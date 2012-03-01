В Москве с периодичностью раз в несколько месяцев открываются новые кулинарные школы или курсы для непрофессионалов, практически в каждом ресторане по выходным учат, как правильно приготовить что-нибудь, а новые кафе и рестораны строят себе открытые кухни: сегодня все хотят готовить. The Village продолжает серию репортажей из разных кулинарных школ, чтобы понять, кто и зачем сегодня хочет научиться готовить.





КУЛИНАРНАЯ СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ

МАСТЕР-КЛАСС «УЖИН ДЛЯ ДВОИХ» Для кого: для тех, кто интересуется кулинарией и творчеством Юлии Высоцкой.

Темы занятий: «Классическая итальянская кухня. Волшебное ризотто», «Сезонная кухня от Даниэля Фиппарда. С чем едят пастернак», «Дочки-матери. Мастер-класс для мам и детей от Юлии Высоцкой и Маруси Кончаловской».

Кулинарная специализация: б люда мировой кухни, которые можно приготовить дома.

Особенность: маленькие группы, индивидуальный подход, каждый участник готовит все блюда от начала до конца .

Цена: от 3 500 до 5 000 рублей за человека .

Количество участников: 6–8 человек.

Когда: нужно следить за расписанием, мастер-классы проходят три-четыре раза в неделю, в разные дни.

В каждой стране существует образ этакой идеальной домохозяйки — женщины, в которой все достоинства сходятся воедино, чтобы поражать и вместе с тем бесить окружающих. В Америке господствует Марта Стюарт, энергичная блондинка под 50, которая виртуозно умеет готовить, обустраивать дом, складывать оригами, вести бизнес и уходить от налогов. В России этого набора недостаточно, нужно еще быть актрисой, с детьми и культовым мужем-режиссером. Юлия Высоцкая в области гастрономии прошла путь от кулинарных программ до собственного ресторана и поста главреда в журнале «ХлебСоль». Логическим продолжением этого ряда свершений стало открытие кулинарной студии Julia Vysotskaya на улице Правды. Студия находится в правом крыле бывшего дома культуры, занятия проходят несколько раз в неделю под руководством бренд-шефов, шеф-повара «Ёрника» или самой Юлии соло или в паре с дочкой Марусей. На последние, говорят, большая запись, поэтому приходится проводить всё в два этапа.

« В каждой стране существует образ идеальной домохозяйки — женщины, в которой все достоинства сходятся воедино, чтобы поражать

и вместе с тем бесить окружающих »

Я выбрала мастер-класс, приуроченный к Дню святого Валентина, прийти на него нужно было исключительно вдвоем. Подобные парные занятия будут проходить в студии регулярно. Для сохранения интриги беру с собой старого друга Женю, с которым не страшно ходить даже в разведку. Помимо нас, афродизиаками и командной работой заинтересовались еще две хорошо одетые пары до 35: местный фотограф с любимой моделью и более взрослая пара, за плечами которой минимум 10 лет совместной жизни.

Уже с первых минут становится ясно, что организаторы студии учли все недостатки школ-конкурентов. Начнем с того, что наконец-то каждому участнику (или паре) достается отдельное рабочее место с собственной посудой, плитой и холодильником. Это позволяет приготовить каждое блюдо от начала до конца. Повар-модератор Антон запланировал два горячих блюда, десерт и сюрприз. Уложиться надо в три часа, поэтому, чтобы ученики не отставали, по залу бегают два помощника. Работать приходится настолько быстро, что комментировать или задавать вопросы просто некогда.

Начинаем с самого сложного — делаем тесто для равиоли: смешиваем два вида муки (обычную и твердых сортов) и добавляем желток. Мой спутник месит тесто сосредоточенно и быстро, а мне достается роль догоняющего. В идеале процесс замеса теста в Валентинов день должен перемежаться поцелуями и ролевыми играми, вместо этого — короткие диалоги с гиперактивным су-шефом Сергеем, который искренне переживает за результат и старается помочь. Пока тесто доходит в холодильнике, режем лук и яблоки для следующего блюда — перепелок, тушенных с фруктами. Антон руководит процессом бодрым голосом, но явно злоупотребляет уменьшительно-ласкательными суффиксами: «Поставьте сковородку на девяточку, а потом на шестерочку, чтобы перепелочка не подгорела». Всё, что он делает, транслируется на большой плазме в формате «вид сверху», что для Москвы точно ноу-хау. Кулинарная студия Высоцкой — логичное продолжение увлечения девушки гастрономией. Сейчас Юлия является главным редактором журнала «ХлебСоль», а в конце прошлого года на главной московской ресторанной улице, Большой Грузинской, открыла свой ресторан — «Ерник». — логичное продолжение увлечения девушки гастрономией. Сейчас Юлия является главным редактором журнала «», а в конце прошлого года на главной московской ресторанной улице, Большой Грузинской, открыла свой ресторан — «».

«Н ужно оформить будущие равиоли, ну то есть решить, будут это ромбы, треугольники или сердечки, которые почему-то вырезают в основном мужчины »

Когда перепелка и лук подрумянились, надо залить тушки водой наполовину, добавить нарезанные дольками зеленые яблоки, клюкву и чернослив и тушить тридцать-сорок минут. Пока перепелки, похожие на больших воробьев, томятся в сотейнике в хорошей компании, раскатываем тесто. И тут женская половина явно готова отыграться в соревновании, кто раскатает тесто тоньше. Антон напоминает, что готовим мы друг для друга, так что раскладывать начинку из козьего сыра, лимонной цедры и рубленого базилика надо не как попало, а слепив ровные кругляшки при помощи двух чайных ложек и расположив их на расстоянии двух сантиметров друг от друга. Сверху кладется вторая половина теста, и пальцами два слоя прижимаются друг к другу так, чтобы на поверхности остались только одинаковые выпуклости. И начинается творчество: при помощи колесика — фигурного резака для теста — нужно оформить будущие равиоли, ну то есть решить, будут это ромбы, треугольники или сердечки, которые почему-то вырезают в основном мужчины. Обязательным условием участия в мастер-классе в День святого Валентина было присутствие второй половины. Кроме меню из основных блюд, участники сделали печенье в форме сердец и украсили его апельсиновой глазурью и съедобными надписями.

С начала мастер-класса прошло уже полтора часа, а пары до сих пор не подали голос, кроме, пожалуй, веселой женщины напротив, которая передала всю инициативу в руки мужа и отдыхает, доедая оставшиеся от фруктового соуса яблоки. На плите рядом с перепелкой кипит в большой кастрюле вода, скоро туда нужно будет залить оливковое масло (на столе стоят спонсорские бутылки — три вида) и положить равиоли. Но расслабляться еще не время. Впереди — груши в вине.

Для приготовления четырех груш конференц понадобится около литра самого недорогого красного вина, что вызывает у мужчин негодование: работать заставляют, а вино пить нельзя, грушам, видите ли, оно нужнее. Вино вместе с тремя стаканами сахара, тремя ложками меда и соком половины лимона нагревают в кастрюле. До этого момента надо успеть почистить груши и обрезать их снизу, чтобы могли стоймя стоять в кастрюле с винным сиропом. Поскольку равиоли и груши готовятся параллельно, парам приходится разделиться: мужчины занимаются тем, что дышат винными парами от груш, а девушки следят, чтобы равиоли не склеились. «Перепелочки» к этому моменту уже дошли, и к соусу остается добавить половинки винограда. Равиоли тоже почти готовы, но Антон всё не унимается. К грушам, помимо винного сиропа, полагается компаньон — шарик сыра маскарпоне с мятой. Женя, который до сих пор жил счастливо и полагал, что существует твердый и мягкий сыр, ну а еще плавленый, явно начинает волноваться. Например, его беспокоит то, что груши напитываются вином неравномерно. Соседка напротив уставшим голосом сообщает: «Антон, у меня груши кипят!» В студии Высоцкой каждому участнику предоставляют все: от набора продуктов до своей плиты и холодильника. Таким образом, после трех часов кулинарных подвигов люди уходят домой с полным пониманием, как приготовить несколько блюд от и до.

«У мужчин это вызывает негодование: работать заставляют, а вино пить нельзя, грушам, видите ли, оно нужнее »

И когда прошло два с половиной часа и, казалось бы, самое время сесть и начать знакомиться, шеф объявляет, что приготовил для всех печенье в форме сердца, которое надо сначала полить апельсиновой глазурью (которая готовится на месте), а потом украсить звездочками и съедобными надписями. Ну и потом со своими произведениями сфотографироваться. Этот трехчасовой марафон показал, что мужчины, в принципе, более живучие, поскольку у них остается время правильно сервировать все блюда, когда женщины уже растеряли энтузиазм вместе с маникюром.

На прощание ведущий дарит всем девушкам красные розы и сборники рецептов, а потом помогает упаковать оставшуюся еду с собой в пластиковые контейнеры (приятная деталь, до которой у других кулинарных школ не дошли руки).

«У мужчин остается время правильно сервировать все блюда, когда женщины уже растеряли

энтузиазм вместе с маникюром »

В сухом остатке — куча вкусной еды, которую нет сил доесть, и старый друг, который несколько ошарашен количеством информации. За общим столом, украшенным свечами, все едят молча, но этот День святого Валентина все запомнят надолго. Дальновидные женщины, конечно, вряд ли бы решились готовить такое количество блюд, скорее предпочли бы кружевное белье и бутылку шампанского. Но и готовить вместе в темпе марша для разнообразия очень полезно.





АНТОН ЕРЕМИН Шеф-повар студии Julia Vysotskaya

«День всех влюблённых — день особенный, волшебный и загадочный. Задача стояла средствами кулинарного искусства создать соответствующее настроение. Два блюда французской кухни и одно итальянской, я надеюсь, подчеркнули романтику момента. Равиоли с козьим сыром и базиликом, перепелки, тушенные с виноградом, черносливом и клюквой, и на десерт груша в вине с маскарпоне. Блюда я постарался выбрать изящные, легкие, предполагающие дальнейшее развитие романтического вечера. Ну и какой же День святого Валентина без валентинок и подарков! Я решил подготовить сюрприз всем гостям — пряничные валентинки. К слову, все ученики оказались на высоте. Напрашивается вывод — готовьте с любовью, и всё у вас получится!»

ЕВГЕНИЙ Участник мастер-класса

«Я первый раз участвовал в таком мастер-классе, мне очень понравилось: хороший темп, внимание со стороны ведущего и помощников и, конечно, результат — равиоли и груши в вине мы еще долго доедали всей семьей. Только с другими участниками, к сожалению, познакомиться не удалось».