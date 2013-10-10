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Таня Карташова

На сайте с 9 октября 2013

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Коротко0
Полентаматик Ивана Шишкина из Delicatessen
Оборудование шеф-поваров
Полентаматик Ивана Шишкина из DelicatessenThe Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Delicatessen — о приборе, который готовит одно блюдо — поленту
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Полентаматик Ивана Шишкина из Delicatessen
Оборудование шеф-поваров

Полентаматик Ивана Шишкина из Delicatessen The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Delicatessen — о приборе, который готовит одно блюдо — поленту

Из-за чего горожане воюют с ресторанами в их домах
Рестораны
Из-за чего горожане воюют с ресторанами в их домахЗапах еды, шум после одиннадцати и доносы старушек — The Village узнал у рестораторов и жильцов домов, в которых находятся рестораны, о том, почему они воюют и как разрешаются конфликты
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Из-за чего горожане воюют с ресторанами в их домах
Рестораны

Из-за чего горожане воюют с ресторанами в их домах Запах еды, шум после одиннадцати и доносы старушек — The Village узнал у рестораторов и жильцов домов, в которых находятся рестораны, о том, почему они воюют и как разрешаются конфликты

Сувид Дэмиена Дювио из Nobu
Оборудование шеф-поваров
Сувид Дэмиена Дювио из NobuThe Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Nobu о сувиде, без которого не обходится ни одна ресторанная кухня
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Сувид Дэмиена Дювио из Nobu
Оборудование шеф-поваров

Сувид Дэмиена Дювио из Nobu The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Nobu о сувиде, без которого не обходится ни одна ресторанная кухня

Индийские скалка и деревянная доска повара Оба из «Москва-Дели»
Оборудование шеф-поваров
Индийские скалка и деревянная доска повара Оба из «Москва-Дели»The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. В третьем выпуске — повар «Москва-Дели» об индийских cкалке и деревянной доске
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Индийские скалка и деревянная доска повара Оба из «Москва-Дели»
Оборудование шеф-поваров

Индийские скалка и деревянная доска повара Оба из «Москва-Дели» The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. В третьем выпуске — повар «Москва-Дели» об индийских cкалке и деревянной доске

Самовар Виктора Енина из «Чайной высоты»
Оборудование шеф-поваров
Самовар Виктора Енина из «Чайной высоты»The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Во втором выпуске — владелец баров «Чайная высота» и «Пуэропорт» о большом самоваре
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Самовар Виктора Енина из «Чайной высоты»
Оборудование шеф-поваров

Самовар Виктора Енина из «Чайной высоты» The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Во втором выпуске — владелец баров «Чайная высота» и «Пуэропорт» о большом самоваре

Паровая печь Владимира Мухина
Оборудование шеф-поваров
Паровая печь Владимира МухинаThe Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. В первом выпуске — шеф-повар White Rabbit и бренд-шеф Selfie о мощной пароварке
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Паровая печь Владимира Мухина
Оборудование шеф-поваров

Паровая печь Владимира Мухина The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. В первом выпуске — шеф-повар White Rabbit и бренд-шеф Selfie о мощной пароварке

Кто и зачем устраивает домашние званые ужины и обеды в Москве
Кухня
Кто и зачем устраивает домашние званые ужины и обеды в МосквеThe Village сходил на три домашние гастрономические вечеринки, чтобы посмотреть, что на них происходит, кто их устраивает и что готовит
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Кто и зачем устраивает домашние званые ужины и обеды в Москве
Кухня

Кто и зачем устраивает домашние званые ужины и обеды в Москве The Village сходил на три домашние гастрономические вечеринки, чтобы посмотреть, что на них происходит, кто их устраивает и что готовит

Июнь: Винный бар Brix
Лучшие сотрудники
Июнь: Винный бар BrixОфициант винного бара Brix рассказала The Village о своей работе и личной жизни
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Июнь: Винный бар Brix
Лучшие сотрудники

Июнь: Винный бар Brix Официант винного бара Brix рассказала The Village о своей работе и личной жизни

Май: «Крылышко или ножка», Saxon + Parole, PPL Bar и Starbucks
Лучшие сотрудники
Май: «Крылышко или ножка», Saxon + Parole, PPL Bar и StarbucksШеф-повар паба «Крылышко или ножка», бариста Starbucks и официанты ресторана Saxon + Parole и PPL Bar рассказали The Village о своей работе и личной жизни
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Май: «Крылышко или ножка», Saxon + Parole, PPL Bar и Starbucks
Лучшие сотрудники

Май: «Крылышко или ножка», Saxon + Parole, PPL Bar и Starbucks Шеф-повар паба «Крылышко или ножка», бариста Starbucks и официанты ресторана Saxon + Parole и PPL Bar рассказали The Village о своей работе и личной жизни

Англичане и американцы о жизни после запрета курения
Как у них
Англичане и американцы о жизни после запрета куренияЗапах пота вместо дыма, курение у мусорки около ресторана «Татьяна», посиделки с марихуаной — The Village узнал, чем для англичан и американцев обернулся запрет на курение в общественных местах
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Англичане и американцы о жизни после запрета курения
Как у них

Англичане и американцы о жизни после запрета курения Запах пота вместо дыма, курение у мусорки около ресторана «Татьяна», посиделки с марихуаной — The Village узнал, чем для англичан и американцев обернулся запрет на курение в общественных местах

Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»
Бухучет
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.
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Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»
Бухучет

Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга» The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.

Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях
Бухучет
Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейляхThe Village поговорил с Сальваторе Калабрезе, знаменитым бартендером, обладающим внушительной коллекцией винтажного алкоголя, о философии «трёх R», бутылке Kina Lillet и московских барменах.
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Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях
Бухучет

Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях The Village поговорил с Сальваторе Калабрезе, знаменитым бартендером, обладающим внушительной коллекцией винтажного алкоголя, о философии «трёх R», бутылке Kina Lillet и московских барменах.

Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрии
Бухучет
Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрииThe Village поговорил с Питером Дорелли, бывшим президентом Гильдии барменов Великобритании и бартендером английской королевской семьи, о новом поколении барменов, классических коктейлях и психологии.
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Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрии
Бухучет

Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрии The Village поговорил с Питером Дорелли, бывшим президентом Гильдии барменов Великобритании и бартендером английской королевской семьи, о новом поколении барменов, классических коктейлях и психологии.