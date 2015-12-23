17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
Посты11
Коротко0
СС

Стас Саркисов

Москва, На сайте с 7 июня 2021

Посты11
Коротко0
Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ
Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ События в Москве с 12 по 18 июля
Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ

Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ
События в Москве с 12 по 18 июля

Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах
Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах IV Текстильная триеннале в «Царицыно»
Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах

Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах
IV Текстильная триеннале в «Царицыно»

Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке
Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке Смотреть в глаза Марине Абрамович, вдыхать бактерии счастья и превратиться в лошадь
Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке

Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке
Смотреть в глаза Марине Абрамович, вдыхать бактерии счастья и превратиться в лошадь

Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам
Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам События недели с 5 по 11 июля
Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам

Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам
События недели с 5 по 11 июля

«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье»
«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье» В России идет первый фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities
«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье»

«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье»
В России идет первый фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities

Современные толкинисты

Современные толкинистыПотратить 400 тысяч рублей на костюмы и построить ролевую семью

Современные толкинисты

Современные толкинисты Потратить 400 тысяч рублей на костюмы и построить ролевую семью

Планы на лето-2021: музыка, сериалы, книги, игры и кино
Планы на лето-2021: музыка, сериалы, книги, игры и кино Мистика Шьямалана, грусть Ланы дель Рей, страх Джулианны Мур и хтонь Дельфина
Планы на лето-2021: музыка, сериалы, книги, игры и кино

Планы на лето-2021: музыка, сериалы, книги, игры и кино
Мистика Шьямалана, грусть Ланы дель Рей, страх Джулианны Мур и хтонь Дельфина

26 событий недели
26 событий недели Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке
26 событий недели

26 событий недели
Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке

9 книг лета: Советуют сотрудники независимых книжных магазинов
9 книг лета: Советуют сотрудники независимых книжных магазинов Мистический модернизм, шведский фемкомикс и проза детской скорби
9 книг лета: Советуют сотрудники независимых книжных магазинов

9 книг лета: Советуют сотрудники независимых книжных магазинов
Мистический модернизм, шведский фемкомикс и проза детской скорби

Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения»
Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения» Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард
Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения»

Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения»
Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард

Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России
Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России
Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России

Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России