда дешевле
Финансы
Что делать, если коллекторы ищут должника в вашей квартире?Как реагировать на звонки и письма коллекторов, если занимали деньги не вы
Финансы
Что делать, если коллекторы ищут должника в вашей квартире? Как реагировать на звонки и письма коллекторов, если занимали деньги не вы
Личный опыт
Как путешествовать на машинеСколько стоит подготовка к поездке, много ли времени придется стоять на границе и чего ждать от полицейских разных стран
Личный опыт
Как путешествовать на машине Сколько стоит подготовка к поездке, много ли времени придется стоять на границе и чего ждать от полицейских разных стран
Финансы
Все, что нужно знать о больничномНадолго ли можно уйти на больничный, как рассчитывается его сумма и что делать, если заболел в отпуске
Финансы
Все, что нужно знать о больничном Надолго ли можно уйти на больничный, как рассчитывается его сумма и что делать, если заболел в отпуске
Финансы
Как рассчитывается отпуск Какие бывают виды отпуска и как они оплачиваются
Как это работает
Сколько придется платить владельцам московских квартирЮрист — о том, как рассчитывается новый налог на недвижимость
Как это работает
Сколько придется платить владельцам московских квартир Юрист — о том, как рассчитывается новый налог на недвижимость
Простые числа
Сколько стоят шенгенские визыВ каких странах ниже сервисные сборы и больше шансов получить долгосрочный «шенген»
Простые числа
Сколько стоят шенгенские визы В каких странах ниже сервисные сборы и больше шансов получить долгосрочный «шенген»
Финансы
Как решить трудные вопросы при разводеЮрист рассказала The Village, как поделить при разводе детей, домашних животных, решить вопросы с кредитами, бизнесом и жильем
Финансы