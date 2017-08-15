ГВ
Георгий Ванунц
На сайте с 14 марта 2012
Что нового
Секс, революция и муниципальное депутатство: 10 важных интервью The Village Главные герои прошедшего года отвечают на наши вопросы
Что нового
Секс, революция и муниципальное депутатство: 10 важных интервью The Village Главные герои прошедшего года отвечают на наши вопросы
Итоги года 2017
Словарь-2018: От эмбодимента до психофармыТехнологии и явления, которые мы будем обсуждать в следующем году
Итоги года 2017
Словарь-2018: От эмбодимента до психофармы Технологии и явления, которые мы будем обсуждать в следующем году
Итоги года 2017
От ГУЛАГа до миллениалов: Редакция The Village выбирает любимые тексты года Что мы читали в 2017 году
Итоги года 2017
От ГУЛАГа до миллениалов: Редакция The Village выбирает любимые тексты года Что мы читали в 2017 году
Итоги года 2017
«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансонА также о невозможности панка, Бейонсе и Алле Пугачевой
Итоги года 2017
«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон А также о невозможности панка, Бейонсе и Алле Пугачевой
Велнес
Спокойствие, только спокойствие: Что такое mindfulness и почему о ней все говорятВсё, что нужно знать об осознанности и секулярной медитации
Велнес
Спокойствие, только спокойствие: Что такое mindfulness и почему о ней все говорят Всё, что нужно знать об осознанности и секулярной медитации
Итоги года 2017
Почему Москва полюбила очереди: Взгляд культурологаКак московская очередь стала медийной, чем она отличается от советской и какой потенциал в ней заложен
Итоги года 2017
Почему Москва полюбила очереди: Взгляд культуролога Как московская очередь стала медийной, чем она отличается от советской и какой потенциал в ней заложен
Итоги года 2017
От «Зарядья» до Юрия Дудя: Победители «Итогов года — 2017»А также спиннеры, дело Кирилла Серебренникова и H&M на Тверской
Итоги года 2017
От «Зарядья» до Юрия Дудя: Победители «Итогов года — 2017» А также спиннеры, дело Кирилла Серебренникова и H&M на Тверской
Итоги года 2017
«Все потихоньку меняется»: Социолог — о Шурыгиной, Вайнштейне и девочках-винишкоАнна Шадрина комментирует главные гендерные скандалы года
Итоги года 2017
«Все потихоньку меняется»: Социолог — о Шурыгиной, Вайнштейне и девочках-винишко Анна Шадрина комментирует главные гендерные скандалы года
Иностранный опыт
Тепло наших труб: Чем во всём мире заменяют центральное отоплениеИ почему аварии на теплоцентралях неизбежны в России
Иностранный опыт
Тепло наших труб: Чем во всём мире заменяют центральное отопление И почему аварии на теплоцентралях неизбежны в России
Искусство
Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеровВ Москве почти одновременно открылись масштабные ретроспективы знаковых авангардистов
Искусство
Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров В Москве почти одновременно открылись масштабные ретроспективы знаковых авангардистов
Театр
На косе повеситься: Как «Родина» Андрея Стадникова изменит российский театрЧетырехчасовой спектакль мучает зрителя эпическим разговором об отечестве
Театр
На косе повеситься: Как «Родина» Андрея Стадникова изменит российский театр Четырехчасовой спектакль мучает зрителя эпическим разговором об отечестве
Театр
КВН вместо демократии: Что не так с русской версией «Кандидата»Спектакль о выборе и европейских ценностях не пережил адаптацию
Театр
КВН вместо демократии: Что не так с русской версией «Кандидата» Спектакль о выборе и европейских ценностях не пережил адаптацию
Выходные в городе
Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги БузовойЧем заняться в уик-энд национального единства
Выходные в городе
Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой Чем заняться в уик-энд национального единства
Гид The Village
Что нужно знать перед вторым сезоном «Очень странных дел»Новые герои, фанатские теории и фильмы для подготовки
Гид The Village
Что нужно знать перед вторым сезоном «Очень странных дел» Новые герои, фанатские теории и фильмы для подготовки
Личный опыт
«Мой босс потребовал от меня скрывать, что я гей»История Романа Гауза, столкнувшегося с неприкрытой гомофобией в трех рекламных агентствах подряд
Личный опыт
«Мой босс потребовал от меня скрывать, что я гей» История Романа Гауза, столкнувшегося с неприкрытой гомофобией в трех рекламных агентствах подряд
Кинопремьеры
Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме«Сейчас общество не готово признаться себе ни в чем»
Кинопремьеры
Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме «Сейчас общество не готово признаться себе ни в чем»
Гид The Village
Наркотики, имплантаты и хакерские войны: Краткий гид по киберпанкуК выходу «Бегущего по лезвию» вспоминаем историю самого пессимистичного из фантастических жанров
Гид The Village
Наркотики, имплантаты и хакерские войны: Краткий гид по киберпанку К выходу «Бегущего по лезвию» вспоминаем историю самого пессимистичного из фантастических жанров
Люди в городе
Эксгибиционисты в Москве«В нашей стране одна из последних вещей, которая осталась у людей, — это их тело»
Люди в городе
Эксгибиционисты в Москве «В нашей стране одна из последних вещей, которая осталась у людей, — это их тело»
Что нового
«По-хорошему, кампания стоит 200–300 тысяч»: Кто борется за кресла муниципальных депутатовКандидаты — о предвыборной борьбе, демократичных жильцах и опасных консьержках
Что нового
«По-хорошему, кампания стоит 200–300 тысяч»: Кто борется за кресла муниципальных депутатов Кандидаты — о предвыборной борьбе, демократичных жильцах и опасных консьержках
Люди в городе
Люди, чьи тела заморозят после смертиКлиенты единственной российской криокомпании — о жизни в ожидании воскрешения
Люди в городе