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Георгий Ванунц

На сайте с 14 марта 2012

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Посты24
Коротко0
Секс, революция и муниципальное депутатство: 10 важных интервью The Village
Что нового
Секс, революция и муниципальное депутатство: 10 важных интервью The Village Главные герои прошедшего года отвечают на наши вопросы
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Секс, революция и муниципальное депутатство: 10 важных интервью The Village
Что нового

Секс, революция и муниципальное депутатство: 10 важных интервью The Village Главные герои прошедшего года отвечают на наши вопросы

Словарь-2018: От эмбодимента до психофармы
Итоги года 2017
Словарь-2018: От эмбодимента до психофармыТехнологии и явления, которые мы будем обсуждать в следующем году
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Словарь-2018: От эмбодимента до психофармы
Итоги года 2017

Словарь-2018: От эмбодимента до психофармы Технологии и явления, которые мы будем обсуждать в следующем году

От ГУЛАГа до миллениалов: Редакция The Village выбирает любимые тексты года
Итоги года 2017
От ГУЛАГа до миллениалов: Редакция The Village выбирает любимые тексты года Что мы читали в 2017 году
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От ГУЛАГа до миллениалов: Редакция The Village выбирает любимые тексты года
Итоги года 2017

От ГУЛАГа до миллениалов: Редакция The Village выбирает любимые тексты года Что мы читали в 2017 году

«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон
Итоги года 2017
«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансонА также о невозможности панка, Бейонсе и Алле Пугачевой
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«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон
Итоги года 2017

«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон А также о невозможности панка, Бейонсе и Алле Пугачевой

Спокойствие, только спокойствие: Что такое mindfulness и почему о ней все говорят
Велнес
Спокойствие, только спокойствие: Что такое mindfulness и почему о ней все говорятВсё, что нужно знать об осознанности и секулярной медитации
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Спокойствие, только спокойствие: Что такое mindfulness и почему о ней все говорят
Велнес

Спокойствие, только спокойствие: Что такое mindfulness и почему о ней все говорят Всё, что нужно знать об осознанности и секулярной медитации

Почему Москва полюбила очереди: Взгляд культуролога
Итоги года 2017
Почему Москва полюбила очереди: Взгляд культурологаКак московская очередь стала медийной, чем она отличается от советской и какой потенциал в ней заложен
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Почему Москва полюбила очереди: Взгляд культуролога
Итоги года 2017

Почему Москва полюбила очереди: Взгляд культуролога Как московская очередь стала медийной, чем она отличается от советской и какой потенциал в ней заложен

От «Зарядья» до Юрия Дудя: Победители «Итогов года — 2017»
Итоги года 2017
От «Зарядья» до Юрия Дудя: Победители «Итогов года — 2017»А также спиннеры, дело Кирилла Серебренникова и H&M на Тверской
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От «Зарядья» до Юрия Дудя: Победители «Итогов года — 2017»
Итоги года 2017

От «Зарядья» до Юрия Дудя: Победители «Итогов года — 2017» А также спиннеры, дело Кирилла Серебренникова и H&M на Тверской

«Все потихоньку меняется»: Социолог — о Шурыгиной, Вайнштейне и девочках-винишко
Итоги года 2017
«Все потихоньку меняется»: Социолог — о Шурыгиной, Вайнштейне и девочках-винишкоАнна Шадрина комментирует главные гендерные скандалы года
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«Все потихоньку меняется»: Социолог — о Шурыгиной, Вайнштейне и девочках-винишко
Итоги года 2017

«Все потихоньку меняется»: Социолог — о Шурыгиной, Вайнштейне и девочках-винишко Анна Шадрина комментирует главные гендерные скандалы года

Тепло наших труб: Чем во всём мире заменяют центральное отопление
Иностранный опыт
Тепло наших труб: Чем во всём мире заменяют центральное отоплениеИ почему аварии на теплоцентралях неизбежны в России
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Тепло наших труб: Чем во всём мире заменяют центральное отопление
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Тепло наших труб: Чем во всём мире заменяют центральное отопление И почему аварии на теплоцентралях неизбежны в России

Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров
Искусство
Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеровВ Москве почти одновременно открылись масштабные ретроспективы знаковых авангардистов
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Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров
Искусство

Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров В Москве почти одновременно открылись масштабные ретроспективы знаковых авангардистов

На косе повеситься: Как «Родина» Андрея Стадникова изменит российский театр
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На косе повеситься: Как «Родина» Андрея Стадникова изменит российский театрЧетырехчасовой спектакль мучает зрителя эпическим разговором об отечестве
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На косе повеситься: Как «Родина» Андрея Стадникова изменит российский театр
Театр

На косе повеситься: Как «Родина» Андрея Стадникова изменит российский театр Четырехчасовой спектакль мучает зрителя эпическим разговором об отечестве

КВН вместо демократии: Что не так с русской версией «Кандидата»
Театр
КВН вместо демократии: Что не так с русской версией «Кандидата»Спектакль о выборе и европейских ценностях не пережил адаптацию
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КВН вместо демократии: Что не так с русской версией «Кандидата»
Театр

КВН вместо демократии: Что не так с русской версией «Кандидата» Спектакль о выборе и европейских ценностях не пережил адаптацию

Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой
Выходные в городе
Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги БузовойЧем заняться в уик-энд национального единства
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Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой
Выходные в городе

Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой Чем заняться в уик-энд национального единства

Что нужно знать перед вторым сезоном «Очень странных дел»
Гид The Village

Что нужно знать перед вторым сезоном «Очень странных дел»Новые герои, фанатские теории и фильмы для подготовки

Гид The Village

Что нужно знать перед вторым сезоном «Очень странных дел» Новые герои, фанатские теории и фильмы для подготовки

«Мой босс потребовал от меня скрывать, что я гей»
Личный опыт
«Мой босс потребовал от меня скрывать, что я гей»История Романа Гауза, столкнувшегося с неприкрытой гомофобией в трех рекламных агентствах подряд
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«Мой босс потребовал от меня скрывать, что я гей»
Личный опыт

«Мой босс потребовал от меня скрывать, что я гей» История Романа Гауза, столкнувшегося с неприкрытой гомофобией в трех рекламных агентствах подряд

Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме
Кинопремьеры
Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме«Сейчас общество не готово признаться себе ни в чем»
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Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме
Кинопремьеры

Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме «Сейчас общество не готово признаться себе ни в чем»

Наркотики, имплантаты и хакерские войны: Краткий гид по киберпанку
Гид The Village
Наркотики, имплантаты и хакерские войны: Краткий гид по киберпанкуК выходу «Бегущего по лезвию» вспоминаем историю самого пессимистичного из фантастических жанров
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Наркотики, имплантаты и хакерские войны: Краткий гид по киберпанку
Гид The Village

Наркотики, имплантаты и хакерские войны: Краткий гид по киберпанку К выходу «Бегущего по лезвию» вспоминаем историю самого пессимистичного из фантастических жанров

Эксгибиционисты в Москве
Люди в городе
Эксгибиционисты в Москве«В нашей стране одна из последних вещей, которая осталась у людей, — это их тело»
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Эксгибиционисты в Москве
Люди в городе

Эксгибиционисты в Москве «В нашей стране одна из последних вещей, которая осталась у людей, — это их тело»

«По-хорошему, кампания стоит 200–300 тысяч»: Кто борется за кресла муниципальных депутатов
Что нового
«По-хорошему, кампания стоит 200–300 тысяч»: Кто борется за кресла муниципальных депутатовКандидаты — о предвыборной борьбе, демократичных жильцах и опасных консьержках
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«По-хорошему, кампания стоит 200–300 тысяч»: Кто борется за кресла муниципальных депутатов
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«По-хорошему, кампания стоит 200–300 тысяч»: Кто борется за кресла муниципальных депутатов Кандидаты — о предвыборной борьбе, демократичных жильцах и опасных консьержках

Люди, чьи тела заморозят после смерти
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Люди, чьи тела заморозят после смертиКлиенты единственной российской криокомпании — о жизни в ожидании воскрешения
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Люди, чьи тела заморозят после смерти
Люди в городе

Люди, чьи тела заморозят после смерти Клиенты единственной российской криокомпании — о жизни в ожидании воскрешения

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