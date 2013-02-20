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Анна Бусыгина

На сайте с 2 декабря 2011

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Транспорт

В Москве переименовали семь проектируемых проездов

Семь проектируемых проездов в Северном административном округе Москвы получили новые названия.

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Транспорт

В Москве переименовали семь проектируемых проездов Семь проектируемых проездов в Северном административном округе Москвы получили новые названия.

Утро в Москве

Утро в городе: 15 марта

Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

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Утро в городе: 15 марта
Утро в Москве

Утро в городе: 15 марта Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

Город

Бывший французский министр будет курировать развитие Большой Москвы

Новым советником по градостроительному развитию вице-мэра и главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина стал Морис Леруа, бывший министр по вопросам развития Большого Парижа.

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Город

Бывший французский министр будет курировать развитие Большой Москвы Новым советником по градостроительному развитию вице-мэра и главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина стал Морис Леруа, бывший министр по вопросам развития Большого Парижа.

Утро в Москве

Утро в городе: 14 марта

Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

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Утро в городе: 14 марта
Утро в Москве

Утро в городе: 14 марта Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

Транспорт

«Баррикадную» закроют на выходные

16 и 17 марта станцию «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии метро закроют для входа и выхода пассажиров из-за ремонта эскалаторов.

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Транспорт

«Баррикадную» закроют на выходные 16 и 17 марта станцию «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии метро закроют для входа и выхода пассажиров из-за ремонта эскалаторов.

Утро в Москве

Утро в городе: 13 марта

Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

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Утро в городе: 13 марта
Утро в Москве

Утро в городе: 13 марта Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

Город

В Москве откроется детский город «Кидбург»

В Москве появится несколько детских образовательно-развлекательных центров «Кидбург», где дети смогут попробовать себя в разных профессиях.

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Город

В Москве откроется детский город «Кидбург» В Москве появится несколько детских образовательно-развлекательных центров «Кидбург», где дети смогут попробовать себя в разных профессиях.

Город

Курилки в Шереметьеве переделают в комнаты для детей

Комнаты для курения в Шереметьеве переоборудуют в детские. Курилки в аэропортах уберут к 1 июня 2013 года.

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Город

Курилки в Шереметьеве переделают в комнаты для детей Комнаты для курения в Шереметьеве переоборудуют в детские. Курилки в аэропортах уберут к 1 июня 2013 года.

Город

В Москве ожидают аномальный снегопад

С 13 по 17 марта в Московском регионе ожидается сильный снегопад и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

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Город

В Москве ожидают аномальный снегопад С 13 по 17 марта в Московском регионе ожидается сильный снегопад и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Город

Сидр и пуаре запретят продавать в киосках

Московское правительство собирается запретить продажу сидра, пуаре, медовухи и пива в нестационарных предприятиях общественного питания.

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Город

Сидр и пуаре запретят продавать в киосках Московское правительство собирается запретить продажу сидра, пуаре, медовухи и пива в нестационарных предприятиях общественного питания.

Утро в Москве

Утро в городе: 12 марта

Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

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Утро в городе: 12 марта
Утро в Москве

Утро в городе: 12 марта Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

Транспорт

Билеты на метро будут продавать на пригородных платформах

Билеты на метро можно будет купить на пригородных станциях железной дороги.

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Транспорт

Билеты на метро будут продавать на пригородных платформах Билеты на метро можно будет купить на пригородных станциях железной дороги.

Утро в Москве

Утро в городе: 11 марта

Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

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Утро в городе: 11 марта
Утро в Москве

Утро в городе: 11 марта Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

Транспорт

23 февраля перекроют Страстной бульвар

23 февраля в связи с шествием в честь Дня защитника Отечества ограничат движение по части улиц в центре Москвы.

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Транспорт

23 февраля перекроют Страстной бульвар 23 февраля в связи с шествием в честь Дня защитника Отечества ограничат движение по части улиц в центре Москвы.

Город

Цитата дня: Участь гея в московской мэрии

Сотрудник московской мэрии рассказал журналу «Афиша» о том, каково это — быть геем на госслужбе.

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Город

Цитата дня: Участь гея в московской мэрии Сотрудник московской мэрии рассказал журналу «Афиша» о том, каково это — быть геем на госслужбе.

Утро в Москве

Утро в городе: 22 февраля

Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

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Утро в городе: 22 февраля
Утро в Москве

Утро в городе: 22 февраля Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

Weekend

Вторая «Библионочь» состоится в апреле

С 19 на 20 апреля во многих регионах России состоится ежегодная акция «Библионочь», главной темой которой станет «Большое литературное путешествие».

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Weekend

Вторая «Библионочь» состоится в апреле С 19 на 20 апреля во многих регионах России состоится ежегодная акция «Библионочь», главной темой которой станет «Большое литературное путешествие».

Услуги и покупки

Bikeid запустили онлайн-магазин в России

В России открылся официальный онлайн-магазин велосипедов шведской марки Biked.

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Услуги и покупки

Bikeid запустили онлайн-магазин в России В России открылся официальный онлайн-магазин велосипедов шведской марки Biked.

Утро в Москве

Утро в городе: 21 февраля

Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

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Утро в городе: 21 февраля
Утро в Москве

Утро в городе: 21 февраля Что происходит на московских улицах, что пишут в Facebook и Twitter, о чем сообщают газеты и новостные агентства — все самое интересное в Москве этим утром. Следите за онлайн-трансляцией The Village.

Weekend

Путин предложил разместить библиотеку Шнеерсона в Еврейском музее

Владимир Путин предложил разместить библиотеку Шнеерсона в московском Еврейском музее.

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Weekend

Путин предложил разместить библиотеку Шнеерсона в Еврейском музее Владимир Путин предложил разместить библиотеку Шнеерсона в московском Еврейском музее.

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