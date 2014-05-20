Лера Швец
На сайте с 4 февраля 2015
Интервью
Рикке Кристенсен: «Если мы принимаем решения без горожан, они начинают злиться»Работник муниципалитета Копенгагена — о том, зачем выгонять жителей на улицу, как заработать на помидорах и почему москвичам нужно прислушаться к датчанам
Интервью
Рикке Кристенсен: «Если мы принимаем решения без горожан, они начинают злиться» Работник муниципалитета Копенгагена — о том, зачем выгонять жителей на улицу, как заработать на помидорах и почему москвичам нужно прислушаться к датчанам
Иностранный опыт
Как жители разрушенного Крайстчёрча восстанавливают связь с городским пространством The Village узнал, как жители города, пострадавшего от землетрясения, дали вторую жизнь разрушенным зданиям — с помощью велодорожек, кинотеатра под открытым небом и малого бизнеса
Иностранный опыт
Как жители разрушенного Крайстчёрча восстанавливают связь с городским пространством The Village узнал, как жители города, пострадавшего от землетрясения, дали вторую жизнь разрушенным зданиям — с помощью велодорожек, кинотеатра под открытым небом и малого бизнеса
Личный опыт
Как обойти санкции с помощью биткоинаThe Village узнал, как иранские предприниматели, живущие в условиях экономической изоляции, шьют обувь и продвигают её на международный рынок с помощью криптовалюты
Личный опыт
Как обойти санкции с помощью биткоина The Village узнал, как иранские предприниматели, живущие в условиях экономической изоляции, шьют обувь и продвигают её на международный рынок с помощью криптовалюты
Прямая речь
Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо»Уместны ли телесные наказания, как защищать права ребёнка и почему так сложно добиться права на усыновление — The Village поговорил со специалистом по защите детей профильного датского министерства
Прямая речь
Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо» Уместны ли телесные наказания, как защищать права ребёнка и почему так сложно добиться права на усыновление — The Village поговорил со специалистом по защите детей профильного датского министерства
Город
7 экспатов, уезжающих из Москвы на родину, — о новой жизни и возможности вернуться в Россию The Village поговорил с экспатами из Италии, США и Мексики и узнал, почему они уезжают из Москвы, собираются ли возвращаться обратно и какие планы строят на новую жизнь
Город
7 экспатов, уезжающих из Москвы на родину, — о новой жизни и возможности вернуться в Россию The Village поговорил с экспатами из Италии, США и Мексики и узнал, почему они уезжают из Москвы, собираются ли возвращаться обратно и какие планы строят на новую жизнь
Как у них
Школьники Кореи, Израиля, Великобритании и Ирана — об ужасах выпускных экзаменов Корейские школьники 10 лет готовятся к одному тесту, а израильские могут пойти на пересдачу после службы в армии — The Village узнал, как в разных странах сдают экзамены и поступают в университеты
Как у них
Школьники Кореи, Израиля, Великобритании и Ирана — об ужасах выпускных экзаменов Корейские школьники 10 лет готовятся к одному тесту, а израильские могут пойти на пересдачу после службы в армии — The Village узнал, как в разных странах сдают экзамены и поступают в университеты
Город
Танцующая толстушка: Как Уитни Уэй Тор борется с дискриминацией полных людейИстория американской девушки с лишним весом и её борьбы с дискриминацией толстых людей
Город
Танцующая толстушка: Как Уитни Уэй Тор борется с дискриминацией полных людей История американской девушки с лишним весом и её борьбы с дискриминацией толстых людей
Как у них
Как жители Ирландии, Вьетнама и Швейцарии справляются с похмельемСок кормовой репы с сахаром, суп из пророщенных бобов, кубики «Магги» и поход на пляж — The Village выяснил, как жители Дании, Вьетнама, Италии и Швейцарии борются с похмельем
Как у них
Как жители Ирландии, Вьетнама и Швейцарии справляются с похмельем Сок кормовой репы с сахаром, суп из пророщенных бобов, кубики «Магги» и поход на пляж — The Village выяснил, как жители Дании, Вьетнама, Италии и Швейцарии борются с похмельем
Личный опыт
Как разбить русский лагерь в американской пустынеВ этом году на фестивале Burning Man в пустыне посреди штата Невада появился официальный русский лагерь. The Village узнал, как там провели олимпийское шествие и перформанс #ОккупайАбай
Личный опыт
Как разбить русский лагерь в американской пустыне В этом году на фестивале Burning Man в пустыне посреди штата Невада появился официальный русский лагерь. The Village узнал, как там провели олимпийское шествие и перформанс #ОккупайАбай
Еда
Счастье есть Лера Швец о поисках еды в большом городе
Личный опыт
Как чиновник променял госслужбу на деревню для аутистов Год назад семья Волфсон переехала из Мельбурна в глухую норвежскую деревню, где живут и работают люди с нарушением интеллектуального или психического развития. The Village узнал, зачем они это сделали
Личный опыт
Как чиновник променял госслужбу на деревню для аутистов Год назад семья Волфсон переехала из Мельбурна в глухую норвежскую деревню, где живут и работают люди с нарушением интеллектуального или психического развития. The Village узнал, зачем они это сделали
Личный опыт
Как улицу в Нью-Йорке назвали в честь Сергея ДовлатоваЖитель Нью-Йорка Алексей Рубин добился, чтобы пересечение 108 Street и 63 Drive в районе Куинс получило дополнительное название — Sergei Dovlatov Way. The Village узнал, как ему это удалось
Личный опыт
Как улицу в Нью-Йорке назвали в честь Сергея Довлатова Житель Нью-Йорка Алексей Рубин добился, чтобы пересечение 108 Street и 63 Drive в районе Куинс получило дополнительное название — Sergei Dovlatov Way. The Village узнал, как ему это удалось
Редакция
Таких не берут в иммигрантыКорреспондент The Village в Дании о правилах поведения в чужой стране
Редакция
Таких не берут в иммигранты Корреспондент The Village в Дании о правилах поведения в чужой стране
Как у них
Жители Японии, Ирана, Австралии о знакомствах и сексе Долгие телефонные разговоры перед первой встречей, love hotels для пар, живущих с родителями, и мёртвый спид-дейтинг — The Village узнал, как знакомятся и начинают отношения в разных странах
Как у них
Жители Японии, Ирана, Австралии о знакомствах и сексе Долгие телефонные разговоры перед первой встречей, love hotels для пар, живущих с родителями, и мёртвый спид-дейтинг — The Village узнал, как знакомятся и начинают отношения в разных странах
Иностранный опыт
Как международные организации меняют жизнь бездомных The Village узнал, как сбор мёда, прием стеклотары и воздухоотводы меняют жизнь бездомных по всему миру — от Дании до США.
Иностранный опыт