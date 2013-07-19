Артем Ефимов
На сайте с 4 июня 2012
Цифра дня: Избирательный участок Навального
Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный будет голосовать на участке номер 1488.
Цифра дня: Избирательный участок Навального Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный будет голосовать на участке номер 1488.
Департамент транспорта пообещал не повышать тарифы на «Тройке»
Тариф на проездной «Тройка» в обозримом будущем менять не собираются, дорожать будут только билеты с небольшим количеством поездок.
Департамент транспорта пообещал не повышать тарифы на «Тройке» Тариф на проездной «Тройка» в обозримом будущем менять не собираются, дорожать будут только билеты с небольшим количеством поездок.
Утро в Москве: 28 августа
Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.
Утро в Москве: 28 августа Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.
Электрички накануне Дня города будут бесплатными
В канун Дня города из Подмосковья в Москву можно будет доехать на бесплатных электричках.
Электрички накануне Дня города будут бесплатными В канун Дня города из Подмосковья в Москву можно будет доехать на бесплатных электричках.
Полиция устроила обыск в обслуживающей Навального типографии
В типографию, где печатают агитматериалы кандидаты в мэры Москвы, пришли с обыском.
Полиция устроила обыск в обслуживающей Навального типографии В типографию, где печатают агитматериалы кандидаты в мэры Москвы, пришли с обыском.
Цифра дня: Сколько потратят на реконструкцию МКАД
На реконструкцию развязок МКАД с вылетными магистралями выделили больше миллиарда долларов до 2015 года.
Цифра дня: Сколько потратят на реконструкцию МКАД На реконструкцию развязок МКАД с вылетными магистралями выделили больше миллиарда долларов до 2015 года.
Утро в Москве: 22 августа
Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.
Утро в Москве: 22 августа Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.
Цитата дня: Путин разрешил Собянину баллотироваться в мэры
Глава Мосгоризбиркома показал согласие Владимира Путина на выдвижение Сергея Собянина в мэры Москвы.
Цитата дня: Путин разрешил Собянину баллотироваться в мэры Глава Мосгоризбиркома показал согласие Владимира Путина на выдвижение Сергея Собянина в мэры Москвы.
Цифра дня: Долги москвичей по ипотеке
Москвичи задолжали по ипотеке 13,7 миллиарда рублей, жители Подмосковья — 7,4 миллиарда.
Цифра дня: Долги москвичей по ипотеке Москвичи задолжали по ипотеке 13,7 миллиарда рублей, жители Подмосковья — 7,4 миллиарда.
Утро в Москве: 20 августа
Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.
Утро в Москве: 20 августа Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.
Утро в Москве: 19 августа
Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.
Утро в Москве: 19 августа Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.
Норман Фостер отказался реконструировать ГМИИ имени Пушкина
Компания Нормана Фостера вышла из проекта реконструкции Пушкинского музея ещё в июне 2013 года.
Норман Фостер отказался реконструировать ГМИИ имени Пушкина Компания Нормана Фостера вышла из проекта реконструкции Пушкинского музея ещё в июне 2013 года.
Комментарий: Филолог Гасан Гусейнов — о митболах, барбершопах и баблти Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов объяснил, стоит ли вводить в русский язык слово «баблти» и называть тефтели митболами.
Министр обороны со своим аппаратом переедет на Фрунзенскую набережную
К концу 2014 года министр обороны со своим аппаратом переберётся с Арбатской площади на Фрунзенскую набережную.
Министр обороны со своим аппаратом переедет на Фрунзенскую набережную К концу 2014 года министр обороны со своим аппаратом переберётся с Арбатской площади на Фрунзенскую набережную.
Маршрут на выходные: Москва — Владимир — Суздаль The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — Древняя Русь и музей авиации на Горьковском направлении.
«Выхино», «Рязанский проспект» и «Кузьминки» в августе закроют на выходные
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро будут закрывать в августе, чтобы построить примыкание нового участка до Жулебина.
«Выхино», «Рязанский проспект» и «Кузьминки» в августе закроют на выходные Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро будут закрывать в августе, чтобы построить примыкание нового участка до Жулебина.
Цифра дня: Всех отпустили
Все задержанные на народном сходе в поддержку Алексея Навального и Петра Офицерова отпущены, как и сами Навальный с Офицеровым.
Цифра дня: Всех отпустили Все задержанные на народном сходе в поддержку Алексея Навального и Петра Офицерова отпущены, как и сами Навальный с Офицеровым.
Маршрут на выходные: Москва — Серпухов The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — удивительная архитектура, природные красоты и чеховские места на Варшавском направлении.
Московский музей семьи Тарковских обзавёлся экспонатами
Первая жена Андрея Тарковского передала Библиотеке по киноискусству обширный архив режиссёра для будущего музея.
Московский музей семьи Тарковских обзавёлся экспонатами Первая жена Андрея Тарковского передала Библиотеке по киноискусству обширный архив режиссёра для будущего музея.
Штаб Навального приостановил избирательную кампанию
Предвыборный штаб Алексея Навального, приговорённого к пяти годам тюрьмы, объявил, что переквалифицируется в «штаб бойкота». Решение, снимать ли свою кандидатуру, Навальный примет сам.