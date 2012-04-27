Борьба с пробками для московской мэрии по-прежнему остается и приоритетной задачей, и головной болью. В городе проходят масштабные реконструкции вылетных магистралей, появляются всё новые выделенные полосы для общественного транспорта, а тротуары в центре перекрывают столбиками. Со следующего года станет платной парковка в пределах Бульварного кольца, а уже этим летом штраф за неправильно припаркованные автомобили вырастет в десять раз. The Village изучил нетривиальный опыт пяти городов мира, где автомобилистов пытаются превратить в пешеходов.

ТАЛЛИН





Автомобиль, несмотря на потерянное в пробках время и высокую стоимость бензина, гарантирует комфорт и сохранение личного пространства. Перевесить эти преимущества может только сильный контраргумент, поэтому устранить проблему заторов и ДТП в эстонской столице решили достаточно радикальным образом: с 2013 года весь общественный транспорт станет бесплатным. За эту идею на референдуме проголосовало более 75 % горожан. Компенсировать недостачу в муниципальном бюджете — а общественным транспортом в Таллине каждый день пользуются больше ста тысяч человек — планируют за счет субсидий ЕС. По статистике, отмена проездных документов позволяет семье из трех человек сэкономить в месяц не меньше 600 евро.

Одновременно с отменой платы за проезд введут и другие меры: мэрия проведет слияние двух структур — автобусного и трамвайно-троллейбусного объединений. Это поможет сэкономить на управлении транспортом. Также будет модернизирована система светофоров, чтобы дать автобусам, троллейбусам и трамваям преимущество проезда. Даже если проблема пробок не будет полностью решена за счет таких щедрых решений, социальный эффект этой меры трудно переоценить: бесплатный проезд облегчит жизнь малообеспеченным семьям и осчастливит туристов, студентов и пенсионеров — приятно будет всем горожанам.





ЭДГАР САВИСААР

Мэр Таллина «Опрос показал, что таллинцы готовы думать по-другому. Таллин — инновационный город, и этот шаг сделает его первой столицей, в которой подобную идею хотят воплотить в таком масштабе».

ЛЕЙПЦИГ





В восточногерманском Лейпциге к решению проблемы подошли с психологической точки зрения. Власти города пошли на эксперимент под названием «Документы на машину — ваш билет», цель которого — заново познакомить автовладельцев с преимуществами общественного транспорта. Всю первую неделю апреля водительское удостоверение давало право бесплатного проезда на трамваях, автобусах и электричках. При этом льготой мог воспользоваться не только владелец прав, но и его семья. Проездной на месяц в Лейпциге стоит 46,92 евро.

Этот метод похож на бесплатное тестирование компьютерной программы в течение 30 дней. Стоит к ней привыкнуть, как тут же нужно покупать лицензию, за полную стоимость. Расчет справедливый: практичным немцам понравилась идея ознакомительного бесплатного проезда. К тому же Лейпциг — город небольшой, и многие горожане ехали на машине несколько кварталов до работы, так как не задумывались о существовании общественного транспорта. Общественность Лейпцига с интересом отнеслась к этой инициативе, но к городам-миллионникам, где расстояния намного больше, она вряд ли применима.





УЛЬФ МИДДЕЛЬБЕРГ

Глава управления общественного транспорта Лейпцига «Благодаря этой акции мы хотим сломать привычки. Это маленький шаг навстречу проездному на день, на неделю, а возможно, и на год, ведь это самая лучшая возможность сэкономить деньги, наличные деньги»﻿.

БЕЛФАСТ





Проблема загруженности дорог в Северной Ирландии уже несколько лет назад стала критической, поэтому при поддержке правительства была создана специальная программа TravelWise Northern Ireland. Ее основная идея — делать внушения не только водителям, но и всем жителям региона. Так, на сайте Nidirect.gov.uk есть специальный раздел для школьников, где на примере сказочных персонажей объясняют, зачем носить шлем, когда едешь на велосипеде, как правильно переходить дорогу и почему полезно ходить пешком. Для закрепления материала инструкторы регулярно проводят в школах выездные занятия и мастер-классы. Пока Белфаст входит в десятку самых загруженных в транспортном отношении городов Европы.

Правительство наладило сотрудничество с крупными и не очень компаниями. Они проводят тренинги, побуждающие сотрудников подвозить друг друга до работы или пересаживаться на велосипед и общественный транспорт. К тому же на сайте есть полные весомых аргументов разделы об общественном транспорте, велосипедных маршрутах и пользе carsharing. И, что приятно, тут же размещены расписания, схемы движения автобусов и поездов, а также карта веломаршрутов. А дружественный сайт Walkit.com поможет рассчитать пешеходный маршрут в любом крупном британском и ирландском городе из одной точки в другую, причем, в отличие от Google, выберет наиболее короткий и живописный путь. Всё вместе это должно облегчить отказ от автомобиля для взрослых и привить правильные привычки молодому поколению.

ЦЮРИХ





В Цюрихе пошли на прямой конфликт с водителями. Инициативы городских властей направлены на то, чтобы сделать вождение в центре города максимально неудобным: местные автомобилисты постоянно подвергаются психологическим атакам. Так, запрещено движение машин во многих кварталах вокруг Лёвенплатц, одной из самых людных площадей Цюриха. На улицах, где запрета нет, установлены серьезные ограничения скорости, так что пешеходы могут переходить улицу в любом месте и в любой момент. Более того, подземные переходы для пешеходов на центральных перекрестках, которые обеспечивали непрерывное движение транспорта, убирают — останавливаться теперь приходится намного чаще. Негуманная политика оказалась очень эффективной, хотя и спровоцировали волну протестов. За последние пять лет количество пассажиров общественного транспорта выросло на 22 %. На всех автострадах для автобусов и троллейбусов выделены полосы, которые помогают избежать пробок. Кроме того, активно пропагандируется идея велосипеда как экологичного типа транспорта — в городе много велодорожек и бесплатных велопарковок. Относительно недавно построенный молл Sihlcity в Цюрихе

в три раза больше нью-йоркского Atlantic Mall, но парковочных мест там в два раза меньше, поэтому 70 % посетителей приезжают за покупками на общественном транспорте.





ЭНДИ ФЕЛЛМАН﻿

Глава управления общественного транспорта Цюриха﻿ «Движение автомобилей теперь происходит с постоянными остановками, чего мы и добиваемся. Наша цель — отвоевать общественное пространство для пешеходов, а не упростить жизнь водителям».

ТОКИО



