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АЕ

Артем Ефимов

На сайте с 4 июня 2012

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Город

Цифра дня: Избирательный участок Навального

Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный будет голосовать на участке номер 1488.

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Город

Цифра дня: Избирательный участок Навального Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный будет голосовать на участке номер 1488.

Транспорт

Департамент транспорта пообещал не повышать тарифы на «Тройке»

Тариф на проездной «Тройка» в обозримом будущем менять не собираются, дорожать будут только билеты с небольшим количеством поездок.

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Транспорт

Департамент транспорта пообещал не повышать тарифы на «Тройке» Тариф на проездной «Тройка» в обозримом будущем менять не собираются, дорожать будут только билеты с небольшим количеством поездок.

Утро в Москве

Утро в Москве: 28 августа

Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.

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Утро в Москве: 28 августа
Утро в Москве

Утро в Москве: 28 августа Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.

Транспорт

Электрички накануне Дня города будут бесплатными

В канун Дня города из Подмосковья в Москву можно будет доехать на бесплатных электричках.

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Транспорт

Электрички накануне Дня города будут бесплатными В канун Дня города из Подмосковья в Москву можно будет доехать на бесплатных электричках.

Ситуация

Полиция устроила обыск в обслуживающей Навального типографии

В типографию, где печатают агитматериалы кандидаты в мэры Москвы, пришли с обыском.

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Ситуация

Полиция устроила обыск в обслуживающей Навального типографии В типографию, где печатают агитматериалы кандидаты в мэры Москвы, пришли с обыском.

Город

Цифра дня: Сколько потратят на реконструкцию МКАД

На реконструкцию развязок МКАД с вылетными магистралями выделили больше миллиарда долларов до 2015 года.

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Город

Цифра дня: Сколько потратят на реконструкцию МКАД На реконструкцию развязок МКАД с вылетными магистралями выделили больше миллиарда долларов до 2015 года.

Утро в Москве

Утро в Москве: 22 августа

Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.

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Утро в Москве: 22 августа
Утро в Москве

Утро в Москве: 22 августа Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.

Город

Цитата дня: Путин разрешил Собянину баллотироваться в мэры

Глава Мосгоризбиркома показал согласие Владимира Путина на выдвижение Сергея Собянина в мэры Москвы.

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Город

Цитата дня: Путин разрешил Собянину баллотироваться в мэры Глава Мосгоризбиркома показал согласие Владимира Путина на выдвижение Сергея Собянина в мэры Москвы.

Город

Цифра дня: Долги москвичей по ипотеке

Москвичи задолжали по ипотеке 13,7 миллиарда рублей, жители Подмосковья — 7,4 миллиарда.

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Город

Цифра дня: Долги москвичей по ипотеке Москвичи задолжали по ипотеке 13,7 миллиарда рублей, жители Подмосковья — 7,4 миллиарда.

Утро в Москве

Утро в Москве: 20 августа

Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.

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Утро в Москве: 20 августа
Утро в Москве

Утро в Москве: 20 августа Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.

Утро в Москве

Утро в Москве: 19 августа

Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.

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Утро в Москве: 19 августа
Утро в Москве

Утро в Москве: 19 августа Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.

Архитектура

Норман Фостер отказался реконструировать ГМИИ имени Пушкина

Компания Нормана Фостера вышла из проекта реконструкции Пушкинского музея ещё в июне 2013 года.

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Архитектура

Норман Фостер отказался реконструировать ГМИИ имени Пушкина Компания Нормана Фостера вышла из проекта реконструкции Пушкинского музея ещё в июне 2013 года.

Ситуация
Комментарий: Филолог Гасан Гусейнов — о митболах, барбершопах и баблтиПрофессор факультета филологии НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов объяснил, стоит ли вводить в русский язык слово «баблти» и называть тефтели митболами.
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Ситуация

Комментарий: Филолог Гасан Гусейнов — о митболах, барбершопах и баблти Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов объяснил, стоит ли вводить в русский язык слово «баблти» и называть тефтели митболами.

Город

Министр обороны со своим аппаратом переедет на Фрунзенскую набережную

К концу 2014 года министр обороны со своим аппаратом переберётся с Арбатской площади на Фрунзенскую набережную.

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Город

Министр обороны со своим аппаратом переедет на Фрунзенскую набережную К концу 2014 года министр обороны со своим аппаратом переберётся с Арбатской площади на Фрунзенскую набережную.

Маршрут на выходные: Москва — Владимир — Суздаль
Weekend
Маршрут на выходные: Москва — Владимир — СуздальThe Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — Древняя Русь и музей авиации на Горьковском направлении.
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Маршрут на выходные: Москва — Владимир — Суздаль
Weekend

Маршрут на выходные: Москва — Владимир — Суздаль The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — Древняя Русь и музей авиации на Горьковском направлении.

Транспорт

«Выхино», «Рязанский проспект» и «Кузьминки» в августе закроют на выходные

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро будут закрывать в августе, чтобы построить примыкание нового участка до Жулебина.

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Транспорт

«Выхино», «Рязанский проспект» и «Кузьминки» в августе закроют на выходные Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро будут закрывать в августе, чтобы построить примыкание нового участка до Жулебина.

Город

Цифра дня: Всех отпустили

Все задержанные на народном сходе в поддержку Алексея Навального и Петра Офицерова отпущены, как и сами Навальный с Офицеровым.

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Город

Цифра дня: Всех отпустили Все задержанные на народном сходе в поддержку Алексея Навального и Петра Офицерова отпущены, как и сами Навальный с Офицеровым.

Маршрут на выходные: Москва — Серпухов
Weekend
Маршрут на выходные: Москва — СерпуховThe Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — удивительная архитектура, природные красоты и чеховские места на Варшавском направлении.
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Маршрут на выходные: Москва — Серпухов
Weekend

Маршрут на выходные: Москва — Серпухов The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — удивительная архитектура, природные красоты и чеховские места на Варшавском направлении.

Weekend

Московский музей семьи Тарковских обзавёлся экспонатами

Первая жена Андрея Тарковского передала Библиотеке по киноискусству обширный архив режиссёра для будущего музея.

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Weekend

Московский музей семьи Тарковских обзавёлся экспонатами Первая жена Андрея Тарковского передала Библиотеке по киноискусству обширный архив режиссёра для будущего музея.

Ситуация

Штаб Навального приостановил избирательную кампанию

Предвыборный штаб Алексея Навального, приговорённого к пяти годам тюрьмы, объявил, что переквалифицируется в «штаб бойкота». Решение, снимать ли свою кандидатуру, Навальный примет сам.

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Ситуация

Штаб Навального приостановил избирательную кампанию Предвыборный штаб Алексея Навального, приговорённого к пяти годам тюрьмы, объявил, что переквалифицируется в «штаб бойкота». Решение, снимать ли свою кандидатуру, Навальный примет сам.

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