СС
Стас Саркисов
Москва, На сайте с 7 июня 2021
Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ События в Москве с 12 по 18 июля
Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ События в Москве с 12 по 18 июля
Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах IV Текстильная триеннале в «Царицыно»
Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах IV Текстильная триеннале в «Царицыно»
Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке Смотреть в глаза Марине Абрамович, вдыхать бактерии счастья и превратиться в лошадь
Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке Смотреть в глаза Марине Абрамович, вдыхать бактерии счастья и превратиться в лошадь
Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам События недели с 5 по 11 июля
Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам События недели с 5 по 11 июля
«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье» В России идет первый фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities
«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье» В России идет первый фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities
Планы на лето-2021: музыка, сериалы, книги, игры и кино Мистика Шьямалана, грусть Ланы дель Рей, страх Джулианны Мур и хтонь Дельфина
Планы на лето-2021: музыка, сериалы, книги, игры и кино Мистика Шьямалана, грусть Ланы дель Рей, страх Джулианны Мур и хтонь Дельфина
26 событий недели Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке
26 событий недели Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке
9 книг лета: Советуют сотрудники независимых книжных магазинов Мистический модернизм, шведский фемкомикс и проза детской скорби
9 книг лета: Советуют сотрудники независимых книжных магазинов Мистический модернизм, шведский фемкомикс и проза детской скорби
Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения» Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард