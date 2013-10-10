Таня Карташова
На сайте с 9 октября 2013
Оборудование шеф-поваров
Полентаматик Ивана Шишкина из DelicatessenThe Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Delicatessen — о приборе, который готовит одно блюдо — поленту
Оборудование шеф-поваров
Полентаматик Ивана Шишкина из Delicatessen The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Delicatessen — о приборе, который готовит одно блюдо — поленту
Рестораны
Из-за чего горожане воюют с ресторанами в их домахЗапах еды, шум после одиннадцати и доносы старушек — The Village узнал у рестораторов и жильцов домов, в которых находятся рестораны, о том, почему они воюют и как разрешаются конфликты
Рестораны
Из-за чего горожане воюют с ресторанами в их домах Запах еды, шум после одиннадцати и доносы старушек — The Village узнал у рестораторов и жильцов домов, в которых находятся рестораны, о том, почему они воюют и как разрешаются конфликты
Оборудование шеф-поваров
Сувид Дэмиена Дювио из NobuThe Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Nobu о сувиде, без которого не обходится ни одна ресторанная кухня
Оборудование шеф-поваров
Сувид Дэмиена Дювио из Nobu The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Nobu о сувиде, без которого не обходится ни одна ресторанная кухня
Оборудование шеф-поваров
Индийские скалка и деревянная доска повара Оба из «Москва-Дели»The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. В третьем выпуске — повар «Москва-Дели» об индийских cкалке и деревянной доске
Оборудование шеф-поваров
Индийские скалка и деревянная доска повара Оба из «Москва-Дели» The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. В третьем выпуске — повар «Москва-Дели» об индийских cкалке и деревянной доске
Оборудование шеф-поваров
Самовар Виктора Енина из «Чайной высоты»The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Во втором выпуске — владелец баров «Чайная высота» и «Пуэропорт» о большом самоваре
Оборудование шеф-поваров
Самовар Виктора Енина из «Чайной высоты» The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Во втором выпуске — владелец баров «Чайная высота» и «Пуэропорт» о большом самоваре
Оборудование шеф-поваров
Паровая печь Владимира МухинаThe Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. В первом выпуске — шеф-повар White Rabbit и бренд-шеф Selfie о мощной пароварке
Оборудование шеф-поваров
Паровая печь Владимира Мухина The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. В первом выпуске — шеф-повар White Rabbit и бренд-шеф Selfie о мощной пароварке
Кухня
Кто и зачем устраивает домашние званые ужины и обеды в МосквеThe Village сходил на три домашние гастрономические вечеринки, чтобы посмотреть, что на них происходит, кто их устраивает и что готовит
Кухня
Кто и зачем устраивает домашние званые ужины и обеды в Москве The Village сходил на три домашние гастрономические вечеринки, чтобы посмотреть, что на них происходит, кто их устраивает и что готовит
Лучшие сотрудники
Июнь: Винный бар BrixОфициант винного бара Brix рассказала The Village о своей работе и личной жизни
Лучшие сотрудники
Июнь: Винный бар Brix Официант винного бара Brix рассказала The Village о своей работе и личной жизни
Лучшие сотрудники
Май: «Крылышко или ножка», Saxon + Parole, PPL Bar и StarbucksШеф-повар паба «Крылышко или ножка», бариста Starbucks и официанты ресторана Saxon + Parole и PPL Bar рассказали The Village о своей работе и личной жизни
Лучшие сотрудники
Май: «Крылышко или ножка», Saxon + Parole, PPL Bar и Starbucks Шеф-повар паба «Крылышко или ножка», бариста Starbucks и официанты ресторана Saxon + Parole и PPL Bar рассказали The Village о своей работе и личной жизни
Как у них
Англичане и американцы о жизни после запрета куренияЗапах пота вместо дыма, курение у мусорки около ресторана «Татьяна», посиделки с марихуаной — The Village узнал, чем для англичан и американцев обернулся запрет на курение в общественных местах
Как у них
Англичане и американцы о жизни после запрета курения Запах пота вместо дыма, курение у мусорки около ресторана «Татьяна», посиделки с марихуаной — The Village узнал, чем для англичан и американцев обернулся запрет на курение в общественных местах
Бухучет
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.
Бухучет
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга» The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.
Бухучет
Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейляхThe Village поговорил с Сальваторе Калабрезе, знаменитым бартендером, обладающим внушительной коллекцией винтажного алкоголя, о философии «трёх R», бутылке Kina Lillet и московских барменах.
Бухучет
Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях The Village поговорил с Сальваторе Калабрезе, знаменитым бартендером, обладающим внушительной коллекцией винтажного алкоголя, о философии «трёх R», бутылке Kina Lillet и московских барменах.
Бухучет
Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрииThe Village поговорил с Питером Дорелли, бывшим президентом Гильдии барменов Великобритании и бартендером английской королевской семьи, о новом поколении барменов, классических коктейлях и психологии.
Бухучет