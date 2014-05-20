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Лера Швец

На сайте с 4 февраля 2015

Комментарии34Темы1Посты22
Коротко0
Рикке Кристенсен: «Если мы принимаем решения без горожан, они начинают злиться»
Интервью
Рикке Кристенсен: «Если мы принимаем решения без горожан, они начинают злиться»Работник муниципалитета Копенгагена — о том, зачем выгонять жителей на улицу, как заработать на помидорах и почему москвичам нужно прислушаться к датчанам
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Рикке Кристенсен: «Если мы принимаем решения без горожан, они начинают злиться»
Интервью

Рикке Кристенсен: «Если мы принимаем решения без горожан, они начинают злиться» Работник муниципалитета Копенгагена — о том, зачем выгонять жителей на улицу, как заработать на помидорах и почему москвичам нужно прислушаться к датчанам

Как жители разрушенного Крайстчёрча восстанавливают связь с городским пространством
Иностранный опыт
Как жители разрушенного Крайстчёрча восстанавливают связь с городским пространством The Village узнал, как жители города, пострадавшего от землетрясения, дали вторую жизнь разрушенным зданиям — с помощью велодорожек, кинотеатра под открытым небом и малого бизнеса
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Как жители разрушенного Крайстчёрча восстанавливают связь с городским пространством
Иностранный опыт

Как жители разрушенного Крайстчёрча восстанавливают связь с городским пространством The Village узнал, как жители города, пострадавшего от землетрясения, дали вторую жизнь разрушенным зданиям — с помощью велодорожек, кинотеатра под открытым небом и малого бизнеса

Как обойти санкции с помощью биткоина
Личный опыт
Как обойти санкции с помощью биткоинаThe Village узнал, как иранские предприниматели, живущие в условиях экономической изоляции, шьют обувь и продвигают её на международный рынок с помощью криптовалюты
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Как обойти санкции с помощью биткоина
Личный опыт

Как обойти санкции с помощью биткоина The Village узнал, как иранские предприниматели, живущие в условиях экономической изоляции, шьют обувь и продвигают её на международный рынок с помощью криптовалюты

Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо»
Прямая речь
Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо»Уместны ли телесные наказания, как защищать права ребёнка и почему так сложно добиться права на усыновление — The Village поговорил со специалистом по защите детей профильного датского министерства
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Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо»
Прямая речь

Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо» Уместны ли телесные наказания, как защищать права ребёнка и почему так сложно добиться права на усыновление — The Village поговорил со специалистом по защите детей профильного датского министерства

7 экспатов, уезжающих из Москвы на родину, — о новой жизни и возможности вернуться в Россию
Город
7 экспатов, уезжающих из Москвы на родину, — о новой жизни и возможности вернуться в Россию The Village поговорил с экспатами из Италии, США и Мексики и узнал, почему они уезжают из Москвы, собираются ли возвращаться обратно и какие планы строят на новую жизнь
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7 экспатов, уезжающих из Москвы на родину, — о новой жизни и возможности вернуться в Россию
Город

7 экспатов, уезжающих из Москвы на родину, — о новой жизни и возможности вернуться в Россию The Village поговорил с экспатами из Италии, США и Мексики и узнал, почему они уезжают из Москвы, собираются ли возвращаться обратно и какие планы строят на новую жизнь

Школьники Кореи, Израиля, Великобритании и Ирана — об ужасах выпускных экзаменов
Как у них
Школьники Кореи, Израиля, Великобритании и Ирана — об ужасах выпускных экзаменов Корейские школьники 10 лет готовятся к одному тесту, а израильские могут пойти на пересдачу после службы в армии — The Village узнал, как в разных странах сдают экзамены и поступают в университеты
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Школьники Кореи, Израиля, Великобритании и Ирана — об ужасах выпускных экзаменов
Как у них

Школьники Кореи, Израиля, Великобритании и Ирана — об ужасах выпускных экзаменов Корейские школьники 10 лет готовятся к одному тесту, а израильские могут пойти на пересдачу после службы в армии — The Village узнал, как в разных странах сдают экзамены и поступают в университеты

Танцующая толстушка: Как Уитни Уэй Тор борется с дискриминацией полных людей
Город
Танцующая толстушка: Как Уитни Уэй Тор борется с дискриминацией полных людейИстория американской девушки с лишним весом и её борьбы с дискриминацией толстых людей
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Танцующая толстушка: Как Уитни Уэй Тор борется с дискриминацией полных людей
Город

Танцующая толстушка: Как Уитни Уэй Тор борется с дискриминацией полных людей История американской девушки с лишним весом и её борьбы с дискриминацией толстых людей

Как жители Ирландии, Вьетнама и Швейцарии справляются с похмельем
Как у них
Как жители Ирландии, Вьетнама и Швейцарии справляются с похмельемСок кормовой репы с сахаром, суп из пророщенных бобов, кубики «Магги» и поход на пляж — The Village выяснил, как жители Дании, Вьетнама, Италии и Швейцарии борются с похмельем
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Как жители Ирландии, Вьетнама и Швейцарии справляются с похмельем
Как у них

Как жители Ирландии, Вьетнама и Швейцарии справляются с похмельем Сок кормовой репы с сахаром, суп из пророщенных бобов, кубики «Магги» и поход на пляж — The Village выяснил, как жители Дании, Вьетнама, Италии и Швейцарии борются с похмельем

Как разбить русский лагерь в американской пустыне
Личный опыт
Как разбить русский лагерь в американской пустынеВ этом году на фестивале Burning Man в пустыне посреди штата Невада появился официальный русский лагерь. The Village узнал, как там провели олимпийское шествие и перформанс #ОккупайАбай
17
Как разбить русский лагерь в американской пустыне
Личный опыт

Как разбить русский лагерь в американской пустыне В этом году на фестивале Burning Man в пустыне посреди штата Невада появился официальный русский лагерь. The Village узнал, как там провели олимпийское шествие и перформанс #ОккупайАбай

Еда
Счастье естьЛера Швец о поисках еды в большом городе
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Еда

Счастье есть Лера Швец о поисках еды в большом городе

Как чиновник променял госслужбу на деревню для аутистов
Личный опыт
Как чиновник променял госслужбу на деревню для аутистов Год назад семья Волфсон переехала из Мельбурна в глухую норвежскую деревню, где живут и работают люди с нарушением интеллектуального или психического развития. The Village узнал, зачем они это сделали
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Как чиновник променял госслужбу на деревню для аутистов
Личный опыт

Как чиновник променял госслужбу на деревню для аутистов Год назад семья Волфсон переехала из Мельбурна в глухую норвежскую деревню, где живут и работают люди с нарушением интеллектуального или психического развития. The Village узнал, зачем они это сделали

Как улицу в Нью-Йорке назвали в честь Сергея Довлатова
Личный опыт
Как улицу в Нью-Йорке назвали в честь Сергея ДовлатоваЖитель Нью-Йорка Алексей Рубин добился, чтобы пересечение 108 Street и 63 Drive в районе Куинс получило дополнительное название — Sergei Dovlatov Way. The Village узнал, как ему это удалось
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Как улицу в Нью-Йорке назвали в честь Сергея Довлатова
Личный опыт

Как улицу в Нью-Йорке назвали в честь Сергея Довлатова Житель Нью-Йорка Алексей Рубин добился, чтобы пересечение 108 Street и 63 Drive в районе Куинс получило дополнительное название — Sergei Dovlatov Way. The Village узнал, как ему это удалось

Ситуация
Бой без правил Корреспондент The Village в Копенгагене о дикой русской ментальности
53
Ситуация

Бой без правил Корреспондент The Village в Копенгагене о дикой русской ментальности

Редакция
Таких не берут в иммигрантыКорреспондент The Village в Дании о правилах поведения в чужой стране
30
Редакция

Таких не берут в иммигранты Корреспондент The Village в Дании о правилах поведения в чужой стране

Редакция
Балалайка для Путина Лера Швец о национальных стереотипах
39
Редакция

Балалайка для Путина Лера Швец о национальных стереотипах

Жители Японии, Ирана, Австралии о знакомствах и сексе
Как у них
Жители Японии, Ирана, Австралии о знакомствах и сексе Долгие телефонные разговоры перед первой встречей, love hotels для пар, живущих с родителями, и мёртвый спид-дейтинг — The Village узнал, как знакомятся и начинают отношения в разных странах
8
Жители Японии, Ирана, Австралии о знакомствах и сексе
Как у них

Жители Японии, Ирана, Австралии о знакомствах и сексе Долгие телефонные разговоры перед первой встречей, love hotels для пар, живущих с родителями, и мёртвый спид-дейтинг — The Village узнал, как знакомятся и начинают отношения в разных странах

Ситуация
Не надо стесняться Лера Швец о том, как выйти замуж за иностранца
82
Ситуация

Не надо стесняться Лера Швец о том, как выйти замуж за иностранца

Как международные организации меняют жизнь бездомных
Иностранный опыт
Как международные организации меняют жизнь бездомных The Village узнал, как сбор мёда, прием стеклотары и воздухоотводы меняют жизнь бездомных по всему миру — от Дании до США.
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Как международные организации меняют жизнь бездомных
Иностранный опыт

Как международные организации меняют жизнь бездомных The Village узнал, как сбор мёда, прием стеклотары и воздухоотводы меняют жизнь бездомных по всему миру — от Дании до США.

Ситуация
Мигрант расправил плечи Лера Швец о поиске работы за рубежом
38
Ситуация

Мигрант расправил плечи Лера Швец о поиске работы за рубежом

Ситуация
Датская неожиданностьЛера Швец о санузлах Копенгагена
154
Ситуация

Датская неожиданность Лера Швец о санузлах Копенгагена

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