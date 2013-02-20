Анна Бусыгина
На сайте с 2 декабря 2011
В Москве переименовали семь проектируемых проездов
Семь проектируемых проездов в Северном административном округе Москвы получили новые названия.
В Москве переименовали семь проектируемых проездов Семь проектируемых проездов в Северном административном округе Москвы получили новые названия.
Утро в городе: 15 марта
Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
Утро в городе: 15 марта Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
Бывший французский министр будет курировать развитие Большой Москвы
Новым советником по градостроительному развитию вице-мэра и главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина стал Морис Леруа, бывший министр по вопросам развития Большого Парижа.
Бывший французский министр будет курировать развитие Большой Москвы Новым советником по градостроительному развитию вице-мэра и главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина стал Морис Леруа, бывший министр по вопросам развития Большого Парижа.
Утро в городе: 14 марта
Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
Утро в городе: 14 марта Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
«Баррикадную» закроют на выходные
16 и 17 марта станцию «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии метро закроют для входа и выхода пассажиров из-за ремонта эскалаторов.
«Баррикадную» закроют на выходные 16 и 17 марта станцию «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии метро закроют для входа и выхода пассажиров из-за ремонта эскалаторов.
Утро в городе: 13 марта
Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
Утро в городе: 13 марта Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
В Москве откроется детский город «Кидбург»
В Москве появится несколько детских образовательно-развлекательных центров «Кидбург», где дети смогут попробовать себя в разных профессиях.
В Москве откроется детский город «Кидбург» В Москве появится несколько детских образовательно-развлекательных центров «Кидбург», где дети смогут попробовать себя в разных профессиях.
Курилки в Шереметьеве переделают в комнаты для детей
Комнаты для курения в Шереметьеве переоборудуют в детские. Курилки в аэропортах уберут к 1 июня 2013 года.
Курилки в Шереметьеве переделают в комнаты для детей Комнаты для курения в Шереметьеве переоборудуют в детские. Курилки в аэропортах уберут к 1 июня 2013 года.
В Москве ожидают аномальный снегопад
С 13 по 17 марта в Московском регионе ожидается сильный снегопад и порывистый ветер до 15 метров в секунду.
В Москве ожидают аномальный снегопад С 13 по 17 марта в Московском регионе ожидается сильный снегопад и порывистый ветер до 15 метров в секунду.
Сидр и пуаре запретят продавать в киосках
Московское правительство собирается запретить продажу сидра, пуаре, медовухи и пива в нестационарных предприятиях общественного питания.
Сидр и пуаре запретят продавать в киосках Московское правительство собирается запретить продажу сидра, пуаре, медовухи и пива в нестационарных предприятиях общественного питания.
Утро в городе: 12 марта
Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
Утро в городе: 12 марта Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
Билеты на метро будут продавать на пригородных платформах
Билеты на метро можно будет купить на пригородных станциях железной дороги.
Билеты на метро будут продавать на пригородных платформах Билеты на метро можно будет купить на пригородных станциях железной дороги.
Утро в городе: 11 марта
Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
Утро в городе: 11 марта Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
23 февраля перекроют Страстной бульвар
23 февраля в связи с шествием в честь Дня защитника Отечества ограничат движение по части улиц в центре Москвы.
23 февраля перекроют Страстной бульвар 23 февраля в связи с шествием в честь Дня защитника Отечества ограничат движение по части улиц в центре Москвы.
Цитата дня: Участь гея в московской мэрии
Сотрудник московской мэрии рассказал журналу «Афиша» о том, каково это — быть геем на госслужбе.
Цитата дня: Участь гея в московской мэрии Сотрудник московской мэрии рассказал журналу «Афиша» о том, каково это — быть геем на госслужбе.
Утро в городе: 22 февраля
Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
Утро в городе: 22 февраля Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
Вторая «Библионочь» состоится в апреле
С 19 на 20 апреля во многих регионах России состоится ежегодная акция «Библионочь», главной темой которой станет «Большое литературное путешествие».
Вторая «Библионочь» состоится в апреле С 19 на 20 апреля во многих регионах России состоится ежегодная акция «Библионочь», главной темой которой станет «Большое литературное путешествие».
Bikeid запустили онлайн-магазин в России
В России открылся официальный онлайн-магазин велосипедов шведской марки Biked.
Bikeid запустили онлайн-магазин в России В России открылся официальный онлайн-магазин велосипедов шведской марки Biked.
Утро в городе: 21 февраля
Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
Утро в городе: 21 февраля Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.
Путин предложил разместить библиотеку Шнеерсона в Еврейском музее
Владимир Путин предложил разместить библиотеку Шнеерсона в московском Еврейском музее.